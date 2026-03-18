Atores brasileiros mantêm otimismo após 'O Agente Secreto' não vencer Oscar

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine, Antonio Fagundes e Sophie Charlotte estão entre os artistas que celebraram o cinema brasileiro em uma festa realizada nessa terça-feira (17/3) no icônico edifício Capanema, no centro do Rio de Janeiro. O Oscar do último domingo, claro, era um dos principais assuntos nas rodas de conversa.

Mesmo que "O Agente Secreto" tenha voltado de mãos vazias, a percepção geral era de copo meio cheio. Afinal, foram quatro indicações para o representante brasileiro na premiação de Hollywood (sem contar com o paulistano Adolpho Veloso, que concorreu a melhor fotografia por "Sonhos de Trem").

Para Fagundes, o fato de o filme não ter vencido não significa uma derrota para o cinema nacional. "Eu acho que nós levamos, só de chegar lá nós já levamos", avalia. O ator, que neste ano estreia "Deus Ainda É Brasileiro", comenta que a visibilidade internacional é importante, mas que a prioridade da indústria deve ser outra.

"Acho que a gente tem que se preocupar um pouco também de conquistar o público aqui dentro do Brasil, né? Para que a gente não dependa tanto do reconhecimento lá fora para para a gente saber que a gente é bom", afirma.

Regina Casé, que em 2015 foi uma das vencedoras do prêmio de melhor atriz no festival de Sundance, diz que faz um balanço positivo da campanha de "O Agente Secreto" no Oscar. "A educação audiovisual do brasileiro é impressionante", comenta.

"O cinema brasileiro é uma vocação e uma paixão, assim como a música música como futebol", compara. "Eu acho que quanto mais tiver filmes nacionais contando histórias da gente, as pessoas se vendo ali e o cinema sendo possível para todo mundo -o que agora também ficou por causa do streaming e tudo isso-, ele vai virar música, ele vai virar futebol? e o mundo inteiro vai entender o tamanho, a importância do cinema nacional."

Bárbara Paz, que tentou uma vaga no Oscar de 2021 com o documentário "Babenco", classificou a campanha como "magnífica". "Tanto 'Ainda Estou Aqui' como 'O Agente Secreto' fizeram campanhas incríveis porque não adianta só a gente escolher o melhor, a gente tem que ter uma política de como você vai competir", explica. "Precisa de muito dinheiro e de muita boas boas conexões."

Com vários trabalhos em Hollywood no currículo, Alice Braga disse que está feliz com a receptividade que os filmes brasileiros estão tendo. "É muito emocionante ver que as pessoas estão curiosas por nossa vida", afirma.

Ela diz que percebe uma abertura maior das pessoas para a nossa cultura "e o nosso axé". "A forma que a gente traz, o jeito de atuar, é diferente, porque somos o Brasil, a gente traz um país com a gente", analisa. "A gente tem que se transformar para mudar ao outro."

Sophie Charlotte é outra que está animada com o momento do cinema brasileiro. "Meus aplausos para 'O Agente Secreto', campanha histórica, muitas indicações, uma visibilidade, né, para nossa cultura, para a potência do cinema, da nossa brasilidade", elogia. Perguntada se gostaria de um dia representar o Brasil no Oscar, ela conta que tem outros sonhos, como roteirizar e dirigir um filme.

Vinicius de Oliveira, que estreou em "Central do Brasil" e viu como funciona uma campanha de perto, lembra que o filme dele não venceu e segue entre os mais importantes do país. "O importante é a gente estar mostrando e exibindo os nossos filmes pro mundo", diz.

"São dois anos seguidos que a gente está lá, dois anos seguidos que o Brasil acumulou sete indicações, levou um Oscar, o que é maravilhoso", analisa. "Não é todo o país que leva dois filmes ao Oscars em anos consecutivos."

Bruna Marquezine, que neste ano acompanhou o Oscar como convidada pela segunda vez, conta como foi ver de perto a festa feita pela delegação brasileira. "Ter o Brasil representado lá já é uma alegria", diz. "Era muito gostoso olhar em volta e ver vários vários rostos conhecidos brasileiros em todos os cantinhos da festa."

