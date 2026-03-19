Alanis Guillen termina relação após posts preconceituosos de namorada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Alanis Guillen, a Lorena da novela "Três Graças", terminou o namoro com a produtora Giovanna Reis. O relacionamento de quatro anos chegou ao fim depois de viralizar uma série de postagens com teor racista, transfóbico e gordofóbico atribuída à produtora. Por meio das redes sociais, a atriz se manifestou e condenou, sem citar nomes, a atitude.
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"Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito. Considero esse tipo de comportamento inaceitável e não compactuo, em hipótese alguma, com pensamentos ou atitudes dessa natureza", escreveu em seu perfil.
Nos discursos, ela disse coisas como "negro só é legal às vezes", chamou Ariadna Arantes, participante do BBB 2011, de "travesti mongoloide" e xingou alguém de "preto escroto". Giovanna não foi encontrada. Com a repercussão negativa, ela desativou seus perfis na internet.
Discreta em sua vida social, Alanis falou em outubro de 2025 com a Folha de S.Paulo sobre o apoio da namorada para seu novo trabalho na TV. Atualmente, a atriz pode ser vista na pele de Lorena em "Três Graças". Na narrativa, vive uma história de amor com a personagem Juquinha, da colega de cena Gabriela Medvedovski.
"A Giovanna tem sido uma parceira incrível nesse processo. Ela entende muito de dramaturgia e de bastidores, e acaba me ajudando a olhar a personagem por ângulos que eu, às vezes, nem tinha percebido. É uma troca muito rica, e eu sinto que cresço artisticamente com ela do meu lado."
Segundo Alanis, a relação entre elas vai além da vida pessoal e se tornou um ponto de apoio profissional e emocional. "Fazer uma novela das nove é um desafio intenso. Ter alguém que compreende esse universo e me acolhe nas horas mais cansativas faz toda a diferença. A Giovanna me dá segurança, equilíbrio e, principalmente, alegria."
As duas se conheceram em 2022, pouco depois de Alanis encerrar as gravações da novela "Pantanal". O casal foi apresentado por amigos em comum e, desde então, mantém um relacionamento longe dos holofotes.
Giovanna nasceu no Rio de Janeiro e atua como produtora e gestora de projetos em um estúdio de arte e design. Ela prefere a privacidade e raramente aparece em eventos públicos.
Xamã é um dos destaques da novela das 21h “Três Graças”, da TV Globo, como Bagdá, chefe do tráfico da Chacrinha, e coleciona elogios do público por sua atuação. Uma das cenas mais comentadas nas redes sociais foi a reação do personagem à morte de Jorginho, interpretado por Juliano Cazarré, seu pai no crime.
Divulgação
O ator diz acompanhar os comentários dos fãs e transforma o reconhecimento em motivação para evoluir ainda mais. “É o reconhecimento de um trabalho feito com respeito. Vou pegar esse retorno e transformar em combustível para estudar mais, evoluir mais. O Bagdá me ensinou muito sobre silêncio, sobre olhar… às vezes o que não é dito fala mais alto”.
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Nascido em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, o rapper se destacou com a música “Malvadão 3” e depois decidiu apostar também na carreira de ator. Seu nome de batismo é Geizon Carlos da Cruz Fernandes, mas ele adotou o apelido Xamã como nome artístico. O artista explicou que sua mãe era fã do Power Ranger vermelho, Jason, e por isso escolheu seu nome.
Reprodução do Instagram @euxama
Nas batalhas de rap, porém, para evitar que rivais usassem seu nome verdadeiro em ofensas durante as rimas, ele decidiu criar um apelido inspirado no personagem Nightwolf, um lutador xamã indígena da franquia “Mortal Kombat”. Inicialmente, chegou a usar o nome em inglês, mas como muitas pessoas tinham dificuldade em pronunciá-lo, decidiu adaptá-lo para Xamã. Foi a forma que encontrou para evitar ataques ao seu nome de batismo e às pessoas próximas.
Reprodução do Instagram @euxama
No mundo do entretenimento, é comum que celebridades adotem nomes artísticos diferentes de seus nomes de batismo. A escolha pode ter várias motivações e, muitas vezes, envolve apelidos de infância ou nomes aleatórios. A seguir, listamos alguns famosos que utilizam apelidos como nome artístico e que talvez você não conheça.
Gerd Altmann pixabay
Fiuk – Nascido em 25 de outubro de 1990, em São Paulo, seu nome de batismo é Filipe Kartalian Ayrosa Galvão. O apelido “Fiuk” surgiu na infância. Um dia, ele e um amigo estavam brincando e construíram uma cabana. Para entrar no local, criaram uma senha, e o amigo sugeriu que a senha dele fosse “Fiuk”. O apelido acabou pegando.
WIkimedia Commons / Silvio Tanaka
Emicida – Nascido em 17 de agosto de 1985, em São Paulo, seu nome de batismo é Leandro Roque de Oliveira. O nome artístico “Emicida” surgiu da junção de “MC” com “homicida”, referência ao seu desempenho nas batalhas de rima, em que amigos diziam que ele “matava” os adversários com suas rimas. Mais tarde, ele criou também um acrônimo para o nome: E.M.I.C.I.D.A (Enquanto Minha Imaginação Compuser Insanidades Domino a Arte).
Instagram @emicida
Criolo – Nascido em 5 de setembro de 1975, em São Paulo, seu nome de batismo é Kleber Cavalcante Gomes. O artista explicou que escolheu o nome para ressignificar um termo historicamente estigmatizado. No início dos anos 2000, usava o nome artístico “Criolo Doido”, mas deixou de utilizar “Doido” por volta de 2011.
Reprodução / Instagram
Mano Brown – Nascido em 22 de abril de 1970, em São Paulo, seu nome de batismo é Pedro Paulo Soares Pereira. O apelido surgiu na juventude, no Capão Redondo, bairro onde cresceu. “Brown” veio da admiração pelo cantor James Brown, enquanto “Mano” é uma forma comum de tratamento entre jovens em São Paulo.
Circuito Fora do Eixo wikimedia commons
The Weeknd – Nascido em 16 de fevereiro de 1990, em Toronto, no Canadá, seu nome de batismo é Abel Makkonen Tesfaye. Ele adotou o nome artístico “The Weeknd” após abandonar a escola aos 17 anos e sair de casa em um fim de semana (“weekend”, em inglês) sem voltar. A grafia foi alterada para evitar problemas de direitos autorais com uma banda canadense chamada “The Weekend”.
Brian Ziff / Divulgação
Bono – Nascido em 10 de maio de 1960, em Dublin, na Irlanda, o vocalista da banda U2 se chama Paul David Hewson. O apelido surgiu na adolescência, dado por seu amigo Guggi, inspirado em “Bonavox”, expressão em latim que significa “boa voz” e também nome de uma loja de aparelhos auditivos em Dublin. O apelido foi encurtado para Bono.
flickr Web Summit
Snoop Dogg – Nascido em 20 de outubro de 1971, na Califórnia, Estados Unidos, o rapper se chama Calvin Cordozar Broadus Jr. O apelido surgiu na infância, pois sua mãe dizia que ele se parecia com o personagem Snoopy, do desenho “Peanuts”. Com o tempo, “Snoopy” virou Snoop e depois Snoop Dogg.
Flickr/Jason Persse
Sting – Nascido em 2 de outubro de 1951, em Wallsend, na Inglaterra, seu nome de batismo é Gordon Matthew Thomas Sumner. No final dos anos 1970, quando tocava jazz com a banda “Phoenix Jazzmen”, usava um suéter listrado amarelo e preto que lembrava uma abelha. O baterista Stewart Copeland comentou que ele parecia uma vespa; em inglês, “sting” significa “ferroada”. O apelido acabou se tornando definitivo.
Reprodução do Instagram @theofficialsting
Cazuza – Nascido em 4 de abril de 1958 no Rio de Janeiro e falecido em 7 de julho de 1990, o cantor se chamava Agenor de Miranda Araújo Neto. O apelido surgiu antes mesmo de seu nascimento. Como na família da mãe só nasciam meninas, o pai, de origem nordestina, dizia que teria um “Cazuza”, palavra usada na região para se referir a um garoto ou moleque. Quando ele nasceu, o apelido permaneceu.
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Miley Cyrus – Nascida em 23 de novembro de 1992, no Tennessee, nos Estados Unidos, seu nome de batismo é Destiny Hope Cyrus. O nome artístico veio de “Smiley”, apelido dado por seu pai porque ela era muito sorridente. Mais tarde, ela encurtou o apelido para Miley e oficializou o nome.
Reprodução X
Lady Gaga – Nascida em 28 de março de 1986, em Nova York nos Estados Unidos, seu nome de batismo é Stefani Joanne Angelina Germanotta. O nome artístico surgiu da música “Radio Ga Ga”, da banda “Queen”, que seu produtor Rob Fusari costumava cantar para ela. Em uma mensagem de celular, o corretor automático trocou “Radio” por “Lady”, e o nome acabou sendo adotado.
Reprodução de vídeo / YouTube
Whoopi Goldberg – Nascida em 1955, em Nova York, seu nome de batismo é Caryn Elaine Johnson. O apelido “Whoopi” surgiu por causa de problemas de flatulência e faz referência ao brinquedo “whoopee cushion”, que imita o som de um pum. “Goldberg” foi adotado como sobrenome artístico.
Reprodução Youtube / The View
Vin Diesel – Nascido no Condado de Alameda, na Califórnia, em 1967, seu nome de batismo é Mark Sinclair Vincent. “Vin” vem de Vincent, enquanto o apelido “Diesel” foi dado por amigos por causa de sua energia considerada inesgotável, comparada à de um motor a diesel.
wikimedia commons Gage Skidmore