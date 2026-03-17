Oscar foi 'experiência grandiosa', diz ator de 'O agente secreto'

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



Deslumbre não faz parte do repertório do ator Carlos Francisco. Nem ressentimento. O intérprete de Alexandre Nascimento, sogro de Armando/Marcelo (Wagner Moura) em “O agente secreto”, deixa Los Angeles nesta quarta-feira (18/3) com a sensação de tarefa cumprida.



“O clima era de uma grande vitória do cinema nacional”, afirmou o ator belo-horizontino sobre a passagem da equipe do thriller pernambucano pelo Dolby Theatre, no domingo (15/3). Se não houve Oscar, “a gente compreende, pois a indústria tem seus critérios”, acrescentou.



“É uma experiência grandiosa, pois pela televisão a gente não tem ideia de como é. O domínio no show é enorme e a precisão com que fazem tudo é muito impactante. É tudo muito tecnológico”, contou ele. E dá para ver vários ídolos. “Você encontra todo mundo ali mesmo”, disse.



Para Carlão, a temporada começou ainda no Aeroporto de Guarulhos, na última quinta (12/3), quando embarcou para Los Angeles. Estava ao lado de Alice Carvalho (que interpreta sua filha, Fátima, no filme), quando viu passar alguém. É ou não é? Era mesmo Spike Lee, que foi no mesmo voo dos atores brasileiros.

Carlos Francisco e Réggis Silva voltam ao cartaz, em SP, com a peça “Sizwe está morto” Kim Leekyung/Divulgação

Carlão ficou na dele durante o voo, mas pediu uma foto quando viu o diretor americano novamente, no corredor que dava acesso à cerimônia. Spike Lee é um dos produtores-executivos de “A voz de Hind Rajab”, que concorreu com o longa brasileiro na categoria de Melhor Filme Internacional.



Nos EUA, a festa começou às 16h (no Brasil, às 20h). Pois para a equipe do filme o dia teve início às 11h, quando todos deixaram o hotel.

Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem' Redes sociais / AFP Bruna Marquezine e Maria Fernanda Cândido AFP / redes sociais Alice Carvalho e Robério Diógenes AFP Kleber Mendonça Filho e a mulher, Emilie Lesclaux, diretor e produtora de 'O agente secreto' AFP Carlos Francisco e Isabel Zuáa Karina Chancey Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado, na cerimônia do Oscar AFP Gabriel Domingues AFP Gabriel Leone e Thomas Aquino AFP Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado AFP Voltar Próximo



“Fomos para outro hotel, onde houve sessão de fotos, coquetel e depois seguimos para o evento. Ficamos lá dentro, passamos pelas entrevistas e daí você tem de entrar, pois tem que estar sentado às 15h30”, continua Carlão.



Ao banheiro, pode-se ir, desde que nos intervalos. “É tudo muito organizado, cheio de regras, credenciais. Embaixo da cadeira tinha caixa com pipoca, umas balas e uma água. E no salão tem outro coquetel, onde servem algumas coisas.”



Como a comitiva do filme brasileiro era de 30 pessoas, elas foram divididas em grupos, cada qual em uma área da plateia. Quando foi anunciada a primeira categoria a que “O agente secreto” concorria, a de Melhor Elenco, a expectativa era grande. “Ficamos todos solidários (o diretor de elenco Gabriel Domingues não venceu), algumas pessoas foram abraçá-lo”, acrescenta o ator.



Mas o sentimento era festivo. Depois das quase quatro horas de cerimônia, todos queriam relaxar e aproveitar. O grupo foi para a festa do Oscar, o chamado Governors Ball, para cerca de 1,5 mil pessoas, no complexo do Dolby Theatre.



“É uma grande confraternização, com comida à vontade. Pois depois de quatro horas lá dentro, só com pipoquinha, dá uma certa fome”, acrescenta ele.



Terminada a agenda oficial, Carlão pôde conhecer Los Angeles “fora do cartão-postal”, com amigos que vivem na cidade. No retorno ao Brasil, ele não terá muito tempo para descansar. Nesta quinta (19/3), já retorna ao Galpão do Folias, em São Paulo, para apresentar a peça “Sizwe Banzi está morto”.

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A montagem, em que Carlão divide a cena com Réggis Silva, trata da opressão durante o apartheid na África do Sul. A Belo Horizonte o ator só volta no dia 30, quando terminar a temporada da peça.