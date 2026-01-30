Marcelo Serrado revive o popular personagem Crô em ‘Três Graças’

De acordo com o jornal “O Globo”, Crô será responsável por provocar uma confusão na história. O mordomo se apresenta a Santiago Ferette, vivido por Murilo Benicio, como voluntário do hospital e acaba despertando uma crise de ansiedade no vilão ao se oferecer para lhe dar “carinho e consolo”. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/11/Captura-de-tela-2025-11-13-212508.jpg?20260130073804" width="1114" height="626"> De acordo com o jornal “O Globo”, Crô será responsável por provocar uma confusão na história. O mordomo se apresenta a Santiago Ferette, vivido por Murilo Benicio, como voluntário do hospital e acaba despertando uma crise de ansiedade no vilão ao se oferecer para lhe dar “carinho e consolo”. Foto: Divulgação

Crô, ou Crodoaldo Valério, é um dos personagens mais marcantes criados para a televisão brasileira nos últimos anos. Ele apareceu originalmente na novela "Fina Estampa", em 2011.

O mordomo se tornou rapidamente um fenômeno de popularidade graças ao humor afiado, aos trejeitos exagerados e à lealdade absoluta à vilã Tereza Cristina, a quem servia com devoção quase teatral.

O personagem de Marcelo Serrado conquistou o público ao misturar comicidade, ironia e uma presença cênica forte, a ponto de ganhar destaque além do núcleo em que atuava, retornando em participações especiais e até protagonizando dois filmes, o que expandiu sua história para além da televisão.

Marcelo Serrado nasceu no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 1967. Ele iniciou sua trajetória profissional na televisão ainda nos anos 1980, quando estreou na novela "Corpo Santo", exibida pela extinta Rede Manchete, em 1987.

Dois anos depois, em 1989, chegou à Rede Globo com "Pacto de Sangue", dando início a uma longa sequência de trabalhos que o tornariam presença frequente nas produções da emissora ao longo da década de 1990 e início dos anos 2000.

Na Globo, Marcelo Serrado acumula papéis em novelas e minisséries importantes. Ele atuou em produções como "Desejo", "Mico Preto", "O Dono do Mundo", "Anos Rebeldes"

Nos anos seguintes, esteve em sucessos populares como "Quatro por Quatro", "Por Amor", "Labirinto", "Pecado Capital"

Paralelamente à televisão, Serrado sempre manteve uma forte ligação com o teatro, espaço onde desenvolveu uma carreira extensa e plural, além de se destacar como produtor, idealizador e diretor de diversos espetáculos.

Em 2005, após 15 anos de vínculo com a Rede Globo, o ator tomou uma decisão importante ao não renovar seu contrato com a emissora para integrar o elenco da série "Mandrake", produzida pela HBO Brasil, na qual interpretou o policial Raul.

Pouco depois, assinou contrato com a Record, onde viveu papéis centrais em produções de grande audiência, como o protagonista de "Prova de Amor" e o antagonista de "Vidas Opostas". Em 2009, encerrou sua passagem pela emissora ao interpretar o mafioso Bruno Vilar em

A partir de 2008, Marcelo também se dedicou a projetos de maior fôlego no teatro musical, idealizando e estrelando "Tom e Vinícius", espetáculo que retrata a juventude de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, desde o encontro dos dois em 1955 até a consagração internacional da dupla.

Em 2010, esteve em cartaz com o monólogo "Não Existe Mulher Difícil", reafirmando sua força como intérprete solo. No cinema, foi às telas em 2011 com "Malu de Bicicleta". Seis anos mais tarde, interpretou o juiz Sergio Moro em "Policia Federal: A Lei é Para Todos".

O retorno à Rede Globo aconteceu em 2011, quando Marcelo Serrado deu vida a um de seus personagens mais icônicos: o mordomo Crô, fiel escudeiro da vilã Tereza Cristina em "Fina Estampa".

Em 2012, o ator viveu Tonico Bastos no remake de "Gabriela" e, no ano seguinte, estrelou "Crô: O Filme", com roteiro de Aguinaldo Silva e direção de Bruno Barreto, lançado em 2013.

A repercussão do personagem garantiu ainda um segundo longa, "Crô em Família", rodado alguns anos depois. Nesse período, Serrado também esteve em destaque no quadro A Mulher da Sua Vida, exibido pelo Fantástico