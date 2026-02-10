Assine
overlay
Início Turismo
Caribe em foco

Porto Rico: a terra natal de Bad Bunny que todo mundo quer conhecer  

Após a apresentação épica no Super Bowl, o paraíso caribenho, que pertencente aos EUA, ganhou os holofotes

Publicidade
Carregando...
C
Carlos Altman
C
Carlos Altman
Repórter
10/02/2026 16:48 - atualizado em 10/02/2026 17:06

compartilhe

SIGA
x
Porto Rico, uma ilha caribenha e território dos EUA, é um reduto de praias tropicais e cultura latina
Porto Rico, uma ilha caribenha e território dos EUA, é um reduto de praias tropicais e cultura latina crédito: Visit USA/Divulgação

Porto Rico (Puerto Rico) está no auge absoluto, impulsionado pela apresentação épica de Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio), o fenômeno global que deu o que falar no Super Bowl LX 2026. Bad Bunny transformou o halftime (intervalo) show em uma celebração vibrante da cultura caribenha e latina: emergiu de um campo de cana-de-açúcar simbolizando a história colonial e a resiliência do povo porto-riquenho, trouxe elementos icônicos como barracas de piragua, mesas de dominó, chapéus de palha, plantações de milho e a famosa "La Casita" (casinha típica de festas e comunidade). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por NFL (@nfl)

O clímax veio com a participação surpresa do conterrâneo Ricky Martín, o ícone do "Livin' la Vida Loca", cantando um verso político de "Lo Que Le Pasó a Hawaii" — defendendo a identidade boricua ( quem nasce em Porto Rico) contra influências externas. Foi o primeiro show quase inteiramente em espanhol, com referências a toda a América Latina (bandeiras, grito de "Together, we are America" e mensagem de amor contra o ódio). Assistido por mais de 135 milhões, o espetáculo colocou o orgulho porto-riquenho no mapa mundial — e explodiu o interesse pelo turismo na ilha.

 

Apresentação de Bad Bunny no Super Bowl foi visto mais de 135 milhões de pessoas
Apresentação de Bad Bunny no Super Bowl foi visto mais de 135 milhões de pessoas Reprodução/ Redes Sociais

Se você ama reggaeton, praias de tirar o fôlego, história viva, natureza selvagem e a energia latina que pulsa nas ruas, Porto Rico é o destino em alta agora. Criamos um roteiro sugerido de 7 a 10 dias com praias imperdíveis, cidades charmosas, passeios culturais, ao som dos ritmos caribenhos e, claro, a toada latina de Bad Bunny por tudo que é canto na ilha. 

Leia Mais

Sobre o paraíso

Badalada Praia da Isla Verde tem hotéis modernos, cassinos e vida noturna animada
Badalada Praia da Isla Verde tem hotéis modernos, cassinos e vida noturna animada Visit USA/Divulgação

Porto Rico possui cerca de 365 praias, o suficiente para uma diferente a cada dia do ano! Entre os destaques está a Luquillo Beach, cercada por palmeiras imponentes e apelidada de "La Capital del Sol" (A Capital do Sol) — um título que reflete o sol constante e o clima perfeito da região.

A água é protegida por um recife de coral, criando um mar calmo e cristalino, ideal para mergulho com snorkel, natação tranquila ou simplesmente relaxar sem ondas fortes. É perfeita tanto para famílias quanto para quem quer curtir o mar sem agitação.

Bem pertinho da areia, fica a famosa fileira de kioskos de Luquillo (mais de 60 barracas familiares), um point icônico para comer como local: de piña coladas geladas servidas no coco fresco a frutos do mar fritos, alcapurrias crocantes ( bolinho frito de banana-da-terra), pinchos (pequenos espetos com carnes e queijos) e outras delícias boricuas baratas e deliciosas. É o lugar perfeito para um almoço à beira-mar, com música ao fundo e vibe autêntica.

