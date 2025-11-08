Assine
Aguinaldo Silva comenta texto sobre novela ‘Três Graças’: ‘Obrigado por confiar nesse velhote’

RF
Redação Flipar
  O texto intitulado "Por que Três Graças cai fácil nas graças do povão", assinado pelo jornalista Thiago Stivaletti, elogia a produção e ressalta como os personagens e as ambientações populares da trama têm conquistado o público.
    O texto intitulado “Por que Três Graças cai fácil nas graças do povão”, assinado pelo jornalista Thiago Stivaletti, elogia a produção e ressalta como os personagens e as ambientações populares da trama têm conquistado o público. Foto: Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva
  Aguinaldo agradeceu o reconhecimento.
    Aguinaldo agradeceu o reconhecimento. "Pela parte que me toca, obrigado. E obrigado também aos meus parceiros, aos atores, ao nunca menos que brilhante diretor Luiz Henrique Rios e sua equipe, a todos os envolvidos no projeto”, afirmou. Foto: Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva
  O autor complementou o texto em tom espirituoso: "E obrigado à Rede Globo por confiar nesse velhote de 82 anos".
    O autor complementou o texto em tom espirituoso: “E obrigado à Rede Globo por confiar nesse velhote de 82 anos". Foto: Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva
  Aguinaldo Ferreira da Silva nasceu em 7 de junho de 1943 na cidade de Carpina, em Pernambuco. Ele é um dos nomes mais importantes da teledramaturgia brasileira.
    Aguinaldo Ferreira da Silva nasceu em 7 de junho de 1943 na cidade de Carpina, em Pernambuco. Ele é um dos nomes mais importantes da teledramaturgia brasileira. Foto: Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva
  Sua vida profissional é pontuada por prêmios e recordes. O autor conquistou dois prêmios Emmy Internacional de Melhor Telenovela, sendo um deles pela autoria de "Império", em 2014.
    Sua vida profissional é pontuada por prêmios e recordes. O autor conquistou dois prêmios Emmy Internacional de Melhor Telenovela, sendo um deles pela autoria de “Império”, em 2014. Foto: Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva
  Ele é o nome por trás de algumas das novelas de maior audiência em diferentes épocas, como "Roque Santeiro" e "Tieta", nos anos 1980; "Senhora do Destino", nos anos 2000; e "Fina Estampa", nos anos 2010.
    Ele é o nome por trás de algumas das novelas de maior audiência em diferentes épocas, como “Roque Santeiro” e “Tieta”, nos anos 1980; “Senhora do Destino”, nos anos 2000; e “Fina Estampa”, nos anos 2010. Foto: - Divulgação
  Filho de Maria do Carmo Ferreira da Silva e Joaquim Ferreira, Aguinaldo cresceu em uma família humilde. Ao terminar o curso primário, mudou-se para Recife, onde teve a oportunidade de estudar em colégios particulares graças ao esforço do pai.
    Filho de Maria do Carmo Ferreira da Silva e Joaquim Ferreira, Aguinaldo cresceu em uma família humilde. Ao terminar o curso primário, mudou-se para Recife, onde teve a oportunidade de estudar em colégios particulares graças ao esforço do pai. Foto: Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva
  Antes de ingressar nas produções televisivas, ele atuou como jornalista. Após trabalhar no "Última Hora Nordeste", foi repórter policial em "O Globo".
    Antes de ingressar nas produções televisivas, ele atuou como jornalista. Após trabalhar no “Última Hora Nordeste”, foi repórter policial em “O Globo”. Foto: Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva
  A experiência como repórter o levou a ser convidado pela TV Globo, em 1979, para colaborar no seriado "Plantão de Polícia", que retratava o cotidiano de um veterano repórter policial. Foi a sua estreia na televisão.
    A experiência como repórter o levou a ser convidado pela TV Globo, em 1979, para colaborar no seriado “Plantão de Polícia”, que retratava o cotidiano de um veterano repórter policial. Foi a sua estreia na televisão. Foto: Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva
  O sucesso da série abriu portas para outros projetos, como episódios de "Malu Mulher" e, posteriormente, a criação de um formato que marcaria época na televisão brasileira: a minissérie.
