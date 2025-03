Ilhas paradisíacas no Caribe Sul e Antilhas: guia para viajar sem visto

Numa viagem, conhecer melhor o destino, saber curiosidades locais e informações úteis é essencial para aproveitar ainda mais. Neste guia, exploramos o Sul do Caribe e as Antilhas a bordo do MSC Virtuosa. Além de mergulhar nas águas cristalinas, conhecemos a cultura, a economia e as peculiaridades geográficas das seis atrações desta rota: Pointe-à-Pitre (Guadalupe), Philipsburg (St. Maarten), St. John’s (Antígua e Barbuda), Basseterre (St. Kitts & Nevis), Road Town (Ilhas Virgens Britânicas) e Fort-de-France (Martinica).

Essas ilhas caribenhas oferecem experiências únicas, mas compartilham características em comum. Todas possuem clima tropical, com temperaturas quentes e úmidas, e paisagens exuberantes, com praias de areia branca e águas cristalinas. O passado colonial também é um ponto em comum, com influências europeias visíveis na arquitetura e na cultura.

Apesar das diferenças culturais e idiomas, que em sua maioria é inglês, mas pode variar entre o francês e o crioulo, língua com influências africanas e caribenhas, o turismo é uma atividade econômica importante em todas. Cada ilha, no entanto, tem suas particularidades.

Fort-de-France (Martinica)

Fort-de-France, capital da Martinica vista de cima. O território ultramarino francês é o ponto de embarque e desembarque da viagem. Mannu Meg/EM/D.A Press

Fort-de-France, capital da Martinica, território ultramarino francês no Caribe, é o ponto de embarque e desembarque da viagem. Como o nome já destaca, a cidade tem uma rica herança colonial francesa e, até hoje, a economia local depende de incentivos governamentais e do comércio com a metrópole, no entanto, o turismo é um ponto muito forte.

Originalmente Fort-de-France chama-se “Pointe de la Trinité”, mas foi renomeada após a construção do forte, em homenagem à França. Nos dias de parada na capital não é possível explorar praias e pontos turísticos, mas no caminho entre o aeroporto e o porto, a diversidade cultural e influências no território são perceptíveis.

Idioma e moeda:

Idioma: francês

Moeda: euro

Pointe-à-Pitre (Guadalupe)

A praia Plage de Grande Anse, que nas profundezas tem águas num tom azul escuro e mais esverdeado à margem. Mannu Meg/EM/D.A Press

Guadalupe é um arquipélago que faz parte do território ultramarino da França. A ilha principal tem um formato de borboleta, com duas metades distintas: Grande-Terre, mais turística e com belas praias, e Basse-Terre, dominada por montanhas e florestas tropicais.

Pointe-à-Pitre é a maior e principal cidade da ilha, com cerca de 17 mil habitantes, em sua maioria descendentes de negros escravizados. Além das influências africanas, tem características europeias e caribenhas.

A ilha é conhecida pela qualidade do rum, produzido a partir do caldo de cana-de-açúcar, e outras atividades agrícolas como o cultivo do cacau. Entre as principais atrações, a cidade preserva construções históricas da época colonial, tem também o Parque Nacional de Guadalupe, com cachoeiras e o vulcão ativo Lá Soufrière, e o Memorial ACTe, dedicado à cultura afro-caribenha.

Em Pointe-à-Pitre, conhecemos a praia Plage de Grande Anse, que nas profundezas tem águas num tom azul escuro e mais esverdeado à margem. A beleza do mar se destaca pelo ritmo sonoro e visual entre as fortes ondas, que se formam suaves e se quebram num estrondo.

Idioma e moeda:

Idioma: francês

Moeda: euro

Philipsburg (St. Maarten)

Orient Bay em St. Maarten, ilha dividida entre Holanda, na parte mais ao sul, e França ao norte. Mannu Meg/EM/D.A Press

St. Maarten é uma ilha dividida entre duas nações que, culturalmente, têm até nomes com grafias e pronúncias diferentes: a parte mais ao sul é holandesa, chamada Sint Maarten, e a parte ao norte, francesa: Saint-Martin. Philipsburg, a capital do lado holandês, é um destino famoso por suas lojas livres de impostos, cassinos e praias paradisíacas.