Leia Mais

Ilha do Caribe

Para quem busca praia calma e local de mergulho, a Luquillo Beach, em Porto Rico, é perfeira-Visit USA/Divulgação
Para quem busca praia calma e local de mergulho, a Luquillo Beach, em Porto Rico, é perfeira Visit USA/Divulgação
Porto Rico, uma ilha caribenha e território dos EUA, é um reduto de praias tropicais e cultura latina-Visit USA/Divulgação
Porto Rico, uma ilha caribenha e território dos EUA, é um reduto de praias tropicais e cultura latina Visit USA/Divulgação
Badalada Praia da Isla Verde tem hotéis modernos, cassinos e vida noturna animada-Visit USA/Divulgação
Badalada Praia da Isla Verde tem hotéis modernos, cassinos e vida noturna animada Visit USA/Divulgação
Em San Juan, visite a fortaleza Castillo San Felipe del Morro-Visit USA/divulgação
Em San Juan, visite a fortaleza Castillo San Felipe del Morro Visit USA/divulgação
Apresentação de Bad Bunny no Super Bowl foi visto mais de 135 milhões de pessoas-Reprodução/ Redes Sociais
Apresentação de Bad Bunny no Super Bowl foi visto mais de 135 milhões de pessoas Reprodução/ Redes Sociais
Localizada a leste de Porto Rico, a Ilha Culebra é frequentemente descrita como um destino pouco explorado no Caribe-Vist USA/Divulgação
Localizada a leste de Porto Rico, a Ilha Culebra é frequentemente descrita como um destino pouco explorado no Caribe Vist USA/Divulgação

Porto Rico ocupa uma posição geopolítica singular no mundo como um território não incorporado dos Estados Unidos. Na prática, essa classificação significa que a ilha pertence aos Estados Unidos, mas não faz parte deles como um dos cinquenta estados integrantes da união. Essa relação complexa implica que a Constituição norte-americana se aplica apenas parcialmente ao local. Embora os porto-riquenhos sejam cidadãos americanos de nascimento, utilizem o dólar como moeda oficial e sigam muitas leis federais, eles não possuem representação com direito a voto no Congresso dos EUA e não podem votar nas eleições presidenciais americanas enquanto residirem na ilha.

Essa fusão política cria um destino turístico fascinante, onde a infraestrutura e a modernidade norte-americanas convivem com uma alma profundamente latina e caribenha. Conhecida como a Ilha do Encanto, Porto Rico oferece aos viajantes a vibrante Velha San Juan, com suas ruas de paralelepípedos azuis e fortalezas espanholas imponentes como o Castillo San Felipe del Morro. A natureza também é protagonista, variando desde a única floresta tropical do sistema nacional dos EUA, El Yunque, até as praias paradisíacas das ilhas de Vieques e Culebra, famosas por suas águas cristalinas e baías bioluminescentes.

Apesar de sua pequena extensão territorial, a ilha é um gigante cultural e o local de nascimento de inúmeras estrelas que conquistaram o mundo. A música global foi moldada por nativos da ilha como Ricky Martin, que abriu as portas para o pop latino, e pelos reis do reggaeton Daddy Yankee e Bad Bunny. No cinema, o talento nascido em solo porto-riquenho é representado por nomes de peso como o vencedor do Oscar Benicio del Toro, a lendária Rita Moreno e até mesmo Joaquin Phoenix, que nasceu na capital San Juan.

Roteiros de 7 a 10 dias

"Boricua Vibes" (praias, cidades e cultura pulsante.

Base em San Juan (acesso fácil) + aluguel de carro para explorar (estradas ótimas, mas dirija com atenção — o estilo local é acelerado). Custo estimado: US$1.5 mil – US$3 mil por pessoa (sem voos).

Dias 1–3: San Juan – História colonial e energia Bad Bunny

Old San Juan: Ruas de paralelepípedo coloridas, fortalezas El Morro e San Cristóbal (Patrimônio UNESCO), casarões coloniais vibrantes. À noite, música ao vivo em bares como La Factoria — reggaeton ecoando o show do Super Bowl.

Condado e Isla Verde: Praias urbanas badaladas, hotéis modernos, cassinos e vida noturna animada. Caminhe pela orla de Condado com o mar turquesa ao fundo.

