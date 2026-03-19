Documentário mostra bastidores do movimento red pill

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O documentário "Louis Theroux: Por Dentro da Machosfera" está entre os filmes mais vistos da Netflix global. No filme, o cineasta Louis Theroux entrevista quatro dos maiores influenciadores do movimento red pill internacional.

Durante as entrevistas, eles encontram fãs nas ruas -adolescentes e adultos. Um deles agradece o influenciador e explica que ele o ajudou a superar traumas pessoais. "Homens foram feitos para sofrer, não para serem felizes. A derrota ensina mais que a vitória. Não acreditamos em depressão. Quem tem tudo o que precisa para ser bem-sucedido na vida e ainda fica deprimido, ainda sente pena de si... Meu irmão faleceu. Ele se matou, mas isso ficou no passado. Preciso usar isso e vencer na vida".

Um dos influenciadores se refere à namorada como sua "lava-louças". Outro diz que, num relacionamento, uma mulher não pode decidir quando vai fazer sexo. Dois deles defendem a "monogamia unilateral", em que apenas eles podem se relacionar com outras pessoas.

Mais de uma vez, eles admitem dizer coisas polêmicas para ganhar dinheiro. Os influenciadores entrevistados têm parcerias com empresas de apostas e promovem aplicativos que prometem multiplicar dinheiro com investimentos -independentemente de o seguidor perder ou ganhar, eles recebem uma parcela do dinheiro investido. Louis Theroux chega a investir 500 libras (cerca de R$ 3.500) para testar a plataforma, e perde o dinheiro.

Ao assistirem às próprias falas mais controversas, eles afirmam que estavam apenas buscando engajamento. Após uma fala homofóbica, o documentarista questiona se os valores do influenciador vieram de sua mãe, e ele nega: "Ela ficaria decepcionada por eu ter falado isso. Ela odeia racismo, homofobia, sexismo. Isso da mulher limpar e tal. Eu não diria isso perto dela. Eu levaria um tapa".

O documentário também expõe falas antissemitas. Todos os influenciadores entrevistados tiveram falas culpando "os judeus" pela "matrix" -o sistema que, segundo eles, controla o mundo e "não quer ver homens empoderados".

Dois dos quatro influenciadores se envolveram com política. Um deles exibe fotos ao lado de Donald Trump na mansão do presidente em Mar-a-Lago (Flórida, EUA). Outro posta vídeos provocando brigas em protestos de esquerda.

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Os outros dois fazem vídeos agindo como justiceiros. Eles postam vídeos agredindo supostos "predadores", homens que eles acusam de serem pedófilos -sem provas. Segundo eles, essa tática é mais eficiente do que a prisão, porque o registro nas redes sociais é eterno. Durante uma das entrevistas, um homem na rua vê Louis ao lado de um influencer e grita: "Ele é um pedófilo?". O influenciador grita que não, e explica ao documentarista que precisa deixar isso muito claro para não danificar a imagem dele.