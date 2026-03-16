Assine
overlay
Início Política
TORCERAM CONTRA

Oscar: youtubers celebram derrota de Wagner Moura e ‘O agente secreto’

Transmissão do canal Linhagem Geek comemorou derrota brasileira na premiação. Nikolas Ferreira enviou vídeo à live

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/03/2026 12:39

compartilhe

SIGA
x
Youtubers de direita comemoram derrota de Wagner Moura
Integrantes do canal Linhagem Geek comemoram a derrota do Brasil no Oscar, após anúncio de que Wagner Moura não havia ganhando como Melhor Ator crédito: Youtube / reprodução

A derrota de Wagner Moura e do filme “O agente secreto” no Oscar 2026 foi celebrada por um grupo de criadores de conteúdo de direita durante uma transmissão ao vivo realizada no YouTube. A live denominada “Oscar anti-lacração”, organizada pelo canal Linhagem Geek, teve participação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por meio de um vídeo exibido durante o programa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A transmissão reuniu integrantes do canal e convidados para acompanhar a premiação e comentar os resultados. O Linhagem Geek é um canal do YouTube voltado a comentários sobre cultura pop e entretenimento sob uma perspectiva conservadora. Durante a live, os integrantes se referiram ao próprio grupo e ao público como parte do chamado “Esquadrão Nerdola”, termo usado por eles para descrever uma frente cultural de criadores alinhados à direita.

Leia Mais

Ao longo da transmissão, os comentaristas afirmaram que não torciam pela vitória do ator brasileiro, indicado pela atuação no filme “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O filme disputava, ainda, as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Para o grupo, que não concorda com o posicionamento político do ator, o sucesso de um artista não deveria ser automaticamente interpretado como uma vitória nacional. “A gente vai falar bastante dessa influência toda da Academia no Brasil... eu não torço pro Wagner Moura, não é o Brasil na Copa, é muito diferente”, disse o youtuber André Alba no início da transmissão.

Durante a live, os participantes também criticaram a qualidade do filme indicado ao prêmio e questionaram os critérios da Academy of Motion Picture Arts and Sciences. “Se fosse’ O agente secreto’ dotado de infinitos méritos, eu admitiria, mas na minha opinião é um filme meia-boca. Estamos aqui todos maravilhosamente contra Wagner Moura”, afirmou um dos integrantes da bancada.

Outro comentarista criticou o que chamou de tendência de premiar obras por sua mensagem social. “Certos filmes não estão no Oscar porque são bons, mas porque são ‘necessários’. Esse ‘necessário’ aí, cara... quando você ouvir alguém falar necessário com maiúsculo, é ‘lacrate’”, disse Gigante Richard, relacionando a crítica à ditatura militar com um assunto de lacração.

Em outro momento, André Alba comparou a situação à torcida por jogadores de futebol para justificar por que não se sentia obrigado a apoiar o ator. “Você acha realmente que o esquerdista torceria pro Neymar fazer o gol ou ele torceria pro Neymar errar e fazia assim: ‘Ai, o Bolsonaro não ganhou a Copa’? Então sejam sinceros, não fiquem mentindo”, defendeu.

Os participantes também incentivaram espectadores da live a usar a hashtag #todoscontraWagnermoura no chat da transmissão.

Durante a transmissão, os participantes ainda criticaram o que chamaram de “ecossistema” de financiamento da cultura no Brasil. Em diferentes momentos da live, integrantes da bancada sugeriram que produções como "O agente secreto" seriam beneficiadas por incentivos públicos e patrocínios ligados a políticas culturais, citando leis de incentivo como exemplo do que consideram um favorecimento a artistas e projetos alinhados a determinadas posições ideológicas.

“Por que todos (os patrocínios) estão com essa turma? Essas participações são bem legais... mas nós não conseguimos quebrar essa barreira ainda dos patrocínios que estão todos lá”, afirmou um dos participantes durante a transmissão.

Segundo dados da Agência Nacional do Cinema, o orçamento de “O agente secreto" foi dividido entre investimentos nacionais e coproduções internacionais. A participação brasileira somou R$ 13,5 milhões. Desse total, R$ 7,5 milhões vieram do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), fundo público ligado ao Ministério da Cultura e operacionalizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O restante foi complementado por investimento privado nacional.

A produção contou ainda com cerca de R$ 14 milhões vindos de coproduções europeias, envolvendo empresas da França, Alemanha e Holanda. Entre as parceiras internacionais está a distribuidora francesa MK2 Films.

Além do orçamento de produção, outros R$ 4 milhões foram destinados à comercialização e divulgação do filme por meio da Lei do Audiovisual, que permite a empresas e investidores abaterem parte do Imposto de Renda ao apoiar projetos aprovados pela Ancine.

