Bad Bunny tem namorada? Cantor surge acompanhado em São Paulo
Astro porto-riquenho saiu para jantar com a ex Gabriela Berlingeri nos Jardins e reacendeu rumores de reconciliação
Bad Bunny foi flagrado saindo de um restaurante em São Paulo nessa quarta-feira (18/2) com sua ex-namorada Gabriela Berlingeri.
Ela é designer de joias. Gabriela nasceu em Porto Rico, assim como Bad Bunny, e tem 32 anos.
Os dois se conheceram em 2017. "Eu tinha cantado num show do Zion & Lennox aqui em Porto Rico. Eu a conheci num restaurante onde fui comer com os meus pais e os meus irmãos. Começamos a conversar e depois continuamos nos vendo", disse o cantor em entrevista à Rolling Stone em 2020.
Em 2020, durante a pandemia de COVID-19, eles passaram a quarentena juntos. Na época, Bad Bunny lançou a música "En Casita", com participação especial de Gabriela. Ela também aparece em um verso de"El apagón" (2022).
No mesmo ano, fãs suspeitaram de um possível noivado entre os dois. Os rumores começaram após o cantor postar um vídeo mostrando um anel no dedo de Gabriela, mas Bad Bunny negou os rumores.
Em 2021, o casal fez sua estreia em tapetes vermelhos. Eles apareceram juntos nos Billboard Latin Music Awards e no Grammy Latino – naquele ano, ele venceu os prêmios de Melhor Álbum de Música Urbana (com "El último tour del mundo") e Melhor Música de Rap/Hip-Hop (com "Booker T").
Em agosto de 2022, Bad Bunny foi visto beijando uma fã. Em janeiro de 2023, tanto o cantor quanto Gabriela foram fotografados acompanhados de outras pessoas, indicando o fim do relacionamento. Em fevereiro, Bad Bunny iniciou um namoro com Kendall Jenner que durou até o fim de 2024.
Agora, Gabriela e Bad Bunny dão sinais de uma reconciliação. Ela acompanhou o cantor no Grammy, na noite em que ele venceu o prêmio de Álbum do Ano. Depois, quando ele se apresentou no Super Bowl, ela compartilhou uma foto com Lady Gaga nos bastidores.
Nessa quarta-feira, os dois saíram para jantar em São Paulo. Eles foram vistos saindo juntos de um restaurante nos Jardins, na Zona Oeste de São Paulo. Enquanto a companheira entrava no carro, o cantor posou para fotos com fãs.