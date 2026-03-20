Quarentão enxuto, Biquíni se apresenta sábado (21/3) em BH



A vida começa aos 40. Pelo menos é o que garante a banda Biquíni (ex-Biquíni Cavadão), que comemora suas quatro décadas neste sábado (21/3), no palco do BeFly Hall. “Timidez”, “Vento ventania”, “Dani” e “Chove chuva” não podem faltar na festa.

De acordo com o vocalista Bruno Gouveia, a turnê “A vida começa aos 40”, que estreou em março de 2025, tem mudado com o passar do tempo.

“Vamos pegando outras canções e tornando o show mais fluido. Entre as novidades está 'Carla', música do grupo LS Jack que gravamos recentemente em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”, adianta.

Além de Bruno, a banda conta com Miguel Flores da Cunha (teclados), Álvaro Birita (bateria) e Sheik (baixo). A íntegra do show “quarentão” será apresentada pela primeira vez em BH. Em 2025, o público conheceu só parte dele no festival Prime Rock Brasil, realizado em julho, no Mineirão.

O line up reuniu ídolos oitentistas, como Capital Inicial, Nando Reis, Humberto Gessinger, Paula Toller, Fernanda Abreu e Barão Vermelho.

Na atual turnê, no dia de cada show, Biquíni escolhe uma canção diferente para tocar. “Normalmente, aquelas que não fazemos há algum tempo. Segunda-feira passada, no aniversário de Rio das Flores (cidade fluminense), tocamos 'Você existe, eu sei’, lançada no álbum ‘Agora’, de 1994. Alguns dias antes, fizemos a versão especial de 'Caleidoscópio’, dos Paralamas”, afirma Gouveia.

As novas versões são intimistas, apresentadas em voz e violão ou voz e guitarra. “A gente faz isso para dar satisfação aos fãs de carteirinha. E também para ninguém dizer que tocamos somente sucessos. É o momento daquelas coisas mais raras”, explica o vocalista.

Para Bruno, esses 40 anos correram muito rapidamente. “É uma coisa muito doida. O tempo sempre passa rápido quando se vive intensamente. Viver intensamente não quer dizer estar estressado, mas saber aproveitar cada dia ao máximo”, diz.

Esta é a turnê de maior sucesso na história do Biquíni, ele garante. “Nunca fizemos tantos shows. Batemos os recordes de todos os anos”, comemora.

Cidadão de BH

Show em Belo Horizonte tem significado especial para Bruno Gouveia, mineiro de Ituiutaba que fez carreira no Rio de Janeiro, onde a banda de rock Biquíni Cavadão surgiu em 1985.

“É um carinho enorme, legal para caramba. Eu, que estou morando na cidade, recebo esse carinho todos os dias. Vou a um lugar em BH e sempre alguém diz que adora a banda. O mineiro é muito festeiro. Minas é o estado que mais assistiu a shows do Biquíni”, afirma o novo cidadão belo-horizontino.



“A VIDA COMEÇA AOS 40”

Show da banda Biquíni. Sábado (21/3), às 21h, no BeFly Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, São Pedro). Front stage e cadeira superior ouro: de R$ 175 a R$ 300. Cadeira superior prata: de R$ 145 a R$ 190. Ingressos à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.



OUTRAS ATRAÇÕES

>>> FOLIA NA QUARESMA

Aline Calixto e As Charangueiras se apresentam neste sábado (21/3), a partir 19h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Nome de destaque do samba de BH, Aline gravou seis discos e DVD ao vivo com participações de Beth Carvalho e da Velha Guarda da Portela. Criado em 2014 por Ana Andrade, o bloco As Charangueiras reúne mães que tocam sambas e marchinhas no pré-carnaval

da capital. Ingressos de R$ 70 (promocional) a R$ 100 (lote 3).

>>> PHIL COLLINS

O grupo In The Air homenageia o inglês Phil Collins e sua banda Genesis neste sábado (21/3), às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). No repertório, “Another day in paradise”, “Easy lover” e “You'll be in my heart”, entre outros sucessos. The Air é formada por Beto Stone (vocal e guitarra), Marco Aurélio Coelho (baixo e backing vocal) e Cristiano Pedroso (bateria). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.



>>> FILARMÔNICA DE GRAÇA

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A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais inicia a edição deste ano da série “Concertos para a juventude” no domingo (22/3), às 11h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto), com o espetáculo “A fantástica fábrica de instrumentos”, sob regência do maestro José Soares. O repertório tem peças de Mikhail Glinka, Beethoven, Tchaikovsky e Maurice Ravel. Entrada franca, com retirada de ingressos no site da Filarmônica. No domingo, serão distribuídas presencialmente 200 entradas, a partir das 9h.