Participação de Nikolas Ferreira

Embora não estivesse presente à mesa de debates, Nikolas Ferreira enviou um vídeo exibido durante a transmissão em que elogiou o grupo e reforçou o discurso do canal. Na gravação, ele afirmou que o entretenimento seria hoje “uma das armas mais fortes” no debate político e que o público conservador deveria ocupar esse espaço.

“A gente sabe que o entretenimento hoje é uma das armas mais fortes que eles têm, e se a gente não ocupa, eles pintam e bordam”, disse, criticando nomes da esquerda.

Nikolas também criticou o que chamou de “uso político da arte” e comentou a indicação de Wagner Moura ao prêmio, afirmando que torceria contra o ator. “Sobre esse Oscar, a gente vê que não é mais sobre quem atua melhor ou qual roteiro é mais técnico. É sobre quem beija o anel da agenda da vez. E ver o Wagner Moura ali, representando justamente aquilo que a gente combate todo dia no Congresso, torna essa nossa ‘secada’ necessária”, apontou. 

Reações após o resultado

Quando o resultado da categoria foi anunciado e Wagner Moura não venceu o prêmio, os participantes reagiram com ironia e deboche. Em um dos momentos finais da transmissão, Gabriel Bajé simulou erguer um troféu. “E agora eu vou fazer o gesto que o Wagner Moura não conseguiu fazer: erguer o meu prêmio!”, ironizou, usando uma réplica da estatueta. 

Gabriel também fez referência à posição política do ator ao comentar o resultado. “Vê se agradece o Bolsonaro pela derrota também, agradece”, provocou. Durante a campanha do Oscar, Moura chegou a dizer que, se ganhasse o prêmio, agradeceria o ex-presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 

