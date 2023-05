Bruxinhas aprontam na nova rodada de 'D.P.A.'

677

Cléo Faria é a bruxinha Brisa no seriado nacional do Gloob (foto: Facebook/reprodução)

Acostumados com mistérios e bruxarias na vizinhança, Max (Samuel Minervino), Flor (Nathalia Costa) e Zeca (Stéfano Agostini) se aventuram em novo cenário e recebem a visita de outros personagens na 17ª temporada de "D.P.A. – Detetives do prédio azul", cujos novos episódios estão em cartaz no canal infantil Gloob.









Cléo Faria, que dá vida à bruxinha Brisa, avisa: “Vou aprontar muito nessa temporada”. Aos 11 anos, a atriz tem a mesma idade da personagem. Assiste a “D.P.A.” desde os 3 e se orgulha de fazer parte do projeto. “Com certeza, marcou e ainda vai marcar a vida de muitas pessoas, assim como marcou a minha vida”, afirma.

Outra bruxinha chegou com uma novidade. “Berenice já começa a temporada se graduando e recebe a varinha de jacarandá”, conta a atriz Nicole Orsini. “Ela vai ficando cada vez mais poderosa, mas não posso mais dar spoiler”, brinca. “Só assistindo para saber.”





De acordo com Nicole, Berenice está “mais madura, consciente e estudiosa”, assim como ela, que agora tem 17 anos. Desde os 12, faz parte do elenco.





Um dos momentos de emoção é o reencontro de Brisa e Rúbia com Berta, a poderosa bruxa que Suely Franco interpreta há uma década.





Os detetives ainda contarão com a ajuda de personagens interpretados por Totia Meirelles e Luiz Fernando Guimarães, que fazem participação especial como visitantes.





“D.P.A. – DETETIVES DO PRÉDIO AZUL”

A 17ª temporada da série é exibida no Gloob de segunda a sexta, às 19h, com reprises às 10h30 e às 22h. Também fica disponível para assinantes do pacote Globoplay + canais