Festival Só Amor traz Criolo e Maneva para BH
Evento que une música e esporte no Parque das Mangabeiras terá ingressos mais caros a partir desta quarta-feira; veja como garantir o seu
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A terceira edição do Festival Só Amor, que acontece em 25 de abril no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, anunciou a virada do lote de ingressos. Os interessados têm até esta quarta-feira (18), às 23h59, para adquirir as entradas com os valores atuais.
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O evento, com o lema “Existe Amor em BH”, une música, esporte e boas vibrações. Entre as atrações confirmadas estão a banda Maneva, Criolo e Cynthia Luz, além de outras participações.
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Atrações do festival
O palco principal do Só Amor receberá artistas como Criolo, Maneva e Cynthia Luz. O festival também promoverá um tributo ao Clube da Esquina, reunindo Rodrigo Borges e Mart’Nália em uma homenagem aos músicos que destacaram Minas Gerais no cenário musical.
Estrutura e experiências
O evento contará com uma praça de alimentação, espaço recarreggae, feirinha Só Amor, bares e uma área de skate. Haverá a opção de pista e um espaço open bar com cerveja, vodka, energético, água, refrigerante e gin.
O esporte ganha destaque com a Arena Só Amor, que sediará o primeiro campeonato nacional de altinha em BH, organizado pelo coletivo Beagalta. O festival também promove iniciativas sustentáveis, como triagem de resíduos, uso de eco copos, neutralização das emissões de carbono e plantio de árvores nativas.
Serviço: Festival Só Amor
Data: 25 de abril (sábado)
Local: Parque das Mangabeiras (Av. José do Patrocínio Pontes, 580, Belo Horizonte - MG)
Horário: 14h
Classificação: 18 anos
Ingressos: plataforma Sympla
Valores:
Pista
R$ 130 (meia-entrada)
R$ 150 (meia-social)
R$ 260 (inteira)
Open Bar Só Amor
R$ 250 (meia-entrada)
R$ 280 (meia-social)
R$ 500 (inteira)
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.