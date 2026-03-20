Chuck Norris se tornou 'o cara dos memes' antes mesmo de eles existirem

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

“Chuck Norris lançou uma granada e matou 50 pessoas, e depois ela explodiu”. Muito antes das redes sociais dominarem o humor da internet, o nome de Chuck Norris já circulava como sinônimo de força sobre-humana, invencibilidade e exagero cômico. O fenômeno que transformou o ator em um dos primeiros grandes “memes globais” começou ainda nos anos 2000 e ajudou a moldar o tipo de humor que hoje domina a web.

Meme de Chuck Norris Redes sociais

O ator morreu nessa quinta-feira (19/3), conforme comunicado pela família na manhã desta sexta. Ele tinha sido internado um dia antes no Havaí, onde tinha uma propriedade.

Chuck Norris se tornou sinônimo de força, maestria e inteligência. Nascido como Carlos Ray Norris em 1940, ele serviu à Força Aérea dos Estados Unidos entre 1958 e 1962.

Chuck Norris morreu aos 86 anos Redes sociais

Em 1968, conquistou o título mundial profissional de karatê na categoria peso-médio, mantendo o posto por seis anos. Ao longo da carreira, acumulou prêmios e reconhecimento, incluindo títulos da revista especializada Black Belt.

Norris ganhou projeção mundial ao enfrentar Bruce Lee no filme “O voo do dragão”, em uma cena que faz parte da história do cinema.

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, consolidou-se como astro de filmes de ação como “Força Delta” e “Desaparecido em combate”. Também ficou marcado pelo papel de Cordell Walker na série “Walker, Texas Ranger”. Foi justamente essa imagem de herói durão, quase indestrutível, que abriu caminho para o fenômeno na internet.

O primeiro passo para transformar Norris em meme veio da televisão. No talk show Late Night with Conan O’Brien, da NBC, um quadro humorístico passou a exibir cenas fora de contexto de “Walker, Texas Ranger”. Os trechos destacavam momentos exagerados de força, virilidade e heroísmo do personagem, criando um efeito cômico involuntário, e recolocando o ator nos holofotes pouco tempo após o fim da série.

Mas foi em 2005 que tudo ganhou escala global. Em fóruns online, usuários começaram a criar frases absurdas conhecidas como “Chuck Norris Facts”, pequenas “verdades” fictícias que exageravam os poderes do ator. A partir daí, o meme explodiu. Hoje, existem milhares de frases atribuídas ao personagem — muitas delas repetidas há décadas:

“Após uma guerra nuclear, só sobreviveriam as baratas e… Chuck Norris";

“Chuck Norris não faz flexões — ele empurra a Terra para baixo";

“A morte já teve uma experiência quase como a de Chuck Norris"

“Chuck Norris joga roleta russa com um revólver carregado… e ganha.”

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