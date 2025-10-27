Caetano Veloso se emociona com comerciante cantando “Força Estranha”

Após o falecimento da cantora e afilhada Preta Gil, no dia 20 de julho, Caetano cantou em seu show no RJ uma música nunca antes cantada por ele, em homenagem a ela. Caetano era como um tio para Preta, já que foi casado com Dedé Gadelha, irmã da mãe da cantora, Sandra, e é amigo de longa data de Gilberto Gil, pai de Preta. Foto: Foto: Print vídeo Instagram Caetano Veloso.