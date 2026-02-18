CARNAVAL DE BH
Bloco Lua de Crixtal anima foliões com hits em homenagem à Xuxa; veja fotos
Em plena quarta-feira de cinzas (18/2), o bloco desfilou pelas ruas do Bairro Floresta com hits da Rainha dos Baixinhos
O último dia oficial de carnval foi ontem (17), mas a folia continua! Em plena quarta-feira de cinzas, o bloco saiu pelas ruas do Bairro Floresta com hits da rainha dos baixinhos Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
