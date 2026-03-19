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Globo de Ouro atrai classe artística, mas metade dos homenageados não vai

Golden Globes Tribute celebra excelência do cinema nacional. Fernanda Montenegro era um dos nomes aguardados e não compareceu à cerimônia

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CB
CLARA BALBI
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CLARA BALBI
Repórter
19/03/2026 09:19

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O ator Antônio Pitanga no tapete vermelho do Golden Globes Tribute Gala no Copacabana Palace Hotel, no Rio de Janeiro, dia 18 de março
O ator Antônio Pitanga no tapete vermelho do Golden Globes Tribute Gala no Copacabana Palace Hotel, no Rio de Janeiro crédito: Daniel Ramalho/AFP

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nem parecia que os brasileiros haviam saído de mãos abanando do Oscar. No Golden Globes Tribute Gala, realizado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite dessa quarta-feira (18/3), o clima era de festa.

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"A gente ganhou muito", disse a atriz Alice Carvalho, do elenco de "O Agente Secreto". Ela acompanhou os colegas na cerimônia em Los Angeles no domingo e retornou ao Brasil na manhã dessa quarta. "A forma carinhosa como as pessoas têm olhado para o cinema nacional reverbera aqui dentro", acrescentou, citando o público de cerca de 2 milhões de espectadores que o filme de Kleber Mendonça Filho levou às salas.

 

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Além de Carvalho, o primeiro evento do Globo de Ouro fora dos Estados Unidos reuniu nomes de peso -a começar pelos apresentadores Lázaro Ramos e Bruna Marquezine.

A lista de convidados trouxe figuras recorrentes do audiovisual brasileiro, como Cauã Reymond, Taís Araujo, Antonio Fagundes, Regina Casé, Marcos Palmeira, Juliana Paes e Paolla Oliveira, além de influenciadores como Silvia Braz e Camila Coutinho, que se revezaram no tapete vermelho ao longo de três horas.

Eles estavam ali para homenagear os veteranos Fernanda Montenegro e Antônio Pitanga, pelas contribuições ao audiovisual brasileiro, além do diretor de fotografia Adolpho Veloso e da atriz Valentina Herszage, destaques recentes.

Montenegro não compareceu e a ausência foi anunciada instantes antes do início da cerimônia. A atriz enviou uma mensagem de agradecimento, que foi lida à plateia por Ramos. "Por mais que agradeça, não exprimo suficientemente a tamanha dimensão desta premiação que me chega às mãos nestes meus quase cem anos de vida", dizia o texto.

Veloso também não subiu ao palco, surpreendendo os presentes. Segundo o ator Allan Souza Lima, que recebeu a homenagem em seu lugar, o diretor de fotografia -indicado ao Oscar por "Sonhos de Trem"- não conseguiu viajar devido a uma nevasca.

O plano é que o Golden Globes Tribute Gala passe a ocorrer anualmente. Quando o evento foi anunciado, em dezembro, a Prefeitura do Rio afirmou que a parceria já está garantida também para 2027 e 2028.

Um dos criadores do evento, o produtor Uri Singer, atribuiu a escolha do Brasil para a estreia internacional ao tamanho do mercado audiovisual do país. Segundo ele, 16 milhões de brasileiros acompanham a premiação -uma das principais do cinema hollywoodiano-, contra 8 milhões de espectadores nos Estados Unidos.

"É um mercado enorme", afirmou. "E isso é muito bom para a indústria, que agora começa a olhar para cá. Todo mundo quer saber o que é o Brasil".

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No tapete vermelho, os atores também refletiam sobre a possibilidade de carreira internacional. Questionada sobre o tema, Carvalho -que viu seu colega Wagner Moura vencer o Globo de Ouro e ser indicado ao Oscar por "O Agente Secreto"- disse não descartar a ideia. "Tenho planos de tudo. Estou sempre aberta a contar boas histórias".

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