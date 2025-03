MSC Virtuosa: a bordo de uma cidade flutuante pelo Caribe

O MSC Virtuosa é a atração a parte na viagem rumo ao Caribe Sul e às Antilhas, região que abriga algumas das ilhas mais bonitas do mundo. O navio oferece uma variedade gastronômica com 11 restaurantes, incluindo um especializado em carnes estilo americano, culinária indochinesa, latino-americana e asiática, entre outros. Além disso, tem uma extensa área de bufê aberta 20 horas por dia e que oferece pratos internacionais, e 21 bares, sendo cinco externos e 16 internos.

Ao longo do dia, há atividades e serviços para crianças e adolescentes, que podem usufruir de áreas exclusivas na embarcação com o auxílio de profissionais. O Virtuosa tem quatro piscinas, nove hidromassagens e um parque aquático com circuito aventureiro e tobogã. Para quem não quer sair da rotina de treinos, também há uma academia.

Durante as noites, a experiência se transforma em festa. É nesse período que lojas e áreas em comum para encontro e socialização se abrem. No navio, a rotina noturna conta com shows diários no teatro principal, o Carousel Lounge com produções artísticas exclusivas, 11 lojas e mais de 250 marcas, karaoke, cassino, festas temáticas e uma boate no último piso para dançar a noite toda.

O Virtuosa tem quatro piscinas, nove hidromassagens e um parque aquático com circuito aventureiro e tobogã Mannu Meg/EM/D.A Press Área externa do Virtuosa Mannu Meg/EM/D.A Press Área externa do Virtuosa Mannu Meg/EM/D.A Press O Virtuosa tem quatro piscinas, nove hidromassagens e um parque aquático com circuito aventureiro e tobogã Mannu Meg/EM/D.A Press O MSC Virtuosa é uma atração a parte na viagem rumo ao Caribe Sul e às Antilhas. Mannu Meg/EM/D.A Press Durante as noites, a experiência no MSC Virtuosa se transforma em festa Mannu Meg/EM/D.A Press Para quem não quer sair da rotina de treinos, há academia no navio. Mannu Meg/EM/D.A Press Para quem não quer sair da rotina de treinos, há academia no navio. Mannu Meg/EM/D.A Press No navio, a rotina noturna conta com shows, karaokê, cassino, festas temáticas outras atrações. Mannu Meg/EM/D.A Press O navio oferece uma variedade gastronômica com 11 restaurantes Mannu Meg/EM/D.A Press O Virtuosa tem mais de 2 mil cabines separadas em seis categorias Mannu Meg/EM/D.A Press O Virtuosa tem mais de 2 mil cabines separadas em seis categorias Mannu Meg/EM/D.A Press O Virtuosa é um dos maiores navios da frota da MSC, com 181.541 toneladas, 331 metros de comprimento, 43 metros de largura e 65 metros de altura. Mannu Meg/EM/D.A Press Circuito aventureiro e tobogã do Virtuosa Mannu Meg/EM/D.A Press Circuito aventureiro e tobogã do Virtuosa Mannu Meg/EM/D.A Press Fun Pass: R$ 453 (créditos para MSC Formula Racer, boliche, cinema XD interativo e jogos eletrônicos) Mannu Meg/EM/D.A Press Carousel Lounge com produções artísticas exclusivas Mannu Meg/EM/D.A Press Piscina coberta no MSC Virtuosa Mannu Meg/EM/D.A Press Piscina coberta no MSC Virtuosa Mannu Meg/EM/D.A Press Voltar Próximo

19 andares e uma superstição

Os espaços são divididos e intercalados com cabines entre simbólicos 19 andares. Digo isso porque o 17º piso não existe, devido a uma superstição italiana que associa o número à morte e ao azar. O Virtuosa tem mais de 2 mil cabines que comportam aproximadamente 6.300 hóspedes, separadas em seis categorias: interna, externa com vista pro mar, varanda, suíte e as cabines para integrantes do MSC Yacht Club.

Gigante com DNA Italiano

A MSC (Mediterranean Shipping Company), conglomerado marítimo global com raízes na Itália, foi fundada em 1970 pelo capitão Gianluigi Aponte como uma pequena transportadora de cargas no Mediterrâneo. Com o passar dos anos, expandiu as operações e se consolidou como uma das maiores empresas de transporte marítimo do mundo. Hoje, a companhia opera frota que inclui navios de carga, porta-contêineres e cruzeiros.

O que está incluso?

Cabines com serviço de quarto

Shows no teatro principal ao estilo Broadway

Atividades recreativas para toda a família

Tripulação que fala português

Todas as refeições

Serviços adicionais

Acesso à internet

Pacote de bebidas

Excursões nos destinos visitados

Atividades extras (pagas antecipadamente ou no navio)

No navio, as cobranças são feitas em um cartão de crédito cadastrado no ato do check in e os preços apresentados são em euro, com conversão posteriormente feita pela operadora do cartão.

Serviços a bordo

Pacotes de bebidas (por pessoa para 7 noites)

Não alcoólico (Adultos): R$ 952

Crianças/adolescentes: R$ 679

Easy: R$ 1.554 (bebidas selecionadas nos bares e restaurantes)

Easy Plus: R$ 2.149 (bebidas até 8 euros)

Extra Premium: R$ 2.940 (bebidas até 14 euros)

Pacotes de internet (por pessoa para 7 noites, dados ilimitados)

A partir de R$ 492,80 (navegação de 1 aparelho)

A partir de R$ 616 (navegação e streaming de 1 aparelho)

Entretenimento e outros serviços

Fun Pass: R$ 453 (créditos para MSC Formula Racer, boliche, cinema XD interativo e jogos eletrônicos)

Teatro com atrações circenses: R$ 57/pessoa (inclui um coquetel)

Massagem sueca: R$ 465/pessoa (50min)

Massagem balinesa: R$ 538/pessoa (50min)

Excursões

Point-à-Pitre (Guadalupe)

Passeio em Beach Escape: R$ 503/pessoa

Philipsburg (St. Maarten)

Passeio em Orient Bay Beach com almoço: R$ 479/pessoa

St. Johns (Antígua e Barbuda)

Passeio em Beach Extravaganza: R$ 309/pessoa

Basseterre (São Cristóvão e Nevis)

Passeio em Beach Hop de barco: R$ 436/pessoa

Road Town (Ilhas Virgens Britânicas)

Passeio em “The Baths" beach: R$ 630/pessoa

*Preços e disponibilidade estão sujeitos a alterações

**a repórter viajou à convite da MSC