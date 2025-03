Viagem para o Caribe sem visto americano: quanto custa?

Conhecer o Caribe e suas ilhas paradisíacas a bordo de um cruzeiro pode custar muito menos do que imagina. A partir de R$ 9 mil é possível fazer uma viagem inesquecível de sete dias sem precisar de visto americano e com voos, refeições e traslados inclusos. No roteiro, belas praias de águas cristalinas como Orient Bay, Valley Church Bay e Devil's Bay. O difícil mesmo vai ser querer voltar para casa.

O Caribe Sul e as Antilhas guardam algumas das ilhas mais fascinantes do mundo, onde natureza e cultura exuberantes se encontram. De influência francesa, holandesa ou britânica, cada destino tem sua própria identidade. Neste guia, exploramos seis destinos: Pointe-à-Pitre (Guadalupe), Philipsburg (St. Maarten), St. John’s (Antígua e Barbuda), Basseterre (St. Kitts & Nevis), Road Town (Ilhas Virgens Britânicas) e Fort-de-France (Martinica).

Nos mares límpidos da região sul caribenha, o Virtuosa, um dos maiores navios da frota da MSC, é uma opção moderna e elegante de navegar pelos mares caribenhos por uma semana. Com 181.541 toneladas, 331 metros de comprimento, 43 metros de largura e 65 metros de altura, o MSC Virtuosa tem capacidade para 6.300 passageiros.

O MSC Virtuosa tem mais de 2 mil cabines que comportam aproximadamente 6.300 hóspedes Mannu Meg/EM/D.A Press

Experiência sem preocupações

Nos roteiros Caribe Sul e Antilhas, o maior diferencial e facilitador para os viajantes é o fato de poder viajar sem visto americano. A MSC oferece pacotes com voo de ida saindo de Guarulhos, em São Paulo, e chegando em Fort-de-France, em Martinica, com tempo aproximado de 5h40min. A volta leva cerca de 10 horas, com parada no Aeroporto Internacional de Manaus (AM). Os traslados entre o aeroporto e o terminal de cruzeiros estão inclusos.

É importante citar que as ilhas visitadas têm fusos que estão uma hora atrás do horário de Brasília. E, apesar de não exigir visto, para embarcar nessa aventura é necessário estar vacinado contra a febre amarela e apresentar o certificado internacional de vacinação.

No site da companhia há 10 itinerários pelo Sul do Caribe, em que os preços iniciais vão de R$ 9.002 a R$ 11.732, a depender da cabine selecionada. Uma facilidade para programar a viagem é poder parcelar os pacotes em até 12 vezes sem juros e em reais.

*a repórter viajou à convite da MSC