Cantor de forró é encontrado morto com ferimentos causados por facão

O cantor de forró Willame Vaqueiro, de 39 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (17/3), com marcas de facão, em Neópolis (SE).



A Polícia Militar confirmou que o corpo do artista estava na região do Povoado Betume. Ele desapareceu na segunda-feira (16/3) e foi achado sem vida hoje.

Willame tinha ferimentos causados por facão. A polícia acionou o Instituto Médico Legal (IML) e a Criminalística para atuar no local do crime.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

A Prefeitura de Neópolis publicou uma nota de pesar nas redes sociais. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e admiradores, desejando força e conforto para superar essa perda irreparável."

Willame Vaqueiro

Willame Pereira nasceu em Penedo (AL), mas morava no Povoado Tapera, em Neópolis. Ele mudou-se para Sergipe com a mãe na infância e mostrava talento musical com repente e toada desde os sete anos.

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O artista dividia o tempo entre a música e o trabalho de vaqueiro em fazendas. Ele era muito conhecido no Baixo São Francisco e costumava participar de cavalgadas e vaquejadas na região.