    O sucesso da série abriu portas para outros projetos, como episódios de “Malu Mulher” e, posteriormente, a criação de um formato que marcaria época na televisão brasileira: a minissérie. Foto: Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva
  Em parceria com Doc Comparato, escreveu "Lampião e Maria Bonita",
    Em parceria com Doc Comparato, escreveu “Lampião e Maria Bonita”, "Bandidos da Falange” (1983) e “Padre Cícero” (1984). Depois, sozinho, adaptou “Tenda dos Milagres”, de Jorge Amado, e escreveu sua primeira novela, “Partido Alto”, em parceria com Glória Perez. Foto: Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva
  Em 1985, Aguinaldo Silva foi convidado por Boni para escrever "Roque Santeiro", a partir da sinopse original de Dias Gomes. A novela se tornou um dos maiores fenômenos da história da televisão brasileira.
    Em 1985, Aguinaldo Silva foi convidado por Boni para escrever “Roque Santeiro”, a partir da sinopse original de Dias Gomes. A novela se tornou um dos maiores fenômenos da história da televisão brasileira. Foto: Divulgação/TV Globo
  Nos anos seguintes, o autor consolidou seu nome com produções marcantes. Foi coautor de "Vale Tudo" (1988) e, no ano seguinte, assinou "Tieta", protagonizada por Betty Faria, inspirada na obra de Jorge Amado. A trama atingiu índices históricos de audiência e se tornou um clássico da teledramaturgia nacional.
    Nos anos seguintes, o autor consolidou seu nome com produções marcantes. Foi coautor de “Vale Tudo” (1988) e, no ano seguinte, assinou “Tieta”, protagonizada por Betty Faria, inspirada na obra de Jorge Amado. A trama atingiu índices históricos de audiência e se tornou um clássico da teledramaturgia nacional. Foto: Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva
  Durante a década de 1990, manteve a parceria com Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares em novelas como "Pedra sobre Pedra" (1992), "Fera Ferida" (1993) e "A Indomada" (1997).
    Durante a década de 1990, manteve a parceria com Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares em novelas como “Pedra sobre Pedra” (1992), “Fera Ferida” (1993) e “A Indomada” (1997). Foto: Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva
  Já em 1999, enfrentou seu primeiro revés com "Suave Veneno", mas recuperou o sucesso em 2001 com "Porto dos Milagres" e, três anos depois, atingiu o auge com "Senhora do Destino", que alcançou a maior audiência da década de 2000.
    Já em 1999, enfrentou seu primeiro revés com “Suave Veneno”, mas recuperou o sucesso em 2001 com “Porto dos Milagres” e, três anos depois, atingiu o auge com “Senhora do Destino”, que alcançou a maior audiência da década de 2000. Foto: Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva
  Outras obras de destaque vieram na sequência, como "Duas Caras" (2007–2008), a minissérie "Cinquentinha" e seu spin-off "Lara com Z" (2011). Ainda em 2011, escreveu "Fina Estampa", novamente sucesso de público. Em 2014, lançou "Império", novela que lhe rendeu o Emmy Internacional.
    Outras obras de destaque vieram na sequência, como “Duas Caras” (2007–2008), a minissérie “Cinquentinha” e seu spin-off “Lara com Z” (2011). Ainda em 2011, escreveu “Fina Estampa”, novamente sucesso de público. Em 2014, lançou “Império”, novela que lhe rendeu o Emmy Internacional. Foto: Divulgação
  Em 2018, escreveu "O Sétimo Guardião", mas a produção não teve o mesmo êxito das anteriores. Pouco tempo depois, em 2020, a Globo decidiu não renovar seu contrato. Após um período afastado da emissora, Aguinaldo Silva voltou a ser notícia em 2024, quando a empresa aprovou a sinopse de sua nova novela, "Três Graças", marcando seu retorno ao horário nobre em 2025.
    Em 2018, escreveu “O Sétimo Guardião”, mas a produção não teve o mesmo êxito das anteriores. Pouco tempo depois, em 2020, a Globo decidiu não renovar seu contrato. Após um período afastado da emissora, Aguinaldo Silva voltou a ser notícia em 2024, quando a empresa aprovou a sinopse de sua nova novela, “Três Graças”, marcando seu retorno ao horário nobre em 2025. Foto: - Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva
