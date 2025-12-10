Entretenimento
Paulo Francis: a música que Caetano Veloso compôs em resposta a críticas de jornalista
No texto, com o título “Caetano, pajé doce e maltrapilho”, Francis fez elogios ao talento do artista como compositor, mas disse, entre outras coisas, que ele havia virado “um totem” ao falar “de tudo com autoridade imediatamente consagrada pela imprensa”. Foto: Reprodução do Youtube
Seis anos depois, Caetano compôs a música “Reconvexo” para a irmã Maria Bethânia gravar. Na letra, ele alfineta Francis nos versos: "Meu som te cega, careta, quem é você?". Foto: Reprodução do Youtube
“A letra é meio contra o Paulo Francis, uma resposta àquele estilo de gente que queria desrespeitar o que era brasileiro, o que era baiano, a contracultura, a cultura pop, todo um conjunto de coisas que um certo charme jornalístico, tipo Tom Wolf, detestava e agredia”, explicou Caetano no livro “Sobre as letras”, organizado por Eucanaã Ferraz (Cia das Letras, 2003). Foto: Reprodução do Youtube
Paulo Francis, pseudônimo de Franz Paul Trannin da Matta Heilborn, nasceu no Rio de Janeiro em 1930 e construiu uma trajetória multifacetada como jornalista, crítico teatral, diretor e escritor. Foto: Arquivo Nacional do Brasil
Neto de um alemão que comercializava café, teve formação escolar marcada pela passagem por um internato na Ilha de Paquetá e pelo Colégio Santo Inácio, em Botafogo. Foto: Reprodução do facebook
Ele integrou o Centro Popular de Cultura da UNE e atuou como ator amador em um grupo orientado por Paschoal Carlos Magno, que lhe sugeriu o nome artístico pelo qual se tornaria conhecido. Foto: - Domínio Público/wikimédia Commons
Sua atuação como crítico de teatro, especialmente no “Diário Carioca” entre 1957 e 1963, buscou renovar a abordagem crítica. Essa postura o destacou no meio jornalístico e consolidou sua importância no debate teatral brasileiro. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Após o golpe de 1964 e ao longo da ditadura militar, Francis atuou sobretudo em “O Pasquim” e na “Tribuna da Imprensa”. Em paralelo, editou a revista “Diners” e, em 1968, foi preso logo após o AI-5, permanecendo detido até janeiro de 1969. Foto: Reprodução do facebook
Nesse período de instabilidade profissional, viajou pela Europa como correspondente internacional antes de se estabelecer definitivamente em Nova Iorque em 1971. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
A partir daí, tornou-se articulista de diversas revistas, casou-se com a jornalista Sônia Nolasco em 1975 e assumiu a função de correspondente da Folha de S.Paulo. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Francis ficou muito conhecido por envolver-se em polêmicas, sempre provocadas por seu estilo sarcástico. Alguns de seus atritos se tornaram célebres, como um ataque a Tônia Carrero, que resultou em agressões físicas por parte do marido da atriz, Adolfo Celli. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
No fim dos anos 1970, ampliou sua atuação ao lançar-se como romancista, com “Cabeça de Pape” (1977) e “Cabeça de Negro” (1979), obras que empregavam elementos de sua vivência na elite cultural carioca e buscavam combinar subjetividade literária com uma narrativa próxima do thriller. Foto: - Divulgação
Após o fim do regime militar, Francis passou por uma transformação ideológica marcante Em 1985, publicou uma coluna em que revia críticas anteriores ao economista liberal Roberto Campos e defendia a importância do capitalismo em países pobres. Foto: Reprodução do Youtube
Na televisão, criou uma persona marcada por histrionismo, voz grave e um estilo que misturava erudição e deboche, tornando-se figura amplamente imitada. Em 1981, ingressou como comentarista nas Organizações Globo. Participou do “Jornal da Globo” e fez entradas no “Jornal Nacional” . Foto: Reprodução do Youtube
Nos anos 1990, integrou o programa “Manhattan Connection”, ao lado de Lucas Mendes, Caio Blinder e Nelson Motta. Em 1996, passou a atuar também na Globo News, entrevistando personalidades como John Kenneth Galbraith. Foto: Reprodução do Youtube
Sua última grande controvérsia ocorreu em 1996, quando acusou diretores da Petrobras de manterem contas milionárias na Suíça, durante uma edição do “Manhattan Connection”. O presidente da estatal, Joel Rennó, moveu um processo na justiça americana. A pressão judicial - cujo valor pedido chegava a 110 milhões de dólares - abalou profundamente Francis. Foto: Reprodução do Youtube
Paulo Francis morreu em fevereiro de 1997, em Nova Iorque, após um ataque cardíaco inicialmente diagnosticado como bursite. O jornalista vivia havia mais de vinte anos com sua esposa, Sônia Nolasco, e seu corpo foi trasladado para o Rio de Janeiro, onde foi enterrado no Cemitério de São João Batista. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo