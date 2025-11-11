Assine
overlay
Início Saúde
FARMÁCIA

Três Graças e a falsificação de remédios: 7 cuidados na hora de escolher

Novela das 21h reforça a importância de atenção na compra de medicamentos; especialista alerta que preços muito abaixo do mercado podem indicar irregularidades

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/11/2025 17:00

compartilhe

SIGA
x
Abordar o tema na novela contribui para conscientizar a população, comenta farmacêutica
Abordar o tema na novela contribui para conscientizar a população, comenta farmacêutica crédito: TV Globo/Reprodução

O recente enredo da novela Três Graças, exibida pela TV Globo, trouxe à tona um tema de grande relevância para a saúde pública: o risco dos medicamentos falsificados e manipulados de forma irregular. A ficção retrata histórias de pessoas que sofreram graves consequências e foram vítimas após o uso de produtos falsificados e reacendeu o alerta sobre a importância de escolher com critério o seu medicamento e a procedência dele.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com Silmara Spinelli, farmacêutica e CEO da farmácia de manipulação Empório Magistral, o público deve estar cada vez mais atento à procedência dos medicamentos. “A novela mostra uma realidade que, infelizmente, ainda existe. Há estabelecimentos que não seguem as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e colocam em risco a vida das pessoas. Escolher uma farmácia ou um produto de indústria reconhecida e confiável é uma questão de saúde e segurança”, afirma.

Entre os principais cuidados que o consumidor deve adotar antes de fazer uma manipulação ou comprar um medicamento industrializado, Silmara destaca:

  • Verificar documentos: o certificado de funcionamento da Anvisa é um documento essencial que garante que o estabelecimento está regularizado e apto a produzir medicamentos com segurança
  • Observar a estrutura e a higiene do local: devem olhar especialmente o laboratório e o ambiente de atendimento
  • Checar procedência e qualificação: os fornecedores de insumos devem atender às normas de qualidade estabelecidas pelos órgãos de controle
  • Pesquisar avaliações: observe comentários de clientes e a reputação da marca em plataformas como Google e redes sociais
  • Analisar o prazo de entrega e o valor do produto: evite preços muito abaixo do mercado, que podem indicar irregularidades
  • Conferir se o farmacêutico responsável está devidamente identificado: além dos documentos do profissional, há o registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF), exigência legal para o funcionamento do estabelecimento
  • Cuidado com promessas milagrosas: na internet, o alto nível de promessas toma conta da rede, e muitos acabam caindo nesse falso discurso
  • Atenção aos rótulos: cuidado com medicamentos com rótulos sem um responsável técnico; a falta de um técnico assinando é um sinal grave

Leia Mais

Segundo Silmara, a confiança é construída com transparência e qualidade. “O consumidor tem o direito de solicitar informações sobre a origem dos insumos, sobre os controles de qualidade realizados e até visitar as dependências da farmácia”, complementa.

A farmacêutica também ressalta a importância do papel da mídia ao abordar o tema em uma novela de grande audiência, que contribui para conscientizar a população. “Quando a arte retrata esses problemas, desperta a atenção de milhares de pessoas. É uma oportunidade importante para alertar sobre práticas seguras e responsáveis”, comenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

anvisa farmacia novela-das-21h remedios-falsificacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay