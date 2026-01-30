Assine
Álbum ao vivo de Caetano e Bethânia disputa categoria global no Grammy

Redação Flipar
    E a cerimônia acontece já no dia 1º/2, em Los Angeles, marcando uma presença rara da música brasileira fora do circuito latino. Gravado entre 2024 e 2025, o disco revisita canções marcantes da trajetória de ambos.

     Foto: Instagram @mariabethaniaoficial
    Em meio a fortes concorrentes, a indicação reforça o peso cultural e simbólico da MPB no cenário global. Eles concorrem com Burna Boy, Siddhant Bhatia, Youssou N’Dour, a banda de jazz Shakti e Anoushka Shankar em parceria com Alam Khan e Sarathy Korwar.

     Foto: Divulgação
    Veja agora as carreiras desses artistas que são irmãos e, desde jovens, arrebatam os brasileiros com seu talento e que no decorrer de suas trajetórias também conquistaram o respeito internacional.

     Foto: reprodução instagram
    Caetano Veloso nasceu em 07/08/1942. Cantor, compositor, produtor musical, escritor e ativista brasileiro, nasceu em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, e começou sua carreira na década de 1960, acompanhado de Bethânia.

     Foto: Secretaria de Cultura Cidade do México wiki commons
    Em 1968, Caetano foi um dos fundadores do movimento tropicalista, incorporando elementos de diferentes gêneros musicais, como o rock, o pop e a música eletrônica. O movimento tropicalista foi um enorme sucesso, e Caetano se tornou um dos seus principais expoentes.

     Foto: reprodução instagram
    Durante o regime militar brasileiro (1964-1985), Caetano foi perseguido pelo governo e exilou-se em Londres, na Inglaterra. Lá, ele gravou alguns de seus álbuns mais importantes, como “Araçá Azul” (1973).

     Foto: divulgação
    Depois do fim do regime, Caetano retornou ao Brasil e continuou sua carreira musical. Ao todo, ele lançou quase 50 álbuns, sendo 29 de estúdio e 19 ao vivo. Suas canções foram traduzidas para mais de 20 idiomas.

     Foto: Carlos Ebert wiki commons
    Para além da música, Caetano também é escritor, tendo publicado vários livros de ensaios, crônicas e memórias, como “Verdade Tropical”, lançado em 1997, e “O Mundo Não é Chato”, lançado em 2005.

     Foto: Secretaria de Cultura da Cidade do México wiki commons
    Conhecida como uma das maiores cantoras da história da MPB, Maria Bethânia causa frisson por onde passa, com seu timbre único e músicas populares. A artista nasceu em 18/06/1946, com uma trajetória marcante e repleta de canções que tocam o coração.

     Foto: Instagram @mariabethaniaoficial
    Maria Bethânia Viana Teles Veloso também nasceu em Santo Amaro, na Bahia. Ela é cantora, compositora e poetisa. Seu nome foi escolhido pelo irmão Caetano, inspirado em uma canção, a valsa “Maria Betânia”, do compositor Capiba, sucesso na voz de Nelson Gonçalves.

     Foto: Instagram @mariabethaniaoficial
    Após mudar-se para o Rio de Janeiro, passou a ser nacionalmente conhecida e substituiu a cantora Nara Leão no espetáculo “Opinião”, dirigido por Augusto Boal, no Teatro de Arena.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    A elogiada interpretação em “Carcará”, em 1965, de João do Vale, a lançou rapidamente no rol das grandes cantoras do país. Assinou contrato com a gravadora RCA e seu primeiro álbum recebeu o nome de “Maria Bethânia”.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Maria Bethânia é conhecida por sua voz “eloquente”, por apresentar-se na maior parte das vezes com cabelos soltos, vestidos longos e descalça. Em 2016, foi homenageada pela escola de samba do coração, Mangueira, que a consagrou com o título do Carnaval Carioca.

     Foto: Flickr Alex Nunes/Riotur
    Bethânia foi a primeira mulher a vender mais de 1 milhão de discos no Brasil e a artista feminina que mais vendeu discos nos anos 1970 no país. Durante sua carreira, a cantora converteu-se em uma recordista em vendas de discos no Brasil, com mais de 26 milhões de álbuns vendidos.

     Foto: reprodução/Instagram
    Em 3 de maio de 2023, foi empossada como imortal na Academia de Letras da Bahia, cadeira 18. Muito discreta, a cantora não é vista com frequência em eventos sociais e não teve filhos.

     Foto: Instagram @mariabethaniaoficial