A cidade é famosa pela praia dos aviões, a Maho Beach, onde aviões passam a pouquíssimos metros dos banhistas, com rajadas de ventos provocadas pelos motores que empurram turistas na areia. Mas isso ocorre porque a praia fica ao lado da pista do Aeroporto Internacional Princesa Juliana. Outro destaque é a vida noturna, conhecida pelos bares e festas muito animados.

Nessa parada, mergulhamos nas águas de temperatura morna de Orient Bay, uma imensidão azul turquesa, contornada por areia branquinha e fina. No mar, tão reluzente, é possível ver as algas que ao serem carregadas pela correnteza se concentram à beira.

Idioma e moeda:

Idioma: inglês e holandês

Moeda: florim das antilhas holandesas (ANG) e dólar americano (USD)

St. John’s (Antígua e Barbuda)

A praia Valley Church parece uma piscina, ideal para famílias com crianças pequenas e pessoas com receio de mar. Mannu Meg/EM/D.A Press

Antígua e Barbuda, também conhecida como recanto das 365 praias, formam um dos destinos mais singulares do Caribe. A capital, St. John 's, situada em uma ilha de origem vulcânica, é vibrante e colorida. Atrai visitantes não só pelas praias, mas também pela arquitetura colonial britânica.

A ilha é um destino popular para esportes náuticos, como vela, prancha à vela e kitesurf. E, entre as principais atrações da cidade, está o estaleiro naval britânico Nelson 's Dockyard, do século 18, Patrimônio Mundial da Unesco.

Com uma praia para cada dia do ano, é um paraíso para os amantes de natureza e mares. Na cidade, o mergulho foi nas inesquecíveis águas cristalinas, calmas e rasas da praia Valley Church. Parece uma piscina, não tem ondas elevadas e o movimento da água é tão sutil que é possível flutuar se sentindo seguro, ideal para famílias com crianças pequenas e pessoas com receio de mar.

Essa sem dúvidas está no top três sos destinos dessa rota.

Idioma e moeda:

Idioma: inglês

Moeda: dólar do caribe oriental (XCD) e dólar americano (USD)

Basseterre (St. Kitts & Nevis)

Em St. Kitts, a praia Cockleshell tem areia com diferentes tons que criam um curioso contraste com as águas límpidas azuis e verdes. Mannu Meg/EM/D.A Press

St. Kitts & Nevis é um pequeno país insular localizado no Caribe, composto por duas ilhas principais: São Cristóvão e Neves. Foi uma das primeiras da região a ser colonizada pelos europeus. Basseterre, a capital, é um rico patrimônio colonial cercado por vulcões cobertos de floresta tropical. Nevis, a ilha vizinha, é um refúgio de luxo com natureza quase intocada.

É a menor nação soberana do hemisfério ocidental, tanto em termos de área (aproximadamente 261km²), quanto de população: pouco menos de 50 mil habitantes.

O jogador de futebol do Chelsea e da Inglaterra Cole Palmer tem entre seus ancestrais por parte de pai, tios e avô negros nascidos em São Cristóvão e Nevis. Para homenagear a família, estampa a bandeira do país em suas chuteiras.

Em Nevis, o cristalino do mar, ainda mais translúcido que na parada anterior, varia nas cores turquesa. Mannu Meg/EM/D.A Press

No país, fizemos duas aventuras de barco em um dia chuvoso, que não atrapalhou a beleza dos lugares. Em St. Kitts, a praia Cockleshell tem areia com diferentes tons que criam um curioso contraste com as águas límpidas azuis e verdes. Na orla, muitos bares e restaurantes formam um circuito divertido e acolhedor.

