Mostrô, atração do fim de semana, saúda a mineiridade

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Depois de duas edições que marcaram o retorno, após um ano e meio de interrupção, da feira Mostrô – em dezembro, na Praça JK, e durante o carnaval, no Parque Municipal –, o evento será realizado na área externa Mineirinho.

Neste sábado e no domingo (21 e 22/3), a programação oferece música, literatura, gastronomia, atividades voltadas para a família e artesanato. Serão exibidos 15 curtas-metragens inspirados na obra de Fernando Sabino, cujo centenário de nascimento foi comemorado em 2024, e celebrados os 70 anos de publicação do romance “O encontro marcado”, obra-prima do belo-horizontino.

Produtor da Mostrô, o gestor cultural Bosco Ladeira diz que o evento, que surgiu na Praça da Liberdade, presta homenagem continuada ao escritor desde 2023. “Fernando Sabino nasceu no entorno da Praça da Liberdade”, diz. Ele destaca o curta “Galinha ao molho pardo”, de Feliciano Coelho. “Tem muito a ver com a gente”, ressalta.

A parte musical conta com apresentações no domingo, a partir das 15h, de Thiago Delegado (acompanhado pelo percussionista Robson Batata e pela cantora Aline Calixto) e de Jader Joanes, que teve composições gravadas por César Menotti e Fabiano. Ladeira lembra que a antiga Feira do Mineirinho, que deixou a lacuna agora ocupada pela Mostrô, sempre teve o samba como trilha sonora.

“Aline Calixto é um dos nomes mais influentes do samba em Minas Gerais. Thiago Delegado e Robson Batata, artistas de peso, a acompanham há muito tempo e representam a nossa ancestralidade, a afro-mineiridade. É palco simples, coisa pequena, mas teremos três grandes artistas nesta nova história que estamos construindo no Mineirinho”, destaca.

Na área da literatura, será montada biblioteca a céu aberto com a presença da editora Aletria e narração de histórias, às 11h, em ambos os dias. Oficinas de pintura em gesso e miçangas, entre outras, e acolhimento a crianças PCD e com transtorno do espectro autista completam a agenda dos pequenos.

Mercado e Bolão

Haverá homenagem a Ipatinga, com dois expositores do Vale do Aço. Na parte gastronômica, destacam-se tributos ao Mercado Central, com dois chefs representantes de estabelecimentos que lá funcionam, e ao bar do Bolão, que fechou em Santa Tereza e será reaberto em outro endereço.

O Grupo Break Brasa vai fazer churrasco em fogo de chão, tradição no Triângulo Mineiro e nas comunidades barranqueiras do Rio São Francisco. “O que orienta nossa curadoria é a exaltação da mineiridade, a valorização da nossa cultura, dos artistas e dos produtores locais”, ressalta Ladeira.

MOSTRÔ

Mostra de Arte e Cultura da Mineiridade. Neste sábado e domingo (21 e 22/3), das 10h às 20h, no Mineirinho (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.000, São Luiz). Entrada franca. Programação completa no Instagram (@mostrobh). Entrada franca.



OUTROS EVENTOS

>>> “GIBI”

A companhia tocantinense Lamira inicia, nesta sexta-feira (20/3), no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), a temporada da peça “Gibi”, que segue em cartaz até 5 de abril. Voltada especialmente às crianças, a montagem é uma criação de dança que dialoga com o universo das histórias em quadrinhos e da palhaçaria. Mediação crítica será conduzida por Henrique Rochelle neste sábado (21/3) e em 4 de abril, às 14h20. “Gibi” será apresentada às sextas e sábados, às 15h, e aos domingos, às 11h e às 15h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), disponíveis no site e na bilheteria do CCBB-BH



>>> DANÇA, CANÇÃO E REZA

O Teatro Marília (Av. Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia) recebe, neste domingo (22/3), às 18h, os espetáculos “Uma dança, uma canção”, de Marise Dinis e Victor Lopes, e “Reza”, da Flores de Jorge Cia Cênica. O primeiro propõe a conexão entre espaço, corpo e tempo, envolvendo dança, música, ancestralidade e imaginação. Já “Reza” acompanha a trajetória da atriz Michelle Ferreira, da Flores de Jorge, pelo interior de Minas Gerais. A partir de suas memórias, a obra é atravessada pela fé e religiosidade das pessoas mais velhas, como mulheres benzedeiras. Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 16 (promocional antecipado), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria, duas horas antes das sessões.



>>> TRADIÇÕES AFRICANAS

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Dia das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações de Candomblé, neste sábado (21/3), contará com o ato “Zumbi e Dandara vivem em nós”, organizado pela Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente e pela Casa Pai Francisco de Angola e Mãe Maria Conga. A Praça Floriano Peixoto, no Santa Efigênia, receberá atrações infantis, capoeira, Bloco Samba D'Ouro e as cantoras Cinara Gomes e Dona Eliza. A primeira apresentação, às 15h, será o infantil “Bicho-folha convida Voa Andorinha”. O evento vai até as 22h.