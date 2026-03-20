O que é Chun Kuk Do, contribuição de Chuck Norris para as artes marciais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator e artista marcial Chuck Norris morreu nessa quinta-feira (19/3), conforme comunicado pela família na manhã desta sexta (20/3). Ele havia sido internado um dia antes no Havaí, onde tinha uma propriedade. Além de nome forte do cinema e da TV, Norris também teve papel importante nas redes sociais. Ele criou o Chun Kuk Do, um sistema de combate que combina tradições orientais e adaptações modernas, refletindo a própria trajetória do lutador dentro e fora dos ringues.

Desenvolvido a partir do treinamento de Norris em Tang Soo Do, aprendido durante o período que ele passou na Coreia enquanto servia à Força Aérea dos Estados Unidos, o estilo começou a tomar forma nos anos 1970. Ao longo da carreira, marcada por seis anos consecutivos como campeão mundial de caratê na categoria peso-médio, ele passou a incorporar técnicas de outras artes marciais para tornar o sistema mais completo e eficaz.

O Chun Kuk Do pode ser traduzido como “o caminho universal” ou “o caminho de muitas terras”. Não é apenas uma mistura de técnicas, mas um sistema estruturado, com base tradicional sólida e aberto à evolução.

Com o tempo, o estilo passou a incluir defesa pessoal, combate esportivo, luta agarrada, uso de armas e condicionamento físico. A proposta, segundo Norris, sempre foi criar uma abordagem mais abrangente das artes marciais, adaptada a diferentes contextos, do esporte à autodefesa. Em 2015, o sistema também passou a ser chamado oficialmente de “Sistema Chuck Norris”, reforçando a associação direta com seu criador.

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Essa abordagem antecipou uma tendência que se tornaria comum décadas depois, especialmente com o crescimento das artes marciais mistas (MMA), que também combinam técnicas de diversas origens. Além disso, Norris ajudou a popularizar as artes marciais no Ocidente, tanto por meio de competições quanto por sua carreira no cinema e na televisão, onde frequentemente demonstrava técnicas e valores ligados à disciplina, respeito e autocontrole.