RELEMBRE

"Caetano Veloso estaciona carro no Leblon": meme completa 15 anos

Reportagem publicada pelo portal Terra em março de 2011 virou piada nas redes sociais e marcou a história da internet brasileira

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/03/2026 12:28

Há 15 anos, Caetano virava notícia por estacionar
Há 15 anos, Caetano virava notícia por estacionar crédito: Reprodução / Portal Terra

Há exatos 15 anos, uma cena absolutamente comum aconteceu no Bairro Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas que mudaria os rumos da internet brasileira. O cantor Caetano Veloso estacionou o carro no bairro e acabou virando notícia, transformando-se em um dos memes mais duradouros do jornalismo brasileiro.

Publicada em 10 de março de 2011 pelo Portal Terra, a notícia tinha como título “Caetano estaciona carro no Leblon nesta quinta-feira”. O link era composto por três imagens – uma que mostra o cantor tentando atravessar a rua, outra dele já atravessando e olhando para o fotógrafo e a última com ele sentado em um estacionamento. 

Todas as imagens foram feitas pelo paparazzo Fausto Candelária, da agência AgNews. No texto, a reportagem dava detalhes sobre a vida do cantor. “O músico Caetano Veloso passeou e estacionou o carro na tarde desta quinta-feira (10) no bairro carioca do Leblon. O artista, que está namorando uma argentina, estava sozinho e não parecia ter pressa no primeiro dia depois do Carnaval. O casal assistiu ao desfile da Imperatriz na segunda-feira (7)”, diz a íntegra do texto.

O conteúdo aparentemente banal viralizou na internet justamente pela simplicidade. Desde então, a data passou a ser lembrada todos os anos nas redes sociais, com montagens, piadas e comentários irônicos sobre o episódio.

O escritor Xico Sá chegou a classificar o caso como parte do “folclore do jornalismo brasileiro” em uma crônica publicada no jornal Diário do Nordeste, destacando como a pequena nota acabou incorporada à cultura pop do país.

Com o passar dos anos, o episódio ganhou novas camadas de humor — inclusive com a participação do próprio protagonista. Em 2018, Caetano Veloso fez referência ao assunto em suas redes sociais. “IMPORTANTE. Hoje faz 7 anos que estacionei no Leblon”, escreveu no Twitter. 

Em 2017, o grupo Porta dos Fundos produziu um vídeo satirizando a situação, com participação do próprio Caetano. No sketch, o simples ato de estacionar o carro é tratado como um acontecimento histórico digno de uma investigação jornalística.

Em 2021, quando a publicação completou uma década, o cantor voltou a mencionar o episódio. "10 anos de um 'momento histórico'. Uma década que estacionei o carro no Leblon", brincou o artista.

A história por trás da ‘notícia’

Anos depois da repercussão, a jornalista responsável pela publicação resolveu contar como a nota surgiu. Em 2021, Elisangela Roxo escreveu um relato em primeira pessoa para a revista Piauí. No texto, ela relembra que estava em um plantão pós-Carnaval no Portal Terra e precisava cumprir a meta de dez publicações no dia. As fotos enviadas pela agência acabaram virando a pequena notícia que entraria para a história da internet brasileira.

A jornalista contou que imaginava que apenas alguns poucos leitores veriam a nota naquela noite. “Imaginei que apenas meia dúzia de gatos pingados iria ver”, escreveu.

Quem também relembrou o episódio foi o jornalista Osmar Portilho, que trabalhava na redação do Terra na época. Em relato publicado no portal Splash, do UOL, ele explicou que a competição por cliques entre portais de internet era intensa no início da década de 2010, especialmente no noticiário sobre celebridades.

Segundo ele, fotos de famosos em situações cotidianas — na praia, no aeroporto ou caminhando pela rua — frequentemente viravam pequenas notas. Cabia aos redatores transformar as imagens enviadas por paparazzi em publicações rápidas capazes de atrair audiência.

Nesse contexto, uma simples sequência de fotos de Caetano Veloso ao lado de um carro estacionado acabou rendendo uma manchete que entraria para o imaginário digital brasileiro.

