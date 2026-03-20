Morre o ator e lutador Chuck Norris, aos 86 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator e artista marcial Chuck Norris morreu aos 86 anos, na manhã de quinta-feira (19/3), no Havaí, nos Estados Unidos, segundo comunicado divulgado pela família nesta sexta. Ele foi internado na quarta, devido uma emergência médica não divulgada.

“É com o coração pesado que nossa família compartilha o falecimento repentino de nosso amado Chuck Norris. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz”, diz nota publicada nas redes sociais.

A família destacou ainda o legado pessoal e profissional do ator. “Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração de nossa família”, declarou a família.

A morte foi descrita como repentina. Um dia antes, de acordo com relatos, ele ainda treinava e estava bem-disposto. Na mensagem divulgada, a família agradeceu o apoio dos fãs ao redor do mundo. “O amor e o apoio que ele recebeu significaram muito para ele. Para ele, vocês não eram apenas fãs, vocês eram seus amigos.”

Eles também pediram privacidade neste momento de luto.

Nascido em 1940, em Oklahoma, Norris iniciou a carreira nas artes marciais e se tornou campeão em diversas modalidades. Ganhou projeção internacional ao contracenar com Bruce Lee no filme “O voo do dragão”.

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, consolidou-se como astro de filmes de ação como “Força Delta” e “Desaparecido em combate”. Também ficou marcado pelo papel de Cordell Walker na série “Walker, Texas Ranger”.

Nos anos mais recentes, o ator se afastou das telas, com participações pontuais, como em “Os Mercenários 2”. Ainda assim, manteve forte presença nas redes sociais, onde era frequentemente lembrado por memes sobre sua força e disciplina.

Norris serviu na Força Aérea dos Estados Unidos entre 1958 e 1962. Ao longo da vida, teve cinco filhos e foi casado duas vezes. A primeira esposa, Dianne Holechek, morreu em 2023, após mais de 30 anos de casamento.

Nos últimos anos, o ator também enfrentou outras perdas familiares, incluindo a morte da mãe.