Em Nevis, o cristalino do mar, ainda mais translúcido que na parada anterior, varia nas cores turquesa e um azul profundo. As ondas são suaves e a temperatura da água convida para um relaxante mergulho. Na área, as muitas conchas parecem fabricadas de tão harmônicas.

Idioma e moeda:

Idioma: inglês

Moeda: dólar do caribe oriental (XCD) e dólar americano (USD)

Road Town (Ilhas Virgens Britânicas)

Na trilha para chegar à praia Devil’s, é preciso rastejar, escalar, subir escadas e pedras. Mannu Meg/EM/D.A Press

As Ilhas Virgens Britânicas é um território ultramarino do Reino Unido localizado no Caribe, a leste de Porto Rico e ao norte das Ilhas Virgens Americanas. O arquipélago é composto por cerca de 60 ilhas e ilhotas paradisíacas, com mais empresas registradas do que habitantes. A região é rica em histórias e lendas envolvendo piratas, como o famoso Barba Negra.

Road Town, a capital, é conhecida como paraíso para velejadores e amantes de esportes náuticos, além de abrigar ampla estrutura para iates e veleiros. A ilha de Virgen Gorda recebeu este nome do navegador Cristóvão Colombo em sua segunda viagem às Américas, em 1493.

Depois de cruzar um trecho do oceano, pegar um transfer e fazer uma pequena trilha é possível encontrar as praias mais bonitas de toda a viagem. Primeiro, foi Stoney Bay, com areia branca, fina e águas azul-turquesa translúcidas de uma beleza indescritível e serenas, sem a incidência de altas ondas.

É um território com rochas de origem vulcânica, localizadas entre a areia e o mar, que formam piscinas naturais. Ao lado, a partir de uma trilha de 15 minutos passando por grutas e cavernas iluminadas por raios solares, fica a praia Devil’s, reconhecida em 1964 como parque nacional.

É um caminho complexo, por isso é importante fazer acompanhado de um guia, estar preparado com roupas confortáveis e proteção. Na trilha para chegar à praia, é preciso rastejar, escalar, subir escadas e pedras, além de atravessar a água, mas ao chegar no destino a perfeição da paisagem compensa a passagem.

Idioma e moeda:

Idioma: inglês

Moeda: dólar americano (USD)

Praias e festas, o que levar na viagem?

Nesse cruzeiro de sete dias pelo Caribe Sul e Antilhas, uma dúvida recorrente é o que levar na mala. Fizemos uma lista com sugestões essenciais para curtir as praias visitadas e as atrações no navio.

Roupas

2 looks para aeroporto

Roupas de banho: 6 biquínis/sungas

Saídas de praia: 5 saídas e 2 cangas

Roupas leves e casuais: 7 looks de dia

Roupas para a noite: 7 looks de noite (3 vestidos ou conjuntos elegantes para jantares e 1 vestido/terno de gala)

Pijama: 2 conjuntos leves

Casaco ou jaqueta: para áreas com ar-condicionado

Roupas íntimas e meias: o suficiente para a semana

Calçados

Chinelo ou sandália para piscina e praia

Sapato ou sandália elegante para eventos noturnos

Tênis confortável para atividades físicas ou caminhadas

Acessórios

Bolsa pequena ou mochila para passeios em terra

Óculos de sol

Chapéu/boné

Bijuterias ou joias

Itens de higiene e beleza

Protetor solar

Shampoo e condicionador

Sabonete

Hidratante

Maquiagem básica

Escova, pasta de dente e fio dental

Escova ou pente para cabelo

Desodorante e perfume (tamanho de viagem)

Absorvente

Lâmina de barbear

Outros itens essenciais

Documentos (passaporte, cartões, seguro viagem)

Medicamentos (analgésicos, antialérgicos, remédios para enjoo)

Garrafa d’água reutilizável

Carregadores de celular

Adaptador universal de tomada

Caneta

*a repórter viajou à convite da MSC