Jackie Chan surpreende e exclui filho de fortuna bilionária

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Jackie Chan afirmou que não pretende deixar fortuna, estimada em mais de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões), para o filho, Jaycee Chan. Segundo o astro, todo o valor será destinado às instituições de caridade.

Adepto de uma filosofia pessoal rigorosa, o artista, que também é conhecido por sua trajetória nas artes marciais, defende que cada pessoa deve construir o próprio caminho e conquistar seus bens com esforço próprio. “Se ele for capaz, conseguirá fazer sua própria fortuna”, declarou o ator, ressaltando que valores recebidos sem mérito tendem a ser facilmente desperdiçados.

A maior parte de sua riqueza deve ser destinada à Jackie Chan Charitable Foundation, criada por ele em 1988. A instituição tem como objetivo retribuir à sociedade, financiando diversos projetos sociais, especialmente em Hong Kong e na China.

Jaycee é o único filho do ator com Joan Lin, ex-atriz taiwanesa com quem ele é casado desde 1982.

Jackie Chan também é pai de Etta Ng Chok Lam, de 26, fruto de um relacionamento extraconjugal com Elaine Ng Yi-Lei. A jovem não mantém relação próxima com o pai e, em 2018, afirmou ter sido expulsa de casa por conta da orientação sexual.

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