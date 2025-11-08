Aguinaldo Silva comenta texto sobre novela ‘Três Graças’: ‘Obrigado por confiar nesse velhote’

Em 2018, escreveu “O Sétimo Guardião”, mas a produção não teve o mesmo êxito das anteriores. Pouco tempo depois, em 2020, a Globo decidiu não renovar seu contrato. Após um período afastado da emissora, Aguinaldo Silva voltou a ser notícia em 2024, quando a empresa aprovou a sinopse de sua nova novela, “Três Graças”, marcando seu retorno ao horário nobre em 2025. Foto: - Reprodução do Instagram @aguinaldofsilva