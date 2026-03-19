FESTIVAL DE MÚSICA

Lollapalooza: dez shows para assistir além dos headliners

Festival acontece de sexta (20) a domingo (22) no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Roteiro inclui apresentações do cantor Djo e da banda Katseye

GK
GABRIELE KOGA
19/03/2026 10:11

Grupo Katseye é uma das apresentações do Lollapalooza. Apresentação é no Palco Frying Fish, às 21h30, no domingo crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com programação que passa por gêneros como pop, indie e música eletrônica, o Lollapalooza Brasil oferece boas opções para quem quer descobrir novos artistas. O festival acontece de sexta (20/3) a domingo (22/3) no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ainda há ingressos à venda na Ticketmaster.

Além dos headliners Sabrina Carpenter, Doechii, Chappell Roan , Lorde e Tyler, the Creator, o lineup inclui nomes que vêm ganhando destaque no cenário musical. Entre as apostas do evento estão o músico Djo e o grupo Katseye, que fazem suas primeiras apresentações no Brasil.

 

Confira, a seguir, dicas de atrações para curtir no Lollapalooza.

Sexta (20)

Blood Orange

O músico britânico Dev Hynes sobe ao palco para apresentação com referências de R&B, indie e eletrônica. "Champagne coast" e "Charcoal baby" são sucessos do artista.

 

Palco Budweiser, às 16h55

Ruel

O cantor naturalizado australiano mescla pop, R&B e soul no repertório. Ruel é conhecido por faixas como "Painkiller", "Don't tell me" e "Younger".

 

Palco Flying Fish, às 16h55

Men I trust

O trio canadense, com Emmanuelle Proulx (vocal e guitarra), Jessy Caron (guitarra e baixo) e Dragos Chiriac (teclados), mistura dream pop e indie eletrônico. A banda assina os discos "Equus caballus" (2025), "Equus asinus" (2025), "Untourable album" (2021), "Oncle jazz" (2019), "Headroom" (2015) e "Men I trust" (2014).

 

Palco Flying Fish, às 19h05

Sábado (21)

Agnes Nunes

Um dos nomes da nova geração da MPB, a baiana traz influências do blues e forró. Agnes canta temas como amor e vivências pessoais em faixas como "Menina mulher" e "O Amor e suas variáveis".

 

Palco Budweiser, às 14h45

Foto em Grupo 

Ana Caetano, do duo Anavitória, Pedro Calais, vocalista da banda Lagum, Zani, guitarrista da Lagum, e João Ferreira, vocalista da banda Daparte, se reúnem para apresentação no festival. A banda assina as músicas "As telas e as aranhas", "Fuga da culpa" e "Navegantes".

 

Palco Samsung Galaxy, às 15h50

Marina

A galesa divulga seu sexto álbum, "Princess of power" (2025). O disco é composto por 13 canções, incluindo "Butterfly", "Adult girl" e "Final boss". "Primadonna", "How to be a heartbreaker" e "Bubblegum bitch" são outros sucessos da cantora, que investe em influências do eletropop e do dance pop.

 

Palco Budweiser, às 16h55

MU540

O DJ e produtor paulista mistura funk e música eletrônica, com estilos como drill, grime e house em seu set. É dono dos hits "Preto e dinheiro" e "Mandrake".

 

Palco Perry's By Fiat, às 20h30

Domingo (22)

Balu Brigada

Os irmãos Henry e Pierre Beasley voltam à capital paulista após passagem como ato de abertura da "The clancy world tour", turnê do Twenty One Pilots, em 2025. A dupla toca indie rock. Entre os destaques da discografia estão as faixas "So cold", "Moon man", "Designer", "Backseat" e "Photographic memory".

 

Palco Flying Fish, às 14h45

Djo

É o projeto musical de Joe Keery, ator que interpreta Steve Harrington na série "Stranger things". A canção "End of beginning" foi a mais escutada no ranking mundial do Spotify em janeiro. "Basic being basic" e "Delete ya" também são boas opções para conhecer o trabalho do cantor, que tem influências do indie pop, e inclui-lo na playlist.

 

Palco Budweiser, às 16h55

Katseye

O grupo, inspirado no k-pop, traz artistas de diferentes nacionalidades: Sophia Laforteza (filipina), Daniela Avanzini (estadunidense), Lara Raj (estadunidense), Megan Skiendiel (estadunidense) e Jeung Yoonchae (sul-coreana) à capital paulista. "Gabriela", "Gnarly", "Gameboy" e "Touch" são alguns dos sucessos da banda, que também inclui coreografias nas performances. A sexta integrante, Manon Bannerman (suíça), não estará na apresentação.

 

Palco Flying Fish, às 21h30

Lollapalooza Brasil

  • Autódromo de Interlagos - Avenida Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos, Zona Sul de São Paulo
  • Sex. (20), sáb. (21) e dom. (22). @lollapaloozabr
  • Ingr.: a partir de R$ 1.093 (Lolla Day, inteira) em Ticketmaster