Caetano Veloso, um dos artistas brasileiros mais renomados completou 83 anos em 07/08/2025 e recebeu diversas homenagens de outros artistas. Entre eles sua esposa Paula Lavigne, Gilberto Gil, Maria Gadu, Paulo Ricardo e mais. -Secretaria de Cultura Cidade do México wiki commons
"Papito, muita saúde e paz! Te amo!", escreveu Lavigne ao compartilhar um vídeo repleto de momentos especiais que vivenciou ao lado do marido e pai de seus dois filhos, Zeca e Tom Veloso. -Foto: Instagram Paula Lavigne
"Feliz Aniversário, Painho! Que honra estar num Brasil que tem você!", se emocionou a cantora Maria Gadu. - Foto: Instagram Maria Gadu
Após o falecimento da cantora e afilhada Preta Gil, no dia 20 de julho de 2025, Caetano cantou em seu show, na cidade do Rio de Janeiro, uma música nunca antes cantada por ele, em homenagem a ela. - Foto: Print vídeo Instagram Caetano Veloso.
A música se chama "Cantiga de Ninar Moreno". "É uma expressão íntima de nossa vida em família", disse e logo após cantou "Leão", justificando que era o signo da dona do hit "Sinais de Fogo".-Reprodução/Instagram
Caetano era como um tio para Preta, já que foi casado com Dedé Gadelha, irmã da mãe da cantora, Sandra, e é amigo de longa data de Gilberto Gil, pai de Preta. -Foto: Instagram Caetano Veloso.
Em fevereiro de 2024, o conhecido grupo Afoxé Filhos de Gandhy (com Y mesmo, diferentemente do líder indiano) comemorou 75 anos de existência e fez uma homenagem ao cantor e compositor brasileiro.- Instagram @gandhyoficial
A fantasia do grupo foi com o tema "Beleza Pura", em honra a um dos maiores artistas brasileiros. -reprodução instagram @gandhyoficial
A apresentação aconteceu na sede do bloco, localizada no Pelourinho, em Salvador. -reprodução/sbt
O grupo festejou o talento musical do cantor e compositor da Bahia usando trajes e acessórios inspirados no movimento tropicalista, do qual Caetano Veloso foi um dos pioneiros.-reprodução instagram @gandhyoficial
Cantor, compositor, produtor musical, escritor e ativista brasileiro, Caetano Veloso nasceu em Santo Amaro, Bahia, em 7 de agosto de 1942.-Wiener Staatsoper - Flickr
Caetano começou sua carreira musical na década de 1960, acompanhado da irmã mais nova, Maria Bethânia. Em 1965, lançou seu primeiro compacto, "Cavaleiro/Samba em Paz", que foi um sucesso.-Reprodução/Instagram @caetanoveloso
Dois anos depois, lançou seu primeiro álbum, "Domingo", que também foi bem recebido pela crítica.-reprodução instagram
Em 1968, Caetano foi um dos fundadores do movimento tropicalista, que buscava modernizar a música brasileira, incorporando elementos de diferentes gêneros musicais, como o rock, o pop e a música eletrônica.-Secretaria de Cultura de Cidade do México wiki commons
O movimento tropicalista foi um enorme sucesso e Caetano se tornou um dos seus principais expoentes.-divulgação
Depois do fim do regime, Caetano retornou ao Brasil e continuou sua carreira musical. Ao todo, ele lançou mais de 50 álbuns, incluindo gravações de estúdio e ao vivo. -reprodução instagram
Durante o regime militar brasileiro (1964-1985), Caetano foi perseguido pelo governo e exilou-se em Londres, na Inglaterra. Lá, ele gravou alguns de seus álbuns mais importantes, como "Transa" (1972) e "Araçá Azul" (1973).-Carlos Ebert wiki commons
Suas canções foram traduzidas para mais de 20 idiomas e ele já se apresentou em todos os cantos do mundo.-Portal Minas - Magrelinha - Flickr
Para além da música, Caetano também é escritor, tendo publicado vários livros de ensaios, crônicas e memórias, como “Verdade Tropical”, lançado em 1997, e “O Mundo Não é Chato”, lançado em 2005.-Secretaria de Cultura da Cidade do México wiki commons
Entre suas canções mais famosas estão: “Sozinho”, “Leãozinho”, “Você é Linda”, “Alegria, Alegria” e “Não Me Deixe Só”.-26° Prêmio da Música Brasileira / Divulgação
Multipremiado, Caetano Veloso ganhou o Grammy de Melhor Ãlbum de MÃºsica Global em 2000, por Livro, e 2001, por JoÃ£o Voz e ViolÃ£o (junto com JoÃ£o Gilberto). Ele jÃ¡ recebeu vÃ¡rios Grammy Latino e outros prÃªmios de mÃºsica. -ReproduÃ§Ã£o/@caetanoveloso
