"Caetano Veloso estaciona carro no Leblon": meme completa 15 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Há exatos 15 anos, uma cena absolutamente comum aconteceu no Bairro Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas que mudaria os rumos da internet brasileira. O cantor Caetano Veloso estacionou o carro no bairro e acabou virando notícia, transformando-se em um dos memes mais duradouros do jornalismo brasileiro.

Publicada em 10 de março de 2011 pelo Portal Terra, a notícia tinha como título “Caetano estaciona carro no Leblon nesta quinta-feira”. O link era composto por três imagens – uma que mostra o cantor tentando atravessar a rua, outra dele já atravessando e olhando para o fotógrafo e a última com ele sentado em um estacionamento.

Todas as imagens foram feitas pelo paparazzo Fausto Candelária, da agência AgNews. No texto, a reportagem dava detalhes sobre a vida do cantor. “O músico Caetano Veloso passeou e estacionou o carro na tarde desta quinta-feira (10) no bairro carioca do Leblon. O artista, que está namorando uma argentina, estava sozinho e não parecia ter pressa no primeiro dia depois do Carnaval. O casal assistiu ao desfile da Imperatriz na segunda-feira (7)”, diz a íntegra do texto.

O conteúdo aparentemente banal viralizou na internet justamente pela simplicidade. Desde então, a data passou a ser lembrada todos os anos nas redes sociais, com montagens, piadas e comentários irônicos sobre o episódio.

O escritor Xico Sá chegou a classificar o caso como parte do “folclore do jornalismo brasileiro” em uma crônica publicada no jornal Diário do Nordeste, destacando como a pequena nota acabou incorporada à cultura pop do país.

Com o passar dos anos, o episódio ganhou novas camadas de humor — inclusive com a participação do próprio protagonista. Em 2018, Caetano Veloso fez referência ao assunto em suas redes sociais. “IMPORTANTE. Hoje faz 7 anos que estacionei no Leblon”, escreveu no Twitter.

Em 2017, o grupo Porta dos Fundos produziu um vídeo satirizando a situação, com participação do próprio Caetano. No sketch, o simples ato de estacionar o carro é tratado como um acontecimento histórico digno de uma investigação jornalística.

Em 2021, quando a publicação completou uma década, o cantor voltou a mencionar o episódio. "10 anos de um 'momento histórico'. Uma década que estacionei o carro no Leblon", brincou o artista.

A história por trás da ‘notícia’

Anos depois da repercussão, a jornalista responsável pela publicação resolveu contar como a nota surgiu. Em 2021, Elisangela Roxo escreveu um relato em primeira pessoa para a revista Piauí. No texto, ela relembra que estava em um plantão pós-Carnaval no Portal Terra e precisava cumprir a meta de dez publicações no dia. As fotos enviadas pela agência acabaram virando a pequena notícia que entraria para a história da internet brasileira.

A jornalista contou que imaginava que apenas alguns poucos leitores veriam a nota naquela noite. “Imaginei que apenas meia dúzia de gatos pingados iria ver”, escreveu.

Quem também relembrou o episódio foi o jornalista Osmar Portilho, que trabalhava na redação do Terra na época. Em relato publicado no portal Splash, do UOL, ele explicou que a competição por cliques entre portais de internet era intensa no início da década de 2010, especialmente no noticiário sobre celebridades.

Segundo ele, fotos de famosos em situações cotidianas — na praia, no aeroporto ou caminhando pela rua — frequentemente viravam pequenas notas. Cabia aos redatores transformar as imagens enviadas por paparazzi em publicações rápidas capazes de atrair audiência.

Nesse contexto, uma simples sequência de fotos de Caetano Veloso ao lado de um carro estacionado acabou rendendo uma manchete que entraria para o imaginário digital brasileiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia