Quem é Djo? Ator de ‘Stranger Things’ é atração no Lollapalooza

Djo, nome artístico de Joe Keery, aparece hoje como um dos casos mais comentados de artista que transita entre a atuação e a música pop contemporânea. Afinal, conhecido mundialmente por viver Steve Harrington na série Stranger Things, o norte-americano consolidou em paralelo uma carreira musical própria, com estética bem definida e forte presença digital. Em 2026, esse projeto autoral desembarca no Lollapalooza Brasil, ampliando o alcance do músico junto ao público brasileiro.

A dualidade entre ator e músico acabou se tornando parte da identidade de Joe Keery. Enquanto na televisão ele é associado ao universo dos anos 80 recriado pela produção da Netflix, no palco ele assume completamente o alter ego Djo. Com ele, explora sonoridades que misturam pop alternativo, synths e referências retrô. Assim, o convite para o Lollapalooza Brasil surge após um período de grande exposição global, impulsionado por um single que ganhou espaço nas principais plataformas de streaming.

Joe Keery iniciou a carreira artística no teatro e em produções independentes até alcançar projeção internacional com Stranger Things – depositphotos.com / Image Press Agency

Djo: quem é o ator de Stranger Things que conquistou o público como músico?

Joe Keery iniciou a carreira artística no teatro e em produções independentes até alcançar projeção internacional com Stranger Things. A partir da boa recepção ao personagem Steve, sua imagem se fortaleceu entre o público jovem, o que facilitou a divulgação de seu trabalho musical. Com o projeto Djo, o artista passou a produzir as próprias faixas, participando ativamente da composição, da gravação e de decisões estéticas ligadas a clipes, visual e identidade sonora.

O projeto Djo é marcado por elementos de indie pop, rock e música eletrônica de inspiração oitentista. Ademais, as letras normalmente abordam temas como amadurecimento, ansiedade contemporânea e relações interpessoais. Assim, aproxima o conteúdo das experiências de quem acompanha tanto séries quanto a cena musical atual. Portanto, ese conjunto de fatores ajudou a consolidar a carreira musical de Joe Keery como algo independente de seu trabalho como ator, mesmo que a associação com Stranger Things ainda funcione como porta de entrada para novos ouvintes.

Como End of Beginning transformou Djo em fenômeno global?

A faixa End of Beginning foi o ponto de virada para Djo no cenário internacional. Lançada como parte de seu repertório autoral, a música acabou se tornando um hit mundial ao viralizar em redes sociais e serviços de streaming. Em 2024, a canção alcançou o topo do Spotify global, superando artistas já consolidados e aparecendo em listas de tendências em vários países. Desde então, a faixa permanece entre as cinco mais ouvidas do mundo na plataforma, consolidando a presença do artista nos rankings.

O desempenho de End of Beginning refletiu um modelo atual de consumo musical. Nele, algoritmos, compartilhamentos e vídeos curtos ajudam a impulsionar determinadas canções. A sonoridade nostálgica, combinada com letra melódica e refrão marcante, contribuiu para o alcance da faixa em diferentes públicos. Para o Lollapalooza Brasil 2026, a expectativa é que essa música seja um dos momentos de maior participação da plateia, dado o reconhecimento que ela alcançou entre ouvintes brasileiros.

Lollapalooza Brasil 2026: quando e onde Djo se apresenta?

O Lollapalooza Brasil 2026 está marcado para os dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no tradicional Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Em sua 13ª edição, o festival irá reunir mais de 70 artistas distribuídos ao longo de três dias de programação intensa. Assim, Djo integra uma escalação que combina grandes nomes internacionais e atrações em ascensão, reforçando o perfil plural do evento.

Entre os destaques já anunciados estão Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, The Creator, Lorde e Skrillex. Além disso, outros projetos que transitam por diferentes gêneros, do pop ao hip-hop e à música eletrônica. Portanto, inserido nesse contexto, Djo representa a vertente de artistas que também dialogam com o audiovisual, aproximando séries, cinema e festivais de música. A presença dele deve atrair tanto fãs de Stranger Things quanto quem acompanha mais de perto o universo do pop alternativo.

Por que a presença de Djo no Lollapalooza Brasil desperta interesse?

A participação de Djo no festival desperta atenção por reunir duas frentes de interesse: a imagem consolidada de Joe Keery na cultura pop e o destaque recente de seu trabalho musical. Para parte do público, o show será a primeira oportunidade de ver o intérprete de Steve em um contexto totalmente diferente da série. Para outra parcela, acostumada a ouvir End of Beginning e outras faixas do projeto, trata-se da chance de acompanhar ao vivo um repertório que se tornou presença constante em playlists.

Conexão com fãs de séries: a associação direta com Stranger Things amplia a curiosidade em torno do show.

a associação direta com Stranger Things amplia a curiosidade em torno do show. Sucesso em streaming: o desempenho de End of Beginning no Spotify global cria expectativa sobre a performance ao vivo.

o desempenho de End of Beginning no Spotify global cria expectativa sobre a performance ao vivo. Proposta visual e sonora: Djo costuma apostar em elementos gráficos e sonoros que reforçam a identidade do projeto.

Djo costuma apostar em elementos gráficos e sonoros que reforçam a identidade do projeto. Contexto de festival: o ambiente do Lollapalooza favorece descobertas, permitindo que quem ainda não conhece o catálogo de Djo tenha contato com as músicas.

O Lollapalooza Brasil 2026 está marcado para os dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no tradicional Autódromo de Interlagos, em São Paulo – depositphotos.com / thenews2.com



O que o público pode esperar do show de Djo no festival?

Embora o setlist final só seja conhecido mais próximo do evento, a tendência é que o show de Djo no Lollapalooza Brasil 2026 destaque a fase atual da carreira, com foco em End of Beginning e em outras faixas que ganharam projeção em playlists editoriais e conteúdos virais. A apresentação também pode incluir músicas de trabalhos anteriores, oferecendo uma visão geral da evolução do projeto.

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Repertório centrado em canções autorais que exploram sintetizadores e guitarras com clima retrô. Momentos de maior interação em músicas já conhecidas pelo público, especialmente o hit global. Possíveis arranjos adaptados ao formato de festival, com duração ajustada e ênfase nas partes mais marcantes. Integração entre iluminação, projeções e figurino, reforçando a estética do projeto Djo.

Com a combinação entre o sucesso de End of Beginning, a popularidade de Joe Keery como ator e a visibilidade do Lollapalooza Brasil 2026, a passagem de Djo por São Paulo tende a ser um dos momentos centrais da programação. Para quem acompanha a trajetória do artista desde Stranger Things ou passou a conhecê-lo por meio das plataformas de streaming, o festival em Interlagos se apresenta como um ponto de encontro entre diferentes fases da carreira de Joe Keery.