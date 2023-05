Perrengue é apelido para o que Diogo Survive passou em 'Largados e pelados'

677

O capixaba Diogo Survive e a americana Nicole passaram 21 dias totalmente nus, na África do Sul, durante os novos episódios de "Largados e pelados" (foto: Discovery/divulgação)

A primeira impressão, definitivamente, não é a que fica. Pelo menos no caso do episódio inédito de “Largados e pelados”, o bizarro (e bem-sucedido) reality do Discovery que coloca pessoas aleatórias como vieram ao mundo para sobreviver praticamente sem recursos em lugares inóspitos e cheios de perigo. A primeira impressão, definitivamente, não é a que fica. Pelo menos no caso do episódio inédito de “Largados e pelados”, o bizarro (e bem-sucedido) reality do Discovery que coloca pessoas aleatórias como vieram ao mundo para sobreviver praticamente sem recursos em lugares inóspitos e cheios de perigo.









Primeiro brasileiro a participar da versão americana do reality, Diogo chegou ali já com experiência. Em 2021, ele participou da edição brasileira do programa, com cinco homens e cinco mulheres, na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. Só que na segunda vez o desafio foi maior: Diogo teria uma única companheira, a norte-americana Nicole, durante os 21 dias. Ele fala tanto inglês quanto ela português: ou seja, praticamente nada.

Pois bem, quando a dupla chega ao local do desafio, descobre que ambos terão que se virar para se comunicar. E Diogo mostra uma boa vontade tremenda para a comunicação. De cara, ajuda a companheira – branquinha, Nicole passou maus bocados já no primeiro dia, quando teve que caminhar um bom trecho debaixo do sol escaldante, sem água e pisando, literalmente, em espinhos.





“Quando me deparo com a Nicole, pensei: 'Cara, essa menina vai passar um bocado aqui'. Não me considero um cara ignorante por pensar isso, todo mundo tem uma primeira impressão quando vê alguém. Achei que ela não iria aguentar o sol, não estava conseguindo andar. Resolvi ajudar o máximo que podia, pois ela sofreu um baque muito grande no primeiro dia.”





E sofreu mesmo, como as câmeras mostram. Diogo até fez um arremedo de chinelo com elementos da natureza para que ela pudesse caminhar. Quando finalmente os dois encontram o lugar onde ficarão, ao lado de um rio, vemos que ele estava ali para chegar até o fim do desafio. Munido de arco e flecha, saía para caçar – de árvores a lagartos, qualquer proteína era mais do que bem-vinda.

Depois do reality, Diogo Survive se mudou para Ipatinga (foto: Discovery/divulgação)



Diogo diz que participar do reality (que, ao contrário dos programas do gênero, não dá prêmio em dinheiro para quem completa o desafio) era como ganhar na loteria.





“Sempre fui louco para participar, falavam que era a minha cara. Quando fui selecionado (para a edição com os brasileiros), sabe qual foi a minha preparação? Ficar deitado de pernas pro ar, comendo e assistindo TV. É ruim que eu ia ficar treinando, depois machuco, torço o pé? O que precisava para o programa eu já sabia, e sabia que o que mais pega não é a parte física, mas a psicológica.”





Isso fica claro no episódio que, ao editar os 21 dias em que a dupla passou na África do Sul, não se furtou a mostrar o desgaste entre os dois. Diogo se estressou porque Nicole, que tinha como obrigação ferver água (retirada do rio cheio de crocodilos) para que ele não sofresse desidratação depois de voltar de um dia de caça, esqueceu-se simplesmente dos afazeres.

Ele também se esforçou bastante para se comunicar com ela. Mas a mulher, vale dizer, conseguiu se dar bem num dia, quando depois de vários esforços pescou um peixão.





Ficar pelado é o de menos no programa, ele diz. “Tem gente que é um pouco mais tímido, mas estou satisfeito e seguro com o meu corpo. Não tem como esconder, enganar, sou isso aí. Se tirar um momento do desafio com isso de 'tô pelado' na cabeça, gasto um tempo que poderia ser usado para buscar comida.”





Acompanhados por equipe mínima de filmagem e de rangers (guias de caça nos safáris) armados, os dois sofreram ao menos um grande perrengue. Certa noite, o local onde dormiam foi invadido por uma manada de elefantes. As câmeras mostram a rapidez do “assalto”.

“Quando você vê, já está acontecendo”, comenta Diogo, que depois dessa segunda experiência no “Largados e pelados”, só quer saber de mais. “Com certeza, eu iria”, garante.





“LARGADOS E PELADOS”

• Os episódios inéditos estreiam na próxima terça-feira (30/5), às 22h20, no canal Discovery e na plataforma Discovery+

Diogo é apresentado como ex-fuzileiro naval da Marinha e Nicole como ex-oficial do Exército americano. Mas na época de gravação do programa (cerca de um ano atrás), ele vivia de vender artesanato e fazer malabarismo nos sinais de trânsito. Hoje está vivendo em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, enquanto espera o nascimento do filho. Paga suas contas trabalhando como motorista particular.