Cabelos de festival: aprenda penteados estilosos para o Lollapalooza

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Festivais de música como o Lollapalooza Brasil exigem produções que aliem estilo e praticidade para aguentar horas de shows, multidões e variações climáticas. Nesses eventos, os penteados se tornam parte importante do look, permitindo explorar texturas, acessórios e detalhes que fazem a diferença.

Tranças finas, coques despojados e toques de brilho são alguns recursos que podem elevar o visual sem exigir grandes produções. Mauricio Pina, hairstylist e diretor artístico da rede Jacques Janine, explica que o ideal é apostar em penteados com personalidade, mas que também sejam práticos.

Confira cinco ideias de penteados que combinam estilo e funcionalidade para aproveitar o festival do primeiro ao último show.

Baby braids com cabelo solto

Duas trancinhas finas na parte da frente do cabelo criam um visual moderno. Para fazer, separe duas mechas próximas à risca central e faça tranças delicadas, prendendo as pontas com elásticos discretos. Use spray de fixação leve para alinhar os fios e manter a definição.

Para um detalhe extra, pequenos piercings de cabelo ou argolas metálicas podem ser aplicados nas tranças. “As baby braids são uma forma simples de transformar o visual e trazer personalidade ao look de festival sem exigir muita manutenção”, explica Mauricio.

Coque alto com mechas frontais

O coque alto mantém o cabelo preso e confortável. Prenda todo o cabelo em um rabo de cavalo alto e torça os fios para formar o coque, fixando com grampos. Deixe algumas mechas frontais soltas para um efeito mais natural.

Para um acabamento estiloso, modele os baby hairs próximos à testa com uma escova pequena. Finalize com spray de fixação média ou alta para garantir que o penteado dure. “Coques são ótimos aliados para eventos longos”, comenta o diretor artístico.

Franja polida estilo slick

A franja modelada com acabamento polido oferece um visual marcante. Separe a parte frontal do cabelo e aplique cera para alinhar os fios na raiz, usando um pente fino para criar o efeito liso. O restante do cabelo pode ficar preso em um rabo de cavalo ou coque.

“O efeito polido na parte frontal traz um ar contemporâneo ao visual e ajuda a destacar a maquiagem e os acessórios”, afirma Pina.

Half bun com textura

O half bun é um meio coque que mistura praticidade e estilo. Separe a metade superior do cabelo, prenda em um rabo de cavalo e torça os fios formando um pequeno coque. Deixe o restante do cabelo solto, com ondas naturais.

Para potencializar o efeito, aplique uma mousse no comprimento, que ajuda a dar volume e movimento. “Esse penteado é versátil e funciona bem em diferentes tipos de cabelo”, explica Mauricio Pina.

Raiz com brilho ou glitter

Aplicar glitter na raiz transforma qualquer penteado. Faça uma risca central ou lateral e aplique o brilho ao longo da divisão. Antes, use um spray de brilho para iluminar o cabelo e destacar ainda mais o efeito.

O visual pode acompanhar cabelos soltos, tranças ou rabos de cavalo. “O brilho na raiz cria um ponto de destaque no visual e traz o clima de festival de forma rápida e divertida”, finaliza o profissional.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.