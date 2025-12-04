Clara Nunes ganha homenagem no Museu da Moda de BH
Nesta quinta-feira (4/12), espetáculo de música e dança vai celebrar o legado da cantora mineira que se tornou referência da cultura afro-brasileira
A cantora Clara Nunes será lembrada no espetáculo “Nas águas de Clara”, em cartaz nesta quinta-feira (4/12), às 19h30, no Museu da Moda (Rua da Bahia 1.149, Centro). Comandada por Aldherizo, a montagem une música e dança para celebrar o legado da artista mineira (1942-1983), com sua força feminina, as raízes afro-brasileiras de seu trabalho e sua fé inspirada na África.
O repertório traz “O mar serenou”, “Canto das três raças” e “A deusa dos orixás”, clássicos de Clara. Também participam Júnia Bertolino (dança), Augusto Cordeiro (violão), Pablo Dias (Cavaco), Débora Costa e Daniel Guedes (percussão). Direção geral de Sérgio Nicássio.
O espetáculo tem entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.