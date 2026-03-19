Labubus, bonecos que viralizaram, vão ganhar filme

Os bonequinhos de pelúcia Labubu, muito populares como enfeites de bolsas, vão ganhar em breve seu próprio longa-metragem, de acordo com a fabricante chinesa Pop Mart e a Sony Pictures.

O filme, que combinará atores reais e animação computadorizada, está em "fase inicial de desenvolvimento", disseram as duas empresas em um comunicado, durante o lançamento do filme nesta quarta-feira (18/3), em Paris.

O filme terá direção de Paul King, que já dirigiu "Wonka", "Paddington" e a série de comédia da BBC "The Mighty Boosh". Nenhuma data de lançamento foi divulgada, tampouco integrantes do elenco.

Os labubus se tornaram uma sensação global nos últimos anos e as vendas transformaram a Pop Mart em um gigante dos brinquedos, avaliada em quase US$ 40 bilhões, cerca de R$ 150 bilhões, superando rivais consolidados como a Mattel, a fabricante da Barbie.

A febre ajudou a Pop Mart a expandir seus negócios para além dos brinquedos, e agora a empresa opera um parque temático em Pequim.

Os labubus são os brinquedos mais populares da Pop Mart. Parte do seu encanto se dá por serem vendidos em caixas surpresa – os compradores não sabem qual Labubu vão receber até abrirem a embalagem.

Celebridades como Rihanna e Lisa, do grupo de k-pop Blackpink, já foram fotografadas com labubus decorando as suas bolsas de grife.

Criado há mais de uma década pelo artista de Hong Kong Kasing Lung, Labubu é um elfo da floresta inspirado na mitologia nórdica e parte da série de livros de Lung "Os Monstros", com personagens fantásticos.

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Lung será o produtor executivo do filme. Além de dirigir, King também coproduzirá e desenvolverá o roteiro com Steven Levenson, o roteirista do espetáculo teatral "Dear Evan Hansen" e do filme musical "Tick, Tick... Boom!".