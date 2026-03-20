Chuck Norris tem emergência médica e é hospitalizado no Havaí

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Chuck Norris, de 86 anos, foi hospitalizado após uma emergência médica na ilha de Kauai, no Havaí, segundo informações divulgadas pelo site TMZ. De acordo com fontes próximas ao artista, o episódio ocorreu na quarta-feira (18/3) depois que ele passou mal repentinamente.

Norris foi levado a um hospital na região, mas a natureza do problema de saúde não foi revelada. Ainda segundo os relatos, ele está consciente, bem-disposto e de bom humor.

O ator estava na ilha, onde mantém uma propriedade, e, dias antes, seguia ativo. Na quarta-feira, ele ainda treinava normalmente. Um amigo que falou com Norris por telefone afirmou que o ator estava animado e fazendo piadas antes de se sentir mal.

Recentemente, o astro celebrou seu aniversário de 86 anos e compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece treinando boxe ao ar livre com um preparador físico. “Eu não envelheço. Eu subo de nível. Hoje faço 86 anos! Nada como um pouco de ação divertida num dia de sol para nos fazer sentir jovens”, escreveu.

Ele também agradeceu aos fãs: “Sou grato por mais um ano, pela boa saúde e pela oportunidade de continuar a fazer o que mais gosto. Obrigado a todos por serem os melhores fãs do mundo. O apoio de vocês ao longo destes anos significou mais para mim do que alguma vez poderão imaginar.”

Happy 86th birthday Chuck Norris!!!pic.twitter.com/4jrej8mYQb — AlphaFox (@alphafox) March 10, 2026

Conhecido por sua disciplina com exercícios e artes marciais, Norris costuma compartilhar momentos da rotina com os fãs, incluindo treinos, atividades ao ar livre e mensagens motivacionais.

Antes de se tornar ator, Chuck Norris construiu carreira como campeão de artes marciais. Ele ganhou projeção internacional ao contracenar com Bruce Lee no filme “O voo do dragão”. Ao longo das décadas seguintes, consolidou-se como astro de filmes de ação e ficou especialmente conhecido pelo papel na série Walker, o “Walker, Texas Ranger”, exibida entre 1993 e 2001.

Ele fundou o próprio estilo de arte marcial, chamado de Chun Kuk Do. Norris é um fenômeno na internet com memes sobre sua suposta força sobre-humana.

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Norris foi casado por três décadas com Dianne Holechek, com quem teve dois filhos. Atualmente, é casado com Gena O’Kelley, com quem tem dois filhos gêmeos. Até o momento, não há novas informações oficiais sobre seu estado de saúde ou previsão de alta.