Passeios culturais: Tour pelos bairros e spots mencionados nas letras de Benito Antonio Martínez Ocasio, ou simplesmente absorva a vibe — a ilha pulsa com orgulho boricua pós-Super Bowl.

Dias 4–5: El Yunque e Costa Leste – Floresta tropical e praias relax

El Yunque National Forest (única floresta tropical nacional dos EUA): trilhas leves/médias, cachoeiras (La Mina, La Coca), tobogãs naturais e mirantes panorâmicos. Leve tênis e roupa de banho.

Luquillo Beach: Uma das praias tops da ilha — quiosques com petiscos fritos deliciosos, coco fresco e mar calmo. Ideal pós-trilha.

Opcional à noite: Bioluminescent Bay em Fajardo (kayak noturno — a água brilha como estrelas).

Dias 6–8: Oeste ou Ilhas Virgens – Praias paradisíacas e selvagens

Rincón (Oeste): Surf, por do Sol, praias paradisíacas. Vibe mais relax e hippie-chique.

Vieques/Culebra (ilhas menores): Flamenco Beach (Culebra) é top 10 mundial — areia branca fina, água cristalina turquesa, quase deserta. Em Vieques: Mosquito Bay (bioluminescência mais intensa do planeta) e praias intocadas.

Extra: Cavernas do Camuy (maior sistema subterrâneo do mundo) ou snorkel em Culebra.

Dias 9–10: Retorno a San Juan + relax e despedida

Mais praia em Isla Verde, compras de artesanato boricua em Old San Juan ou tour gastronômico.

Noite final: Bar com salsa e reggaeton — sinta o "boricua hasta la muerte" que Benito Antonio Martínez Ocasio e Ricky Martín celebraram no palco global.




Requisitos para brasileiros 

Como pertence aos Estados Unidos, Porto Rico segue as regras americanas:

Visto obrigatório: Brasileiros precisam de visto B1/B2 (turismo/negócios) válido, emitido pela embaixada/consulado dos EUA. Não vale ESTA (Visa Waiver).

Passaporte: Válido por pelo menos 6 meses após a entrada.

Moeda: dólar americano.

Idioma: espanhol oficial, inglês fluente no turismo.

Melhor época para visitar 

Alta temporada: De dezembro a abril — clima seco, temperaturas entre 21–29°C, baixa umidade e risco mínimo de furacão. Fevereiro/março pós-Super Bowl está fervendo com o efeito Bad Bunny.

Evite: Temporada de furacões (junho a novembro, pico em agosto–outubro) — chuvas intensas e umidade alta.

Ótima alternativa econômica: Maio ou novembro — tempo bom, menos turistas e preços mais acessíveis.

Alta local: Julho (férias escolares) e feriados de fim de ano.




Voos

Para voar do Brasil para Porto Rico em fevereiro de 2026, não existem voos diretos. A viagem requer pelo menos uma conexão, geralmente em hubs na América Latina ou nos Estados Unidos.

Principais rotas e companhias aéreas

As rotas mais comuns partem de São Paulo (GRU) ou Brasília (BSB) com destino a San Juan (SJU).

Copa Airlines: Conexão na Cidade do Panamá (PTY). É uma das opções mais frequentes.

Avianca: Conexão em Bogotá (BOG). Frequentemente apresenta os tempos de viagem mais curtos, em torno de 10 horas.

American Airlines / Delta / United: Conexões em cidades americanas como Miami, Nova York ou Atlanta. Atenção: Exigem visto americano mesmo para conexões.

Arajet: Companhia de baixo custo com conexões em Santo Domingo.

Outras dicas

Transporte: Carro alugado essencial fora de San Juan (Uber existe, mas limitado).

Segurança: Zonas turísticas (Old San Juan, Condado, El Yunque) são seguras e bem policiadas. Evite áreas periféricas à noite e use bom senso.

Custo-benefício: Mais caro que República Dominicana, mas compensa pela facilidade (dólar + inglês) e qualidade premium.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Tópicos relacionados:

bad-bunny estados-unidos eua latina porto-rico show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay