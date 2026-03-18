Golden Globes homenageia Fernanda Montenegro e Antonio Pitanga, no Rio

Copacabana Palace será o palco do evento do Globo de Ouro promovido pela primeira vez no Brasil, apresentado por Bruna Marquezine e Lázaro Ramos

18/03/2026 02:00

Atriz Fernanda Montenegro
Fernanda Montenegro receberá nesta quarta-feira (18/3) o prêmio Golden Globes Apogeu Award crédito: Pablo Porciuncula/AFP

Os atores Bruna Marquezine e Lázaro Ramos serão os apresentadores da primeira edição brasileira de um evento oficial do Globo de Ouro, no Copacabana Palace, nesta quarta-feira (18/3).

À frente do Golden Globes Tribute Awards Brasil, ambos vão comandar a cerimônia que homenageia talentos brasileiros do cinema e da televisão cujas obras conquistaram reconhecimento global.

Ganharão homenagem a atriz Fernanda Montenegro e o ator Antonio Pitanga, que receberão o Golden Globes Apogeu Award, pela dedicação de vários anos à cultura brasileira.

Já o Golden Globes Ascensão Award, destinado a talentos mais recentes, contemplará a atriz Valentina Herszage e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que acabou de concorrer ao Oscar por seu trabalho no filme americano “Sonhos de trem”.

Serão entregues também prêmios de Melhor Ator, Melhor Atriz, Ator Revelação, Atriz Revelação e Conjunto da Obra. O evento será transmitido a partir das 18h30 pelo GNT, com flashes na TV Globo.

