Stevie Young, guitarrista do AC/DC, é internado em Buenos Aires

O guitarrista Stevie Young, da banda de rock AC/DC, foi internado nesta quinta-feira (19/3), em Buenos Aires, onde o grupo cumpre agenda de shows nos próximos dias. A informação é da agência Reuters.

Segundo a equipe do músico, a hospitalização ocorreu por precaução. Ele passa por exames em um hospital da capital argentina, e o quadro geral é considerado estável. Ainda de acordo com a assessoria, o guitarrista se mantém bem-disposto e não descarta participar das apresentações programadas para a próxima semana.

O AC/DC chegou à Argentina após uma etapa recente da turnê pela América do Sul. O grupo havia se apresentado no Brasil pela primeira vez em mais de uma década, com três show realizados em São Paulo entre o fim de fevereiro e o início de março. Antes disso, a banda também passou pelo Chile.

Na capital argentina, estão previstas três datas no Estádio Monumental de Núñez. A primeira apresentação está marcada para segunda-feira (23/3), seguida por shows na sexta (27/3) e na terça (31/3).

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Integrante da formação atual do AC/DC, Stevie Young assumiu a guitarra base da banda após o afastamento de Malcolm Young, que morreu em 2017. Ele é sobrinho de Malcolm e de Angus Young, membros da formação original do grupo.