Mesmo para quem não leva a estatueta dourada para casa, a temporada do Oscar reserva recompensas para os indicados de deixar muita gente de queixo caído. Divulgação Academia , responsável pelo Oscar , a iniciativa é, na verdade, organizada há mais de duas décadas pela empresa de marketing , responsável pelo, a iniciativa é, na verdade, organizada há mais de duas décadas pela empresa de marketing Academia , responsável pelo Oscar , a iniciativa é, na verdade, organizada há mais de duas décadas pela empresa de marketing “A ideia é reconhecer esses incríveis indicados, ao mesmo tempo em que damos visibilidade a pequenas empresas, marcas pertencentes a minorias, empreendedoras mulheres e companhias que devolvem algo à sociedade”, disse o cofundador da agência, Lash Fary. Reprodução Apesar de muitos associarem os brindes à, responsável pelo, a iniciativa é, na verdade, organizada há mais de duas décadas pela empresa de marketing Wagner Moura , que, embora não tenha conquistado o prêmio de Melhor Ator, pôde levar para casa esse pacote exclusivo. -Divulgac?a?o/Cibelle Levi" width="685" height="470" /> , que, embora não tenha conquistado o prêmio de Melhor Ator, pôde levar para casa esse pacote exclusivo. -Divulgac?a?o/Cibelle Levi" width="685" height="470" /> Entre os contemplados está o ator brasileiro Wagner Moura , que, embora não tenha conquistado o prêmio de Melhor Ator, pôde levar para casa esse pacote exclusivo. Divulgac?a?o/Cibelle Levi Neste ano de 2026, cada “sacola” de presentes foi avaliada em cerca de 350 mil dólares (aproximadamente R$ 1,8 milhão), um valor considerado recorde. Freepik/macrovector A edição de 2026 inclui 46 itens que vão desde petiscos gourmet até tratamentos estéticos. As informações são da revista Vogue e do blog Tangerina, do UOL. Confira! Instagram/Olivia Rakowski Tecnologia e Estilo: Uma carteira de criptomoedas banhada a ouro, canetas-tinteiro de edição limitada da BENU e chuveiros com tecnologia de pressurização Aqua Booster. Reprodução/Instagram Gastronomia de luxo: Itens que variam de amêndoas com chocolate da marca SkinnyDipped, cookies, frutas liofilizadas da TruFru e uma coleção de chás finos da Tea Forté. Reprodução @teaforteofficial Estética: O kit inclui procedimentos como lifitings faciais e lipoaspirações esculturais, cada um avaliado em US$ 25 mil, além de créditos para clareamento dental em Beverly Hills e cosméticos de alto padrão da Suíça e Coreia do Sul. Reprodução @instytutum Um dos vouchers garante lipoaspiração escultural com o prestigiado Dr. Thomas Su e técnicas de rejuvenescimento facial em Nova York com o Dr. Konstantin Vasyukevich. Reproduc?a?o/YouTube As experiências de viagem estão entre os itens mais valiosos, com estadias em destinos muito procurados como em uma villa de US$ 9 milhões na Playa Hermosa, na Costa Rica, com serviço completo de chef e motorista. Divulgac?a?o O pacote também inclui hospedagem exclusiva no complexo de luxo “Hideout Villas”, no Ártico, com direito a vista para a Aurora Boreal e outras mordomias. Reproduc?a?o/YouTube Não pense que acabou! Um retiro de bem-estar de sete dias no icônico spa Golden Door, na Califórnia, é mais um dos mimos que os indicados ao Oscar receberam. Divulgac?a?o Por fim, entre os itens de viagem, está incluído um pacote de 10 dias de revitalização no Santani, resort de luxo focado em bem-estar e cura no Sri Lanka. Divulgac?a?o/Santani Wellness Resort O item de luxo máximo: O serviço mais caro da lista é um projeto completo de design de interiores e gestão de obra pela CBespoke, que pode custar até US$ 100 mil (cerca de R$ 530 mil). Divulgação Outro destaque vai para produtos veganos e sustentáveis, como uma bolsa da marca Gunas e o “caviar” vegetal Cavi-art (um substituto vegetal para o caviar tradicional). svklimkin/Pixabay Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia * O jornalista viajou a convite da Elo