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HOMENAGEM

Lula comenta derrota de O Agente Secreto no Oscar: 'Orgulhosos'

Presidente ressaltou campanha histórica e disse que "brasileiros estão orgulhosos do nosso cinema'

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16/03/2026 09:20

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Lula celebrou campanha de 'O agente secreto'
Lula celebrou campanha de 'O agente secreto' crédito: Ricardo Stuckert

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O Agente Secreto" saiu sem estatuetas do Oscar de 2026, em que concorria às categorias de melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator, pelo papel de Wagner Moura, e melhor direção de elenco, pelo trabalho de Gabriel Domingues.

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Diante do resultado, o presidente Lula publicou uma montagem no Instagram em que destaca diversos atores que participaram do filme de Kleber Mendonça Filho, e afirmou que a passagem de brasileiros pela premiação já é motivo para orgulho.

 

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"Foram cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando novamente a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte acontecer. É o Brasil levando ao mundo a potência da nossa cultura e das nossas histórias."

Na publicação, ele também homenageia o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que teve o seu trabalho no filme "Sonhos de Trem" indicado ao Oscar. O prêmio de melhor fotografia foi conquistado pela fotógrafa Autumn Durald Arkapaw, que se tornou a primeira mulher a conquistar a estatueta por seu trabalho em "Pecadores".

Quem também se manifestou a respeito da premiação foi a atriz Tânia Maria, primeira a aparecer no vídeo publicado pelo presidente brasileiro. Em vídeos curtos publicados nas redes sociais, ela disse que o longa brasileiro teria vencido "se a vitória dependesse do elenco mais bonito".

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"A gente entrou pra história só de ser indicado, minha gente. Se o prêmio fosse pro elenco mais bonito, aí sim era nosso", brincou ela quando foi anunciado o prêmio de melhor direção de elenco, que contemplou "Uma Batalha Após a Outra".

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