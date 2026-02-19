Assine
TERROR OU HOMENAGEM?

Escola de samba argentina homenageia Xuxa e acaba virando meme

Tributo resgatou sucesso da brasileira na TV argentina, mas caracterização de carro alegórico virou alvo de piadas on-line

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/02/2026 13:54

Carro alegórico recria visual de Xuxa nos anos 1990, mas internet não gostou do visual
Carro alegórico recria visual de Xuxa nos anos 1990, mas internet não gostou do visual crédito: Redes sociais

A apresentadora Xuxa Meneghel foi tema de uma homenagem inusitada no carnaval de 2026 na Argentina. A escola de samba mirim Carunberacito levou para a avenida o enredo “El Show de Xuxa”, no Carnaval Artesanal de Monte Caseros, na província de Corrientes. No entanto, as alegorias foram consideradas feias e geraram diversos memes nas redes sociais.

O desfile ocorreu no dia 27 de janeiro, mas agora viralizou na web brasileira. A ideia era celebrar os mais de 40 anos de carreira da “Rainha dos Baixinhos”. Crianças desfilaram em carros alegóricos inspirados no universo do programa infantil, com referências à famosa nave da Xuxa, aos personagens Dengue e Praga e a um boneco gigante da apresentadora — com visual semelhante ao que ela usava nos anos 1990.

O boneco, no entanto, acabou se tornando o centro das atenções on-line. A caracterização dividiu opiniões e rendeu uma enxurrada de comentários bem-humorados. “Isso aqui deveria ser considerado insulto e declarar guerra para anexar a Argentina ao Brasil”, escreveu um internauta. 

“Parece que sofreu um derrame”, disse outro. “A Xuxa tá parecendo que saiu direto de um filme de terror dos anos 90. O ‘Xou de Horrores’!”, brincou um terceiro. 

Também houve quem relativizasse o visual do carro alegórico. “O que vale é a intenção, né”, diz um comentário. 

Sucesso na Argentina

A escolha do enredo resgatou a forte ligação de Xuxa com o público argentino. Em 1991, ela estreou no país com o programa “El Show de Xuxa”, versão internacional do “Xou da Xuxa”. Exibida entre maio de 1991 e dezembro de 1993, a atração teve três temporadas e alcançou espectadores em 16 países da América Latina, além dos Estados Unidos.

Segundo a Carunberacito, o espetáculo buscou recriar a energia da apresentação de Xuxa na Argentina em 1992, transmitida pela Telefe. A proposta combinou coreografias, personagens icônicos e estética vibrante para reviver a atmosfera lúdica que marcou a trajetória da artista.

A própria Xuxa demonstrou apoio à homenagem. No perfil oficial no Instagram, compartilhou nos stories dois vídeos do desfile — um mostrando a apresentação com os carros alegóricos e outro com a coroação da rainha da escola, Delfina Rico.

Tópicos relacionados:

carnaval-2026 celebridades cultura meme xuxa