O Brasil não levou o Oscar, mas concorreu a 5 estatuetas e deixou o filme “O Agente Secreto” na história do cinema do país. Além disso, o longa consagrou a atriz Tânia Maria, que alcançou enorme popularidade com sua atuação como Dona Sebastiana. Ela recebeu uma homenagem especial em Recife durante a transmissão do Oscar 2026: uma boneca gigante inspirada nela, no estilo tradicional dos bonecos de Olinda. -Léo Cavalcanti/Divulgação
O Brasil não levou o Oscar, mas concorreu a 5 estatuetas e deixou o filme “O Agente Secreto” na história do cinema do país. Além disso, o longa consagrou a atriz Tânia Maria, que alcançou enorme popularidade com sua atuação como Dona Sebastiana. Ela recebeu uma homenagem especial em Recife durante a transmissão do Oscar 2026: uma boneca gigante inspirada nela, no estilo tradicional dos bonecos de Olinda. Léo Cavalcanti/Divulgação
Artesã potiguar, nascida em 19 de janeiro de 1947, ela foi escolhida melhor atriz coadjuvante pela Associação de Críticos de Santiago, no Chile, por sua atuação no filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A premiação foi em dezembro de 2025. -Reprodução
Artesã potiguar, nascida em 19 de janeiro de 1947, ela foi escolhida melhor atriz coadjuvante pela Associação de Críticos de Santiago, no Chile, por sua atuação no filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A premiação foi em dezembro de 2025. Reprodução
Tânia Maria não integrou a comitiva do filme no Oscar 2026 por motivos de saúde. A atriz, de 79 anos, está passando por tratamento pulmonar após décadas de tabagismo, e a longa viagem até Los Angeles seria muito cansativa para ela.A comitiva do filme teve 30 pessoas na cerimônia. -Reprodução/Instagram
Tânia Maria não integrou a comitiva do filme no Oscar 2026 por motivos de saúde. A atriz, de 79 anos, está passando por tratamento pulmonar após décadas de tabagismo, e a longa viagem até Los Angeles seria muito cansativa para ela.A comitiva do filme teve 30 pessoas na cerimônia. Reprodução/Instagram
Tânia só ingressou no cinema aos 72 anos, como figurante em “Bacurau”, de 2019. Ela vive em Cobra, povoado do município de Parelhas, no Rio Grande do Norte. -Reprodução/Instagram
Tânia só ingressou no cinema aos 72 anos, como figurante em “Bacurau”, de 2019. Ela vive em Cobra, povoado do município de Parelhas, no Rio Grande do Norte. Reprodução/Instagram
A cidade fica na região do Seridó, conhecida pela tradição cultural e pelas paisagens do semiárido. Tem cerca de 20 mil habitantes e destaca-se pela produção artesanal, mineração e festas populares. -Wikimedia Commons/George Daniel
A cidade fica na região do Seridó, conhecida pela tradição cultural e pelas paisagens do semiárido. Tem cerca de 20 mil habitantes e destaca-se pela produção artesanal, mineração e festas populares. Wikimedia Commons/George Daniel
Ela contou que conheceu o cineasta Kleber Mendonça Filho durante as gravações de “Bacurau”, enquanto estava almoçando: “Ele falou: ‘vem aqui almoçar com a gente, conta um pouco da sua vida'”. -Reprodução/Instagram
Ela contou que conheceu o cineasta Kleber Mendonça Filho durante as gravações de “Bacurau”, enquanto estava almoçando: “Ele falou: ‘vem aqui almoçar com a gente, conta um pouco da sua vida'”. Reprodução/Instagram
Primeiro, Tânia foi convidada pelo preparador de elenco Leonardo Lacca para atuar no documentário “Seu Cavalcanti”. -Reprodução/Instagram
Primeiro, Tânia foi convidada pelo preparador de elenco Leonardo Lacca para atuar no documentário “Seu Cavalcanti”. Reprodução/Instagram
Outro convite veio de Juliano Dorneles (codiretor de “Bacurau”), que a chamou para trabalhar em “Delegado”, uma série policial. -Reprodução/Instagram
Outro convite veio de Juliano Dorneles (codiretor de “Bacurau”), que a chamou para trabalhar em “Delegado”, uma série policial. Reprodução/Instagram
Enquanto gravava sua participação, Tânia conheceu o produtor Tiago Melo e recebeu mais um convite: para atuar no filme “Yellow cake”, rodado em Picuí, no sertão da Paraíba. -Reprodução/Instagram
Enquanto gravava sua participação, Tânia conheceu o produtor Tiago Melo e recebeu mais um convite: para atuar no filme “Yellow cake”, rodado em Picuí, no sertão da Paraíba. Reprodução/Instagram
Em “O Agente Secreto”, Tânia interpreta dona Sebastiana, personagem que oferece refúgio a Marcelo Alves – vivido por Wagner Moura – em Recife. -Divulgação/Victor Jucá
Em “O Agente Secreto”, Tânia interpreta dona Sebastiana, personagem que oferece refúgio a Marcelo Alves – vivido por Wagner Moura – em Recife. Divulgação/Victor Jucá
“Quando comecei a escrever este personagem da Sebastiana, não conseguia não pensar em dona Tânia, escrevi pensando nela e nas coisas que ela falaria”, afirmou Kleber Mendonça Filho. -Victor Juca/Divulgação
“Quando comecei a escrever este personagem da Sebastiana, não conseguia não pensar em dona Tânia, escrevi pensando nela e nas coisas que ela falaria”, afirmou Kleber Mendonça Filho. Victor Juca/Divulgação
Para viver a personagem, Tânia chegou a fazer cerca de 15 visitas ao Recife durante a pré-produção. -Reprodução/Instagram
Para viver a personagem, Tânia chegou a fazer cerca de 15 visitas ao Recife durante a pré-produção. Reprodução/Instagram
“Fiquei tão feliz quando fui convidada e fiz tudo para agradar. A dona Sebastiana foi um prazer na minha vida, e gravar com Wagner Moura não tem nem comparação”, contou, empolgada. -Reprodução/Instagram
“Fiquei tão feliz quando fui convidada e fiz tudo para agradar. A dona Sebastiana foi um prazer na minha vida, e gravar com Wagner Moura não tem nem comparação”, contou, empolgada. Reprodução/Instagram
Ela revelou que fabricou um conjunto de banheiro e tapete a partir de um tecido de sofá e levou o kit de presente para Wagner Moura. -Reprodução/Instagram
Ela revelou que fabricou um conjunto de banheiro e tapete a partir de um tecido de sofá e levou o kit de presente para Wagner Moura. Reprodução/Instagram
“Ele é um amor, ele me ensinou muito. Ele me ensinou que se a gente errar uma cena, não é para parar. Continua, aí quem vem atrás fecha a porteira”, disse Tânia. -Reprodução
“Ele é um amor, ele me ensinou muito. Ele me ensinou que se a gente errar uma cena, não é para parar. Continua, aí quem vem atrás fecha a porteira”, disse Tânia. Reprodução
Embora continue atuando como artesã, Tânia confessa que descobriu um novo caminho: “Fui para ‘Bacurau’ sem pensar em ser atriz […] Agora quero continuar. Quanto mais filmes, melhor”. -Reprodução/Instagram
Embora continue atuando como artesã, Tânia confessa que descobriu um novo caminho: “Fui para ‘Bacurau’ sem pensar em ser atriz […] Agora quero continuar. Quanto mais filmes, melhor”. Reprodução/Instagram

Tópicos relacionados:

academia cinema cultura entretenimento kleber-mendonca-filho melhor-ator melhor-filme-internacional nikolas-ferreira o-agente-secreto oscar-2026 politica wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay