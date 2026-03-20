Fagner canta em BH no fim de semana e faz declaração de amor à cidade

Ao comemorar 50 anos de carreira, ele relembra um show histórico realizado no Chico Nunes. Sábado e domingo (21 e 22/3), ele se apresenta no Palácio das Artes

Augusto Pio
20/03/2026 02:00

Fagner em frente ao Teatro Francisco Nunes, em Belo Horizonte, onde há 50 anos fez show considerado por ele fundamental para sua carreira deslanchar crédito: Acervo pessoal

 
Há 50 anos, o cantor e compositor Fagner cumpria sua primeira temporada em BH, lotando o Teatro Francisco Nunes por quatro noites seguidas ao lado do guitarrista Robertinho do Recife. Para celebrar a data, fundamental para sua carreira, ele se apresenta neste sábado (21/3), às 21h, e domingo (22/3), às 19h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.

O repertório da turnê “Muito amor” traz “Revelação”, “Noturno”, “Borbulhas de amor”, “As rosas não falam”, “Jura secreta”, “Súplica cearense” e “Mucuripe”, entre outros sucessos do artista cearense.

Fagner diz que o reencontro com o público mineiro ocorre em um lugar especial, tatuado em seu coração. Embora já fosse conhecido no Rio de Janeiro e em São Paulo, BH foi fundamental para a divulgação de seu nome, em 1975.

Neste final de semana, talvez ele cante algo de seu disco mais recente, “Raimundo Fagner – Bossa nova” (Biscoito Fino), no qual gravou “Wave”, “Chega de saudade”, “Samba de verão”, Águas de março”, “Tereza da praia” e “Canto de Ossanha”, com as participações de Marcos Valle, Zeca Baleiro, Rildo Hora e Wanda Sá.

Produção, arranjos e violões são de Roberto Menescal, com idealização do próprio Fagner e direção vocal do produtor José Milton.

O músico cearense conta que foi muito ligado a Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Carlos Lyra e Ronaldo Bôscoli. “Conheci esse povo todo por conta de Elis Regina quando cheguei ao Rio de Janeiro, no início dos anos 1970”, recorda.

Vinicius de Moraes, especialmente, foi um grande amigo, que o protegia e falava bem de seu trabalho. Fagner lembra o caso de seu encontro com o empresário Benil Santos, que lhe perguntou se conhecia o poeta. Ele respondeu que não.

“Pois então, quando estiver com ele, beije-lhe os pés”, afirmou Benil. “Ontem, numa apresentação na Bahia, ele se levantou com seu disco ‘Manera fru fru, manera’ e disse aos baianos: ‘Este aqui vocês vão ter que aturar’”, completou.

Aliás, Fagner revela ter parceria com Vinicius de Moraes ainda inédita. A canção se chama “Um amor que é só meu”.

Menescal

O cantor e compositor passou um ano preparando seu álbum bossa-novista. “Demorei, porque fiquei regravando vozes.” A escolha do repertório ocorreu há cerca de dois anos, quando Roberto Menescal foi à casa dele. “Pena que não fiz registros de Menescal tocando, porque foi muito bonito esse nosso primeiro encontro”, lamenta.

O álbum conta com os músicos João Cortez, Márcio Moreira e Jurim Moreira (bateria); Otávio Castro e Rildo Hora (gaita); Roberto Menescal e Cláudio Jorge (violão); Adriano Giffoni e Didier Fernan (baixo); Adriano Souza e Itamar Assiere (piano), Marcos Nimrichter e Adelson Viana (sanfona).

Fagner não pensa em fazer turnê de lançamento do novo disco. A agenda está voltada para o revival de sua carreira no show “Muito amor”, que chega agora a BH.

Cainã Cavalcante (violão), Thiago Almeida (teclados), Freitas (sanfona), Stênio Gonçalves (guitarra), Netinho Sá (baixo) e Robinho (bateria) estarão com ele no palco do Palácio das Artes.

“MUITO AMOR”

Show de Fagner. Sábado (21/3), às 21h, e domingo (22/3), às 19h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Inteira: R$ 340 (plateia 1), R$ 300 (plateia 2) e R$ 280 (plateia superior). Meia-entrada na forma da lei, à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.


OUTRAS ATRAÇÕES

>>> LUAN SANTANA

Luan Santana se apresenta sábado (21/3), na Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 410, Califórnia), com abertura dos portões às 16h. O show “Registro histórico” reúne sucessos da carreira do cantor, como “Meteoro da paixão”, “Você não sabe o que é amor”, “Escreve aí” e “Garotas não merecem chorar”. Ingressos a partir de R$ 200 (cadeira superior), R$ 380 (frontstage premium), R$ 340 (cadeira inferior), R$ 600 (camarote) e R$ 1 mil (backstage VIP).


>>> VIADUTO SANTA TEREZA

Bloco Seu Vizinho, Slam Avoa, Amor! e Batalha Clandestina são atrações do evento promovido pelo Comitê de Cultura de Minas Gerais, domingo (22/3), a partir das 14h, no Viaduto Santa Tereza, no Centro. Com entrada franca, a programação conta com bate-papos sobre cultura e espaço urbano, lanche coletivo e agenda para crianças. A ocupação tem como parceiros 2Black Beer, Teatro Espanca e coletivo Família de Rua.

