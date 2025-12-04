'D.P.A. – O fantástico reino de Ondion' estreia hoje nos cinemas de BH

O público infantil poderá acompanhar mais uma aventura dos Detetives do Prédio Azul com a estreia de “D.P.A. – O fantástico reino de Ondion”, que chega aos cinemas de Belo Horizonte nesta quinta-feira (4/12). O filme tem direção de Mauro Lima e roteiro de Flávia Lins e Silva.



Nesta nova história, Max (Samuel Minervino) desaparece, e seus amigos Mel (Emilly Puppim) e Zeca (Stéfano Agostini) desconfiam que ele tenha sido levado pelos vilões Juks (Enzo Campeão) e Rumorum (Gabriel Braga Nunes) para o misterioso reino de Ondion. O mundo mágico já havia sido citado diversas vezes ao longo da franquia, sendo, inclusive, o lugar de origem de personagens como Leocádia e Berenice. Mas esta é a primeira vez em que ele será retratado.



“Com a tecnologia e a produção em estúdio, a gente, finalmente, conseguiu mostrar esse mundo mágico inventado e encantado que idealizei por muitos anos”, afirma a roteirista Flávia Lins e Silva. “Sabia que ele tinha que ser colorido, inesperado e encantador. Todo mundo, do elenco à direção de arte, contribuiu para isso”, diz.



Desde a estreia, em 2012, “Detetives do Prédio Azul” acumula 20 temporadas, mais de 500 episódios, quatro filmes e a versão animada “D.P.A. mini”. Além disso, foram produzidas obras derivadas, como “Vlog da Mila”, “Vlog da Berê” e “Acampamento de magia para jovens bruxos”. Todos os projetos foram idealizados e escritos por Flávia.



A roteirista conta que a série nasceu junto da inauguração do canal Gloob. A intenção inicial era adaptar os livros “Diário de Pilar”, mas o orçamento não permitia. “Com a verba e a urgência que eles tinham, não dava para fazer sobre a Pilar. Então falei: ‘Espera, que vou criar outra história. Faço algo interno, dentro de um prédio, que vai dar certo’. Fui para casa e trouxe rapidamente os detetives com uma pitada de magia”, lembra.



Nos primeiros episódios, que chegavam no máximo a 13 minutos, o cenário limitava-se a um apartamento, à portaria, ao pátio e a duas paredes de interfone. Com o aumento do orçamento, novos espaços foram sendo explorados.



UNIVERSO AMPLIADO

Os filmes expandem o universo da série para além do prédio, levando os personagens para o Rio de Janeiro, a Itália e a Patagônia, com gravações em Ushuaia, na Argentina.



“Enquanto o seriado é apenas no prédio, o filme aproveita a possibilidade de ir mais longe mesmo. É um prazer poder expandir, descobrir novos mundos, novos personagens. Mas, em geral, esses personagens se mantêm como uma coisa exclusiva do filme, pela ideia de fazer uma narrativa à parte mesmo”, afirma.



Flávia destaca que inserir novos personagens, tanto na série quanto nos longas, foi essencial para renovar a trama. “O momento de virada foi quando precisávamos trocar os primeiros detetives e decidi que entraria um substituto para o Tom (Caio Manhente), mas como outro morador”, comenta. “Isso traz novidade ao prédio, e a cada temporada chega alguém renovando a aventura: um detetive mais ligado à ecologia, outro à tecnologia, outro ao esporte. São sempre características novas para a narrativa”, diz.



A estratégia também permitiu que a autora incorporasse mudanças sociais e tecnológicas que transformaram o consumo infantil de conteúdo ao longo de 15 anos. Todos os episódios da série estão disponíveis no Globoplay, e a derivada “Academia de magia para jovens bruxos” foi criada especialmente para o streaming. Ainda assim, ela ressalva que não pretende moldar o D.P.A. às lógicas de plataformas como o YouTube.



“O D.P.A. não é para exibir no celular, é para ver em família, na TV. Acho que temos que tomar muito cuidado com mídias e redes sociais. Nossos projetos sempre tiveram uma equipe de pedagogas por trás. Essas mídias que vão para o YouTube muitas vezes não têm ninguém pensando por trás”, afirma.



Com mais de 25 anos de carreira com obras para o público infantil, Flávia reforça que seu trabalho se baseia em pesquisa contínua. “Não fiz sucesso do nada. São 25 anos indo a escolas, estudando a realidade das crianças, escrevendo, contando histórias e conversando com esse público”, comenta.



Em janeiro de 2026, chega aos cinemas “O diário de Pilar na Amazônia”, dirigido por Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put.



Será a primeira adaptação live-action dos livros de Flávia Lins e Silva, protagonizados por uma garota que viaja pelo mundo graças a uma rede mágica, explorando novas culturas e regiões.



“D.P.A 4 - O FANTÁSTICO REINO DE ONDION”

(BRA, 2025, 110min). Direção Mauro Lima. Roteiro: Flávia Lins e Silva. Com Samuel Minervino, Emilly Puppim, Stéfano Agostini, Nicole Osini e Fabíula Nascimento. Em cartaz nas salas das redes Cineart, Cinemark, Cinesercla, Cinépolis e no Centro Cultural Unimed-BH Minas



*Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco