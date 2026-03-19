Festival Só Amor traz Criolo e Maneva para BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A terceira edição do Festival Só Amor, que acontece em 25 de abril no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, anunciou a virada do lote de ingressos. Os interessados têm até esta quarta-feira (18), às 23h59, para adquirir as entradas com os valores atuais.

O evento, com o lema “Existe Amor em BH”, une música, esporte e boas vibrações. Entre as atrações confirmadas estão a banda Maneva, Criolo e Cynthia Luz, além de outras participações.

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Atrações do festival

O palco principal do Só Amor receberá artistas como Criolo, Maneva e Cynthia Luz. O festival também promoverá um tributo ao Clube da Esquina, reunindo Rodrigo Borges e Mart’Nália em uma homenagem aos músicos que destacaram Minas Gerais no cenário musical.

Estrutura e experiências

O evento contará com uma praça de alimentação, espaço recarreggae, feirinha Só Amor, bares e uma área de skate. Haverá a opção de pista e um espaço open bar com cerveja, vodka, energético, água, refrigerante e gin.

O esporte ganha destaque com a Arena Só Amor, que sediará o primeiro campeonato nacional de altinha em BH, organizado pelo coletivo Beagalta. O festival também promove iniciativas sustentáveis, como triagem de resíduos, uso de eco copos, neutralização das emissões de carbono e plantio de árvores nativas.

Serviço: Festival Só Amor

Data: 25 de abril (sábado)

Local: Parque das Mangabeiras (Av. José do Patrocínio Pontes, 580, Belo Horizonte - MG)

Horário: 14h

Classificação: 18 anos

Ingressos: plataforma Sympla

Valores:

Pista

R$ 130 (meia-entrada)

R$ 150 (meia-social)

R$ 260 (inteira)

Open Bar Só Amor

R$ 250 (meia-entrada)

R$ 280 (meia-social)

R$ 500 (inteira)

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.