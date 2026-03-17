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Cantor de forró é encontrado morto com ferimentos causados por facão

Corpo de Willame Vaqueiro foi encontrado na manhã desta terça-feira (17/3), em Neópolis (SE)

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17/03/2026 18:56 - atualizado em 17/03/2026 19:01

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Cantor foi encontrado morto nesta terça-feira (17/6)
Cantor foi encontrado morto nesta terça-feira (17/6) crédito: Reprodução

O cantor de forró Willame Vaqueiro, de 39 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (17/3), com marcas de facão, em Neópolis (SE). 

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A Polícia Militar confirmou que o corpo do artista estava na região do Povoado Betume. Ele desapareceu na segunda-feira (16/3) e foi achado sem vida hoje.

Willame tinha ferimentos causados por facão. A polícia acionou o Instituto Médico Legal (IML) e a Criminalística para atuar no local do crime.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

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A Prefeitura de Neópolis publicou uma nota de pesar nas redes sociais. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e admiradores, desejando força e conforto para superar essa perda irreparável."

Willame Vaqueiro

Willame Pereira nasceu em Penedo (AL), mas morava no Povoado Tapera, em Neópolis. Ele mudou-se para Sergipe com a mãe na infância e mostrava talento musical com repente e toada desde os sete anos.

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O artista dividia o tempo entre a música e o trabalho de vaqueiro em fazendas. Ele era muito conhecido no Baixo São Francisco e costumava participar de cavalgadas e vaquejadas na região.

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