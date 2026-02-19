Escola de samba argentina homenageia Xuxa e acaba virando meme

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A apresentadora Xuxa Meneghel foi tema de uma homenagem inusitada no carnaval de 2026 na Argentina. A escola de samba mirim Carunberacito levou para a avenida o enredo “El Show de Xuxa”, no Carnaval Artesanal de Monte Caseros, na província de Corrientes. No entanto, as alegorias foram consideradas feias e geraram diversos memes nas redes sociais.

O desfile ocorreu no dia 27 de janeiro, mas agora viralizou na web brasileira. A ideia era celebrar os mais de 40 anos de carreira da “Rainha dos Baixinhos”. Crianças desfilaram em carros alegóricos inspirados no universo do programa infantil, com referências à famosa nave da Xuxa, aos personagens Dengue e Praga e a um boneco gigante da apresentadora — com visual semelhante ao que ela usava nos anos 1990.

O boneco, no entanto, acabou se tornando o centro das atenções on-line. A caracterização dividiu opiniões e rendeu uma enxurrada de comentários bem-humorados. “Isso aqui deveria ser considerado insulto e declarar guerra para anexar a Argentina ao Brasil”, escreveu um internauta.

“Parece que sofreu um derrame”, disse outro. “A Xuxa tá parecendo que saiu direto de um filme de terror dos anos 90. O ‘Xou de Horrores’!”, brincou um terceiro.

Também houve quem relativizasse o visual do carro alegórico. “O que vale é a intenção, né”, diz um comentário.

Sucesso na Argentina

A escolha do enredo resgatou a forte ligação de Xuxa com o público argentino. Em 1991, ela estreou no país com o programa “El Show de Xuxa”, versão internacional do “Xou da Xuxa”. Exibida entre maio de 1991 e dezembro de 1993, a atração teve três temporadas e alcançou espectadores em 16 países da América Latina, além dos Estados Unidos.

Segundo a Carunberacito, o espetáculo buscou recriar a energia da apresentação de Xuxa na Argentina em 1992, transmitida pela Telefe. A proposta combinou coreografias, personagens icônicos e estética vibrante para reviver a atmosfera lúdica que marcou a trajetória da artista.

A própria Xuxa demonstrou apoio à homenagem. No perfil oficial no Instagram, compartilhou nos stories dois vídeos do desfile — um mostrando a apresentação com os carros alegóricos e outro com a coroação da rainha da escola, Delfina Rico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia