Três Graças e a falsificação de remédios: 7 cuidados na hora de escolher

O recente enredo da novela Três Graças, exibida pela TV Globo, trouxe à tona um tema de grande relevância para a saúde pública: o risco dos medicamentos falsificados e manipulados de forma irregular. A ficção retrata histórias de pessoas que sofreram graves consequências e foram vítimas após o uso de produtos falsificados e reacendeu o alerta sobre a importância de escolher com critério o seu medicamento e a procedência dele.

De acordo com Silmara Spinelli, farmacêutica e CEO da farmácia de manipulação Empório Magistral, o público deve estar cada vez mais atento à procedência dos medicamentos. “A novela mostra uma realidade que, infelizmente, ainda existe. Há estabelecimentos que não seguem as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e colocam em risco a vida das pessoas. Escolher uma farmácia ou um produto de indústria reconhecida e confiável é uma questão de saúde e segurança”, afirma.

Entre os principais cuidados que o consumidor deve adotar antes de fazer uma manipulação ou comprar um medicamento industrializado, Silmara destaca:

Verificar documentos : o certificado de funcionamento da Anvisa é um documento essencial que garante que o estabelecimento está regularizado e apto a produzir medicamentos com segurança



: o certificado de funcionamento da Anvisa é um documento essencial que garante que o estabelecimento está regularizado e apto a produzir medicamentos com segurança Observar a estrutura e a higiene do local : devem olhar especialmente o laboratório e o ambiente de atendimento



: devem olhar especialmente o laboratório e o ambiente de atendimento Checar procedência e qualificação : os fornecedores de insumos devem atender às normas de qualidade estabelecidas pelos órgãos de controle



: os fornecedores de insumos devem atender às normas de qualidade estabelecidas pelos órgãos de controle Pesquisar avaliações : observe comentários de clientes e a reputação da marca em plataformas como Google e redes sociais



: observe comentários de clientes e a reputação da marca em plataformas como Google e redes sociais Analisar o prazo de entrega e o valor do produto : evite preços muito abaixo do mercado, que podem indicar irregularidades



: evite preços muito abaixo do mercado, que podem indicar irregularidades Conferir se o farmacêutico responsável está devidamente identificado: além dos documentos do profissional, há o registro no Conselho Regional de Farmácia ( CRF ), exigência legal para o funcionamento do estabelecimento



além dos documentos do profissional, há o registro no Conselho Regional de Farmácia ( ), exigência legal para o funcionamento do estabelecimento Cuidado com promessas milagrosas : na internet, o alto nível de promessas toma conta da rede, e muitos acabam caindo nesse falso discurso



: na internet, o alto nível de promessas toma conta da rede, e muitos acabam caindo nesse falso discurso Atenção aos rótulos: cuidado com medicamentos com rótulos sem um responsável técnico; a falta de um técnico assinando é um sinal grave

Segundo Silmara, a confiança é construída com transparência e qualidade. “O consumidor tem o direito de solicitar informações sobre a origem dos insumos, sobre os controles de qualidade realizados e até visitar as dependências da farmácia”, complementa.

A farmacêutica também ressalta a importância do papel da mídia ao abordar o tema em uma novela de grande audiência, que contribui para conscientizar a população. “Quando a arte retrata esses problemas, desperta a atenção de milhares de pessoas. É uma oportunidade importante para alertar sobre práticas seguras e responsáveis”, comenta.

