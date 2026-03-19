Tianastácia celebra 30 anos com show acústico no Palácio das Artes

Em entrevista ao Podcast do Carlini, integrantes do Tianastácia relembram bastidores da carreira e convidam público para show comemorativo em BH

Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.
19/03/2026 19:59

Integrantes do Tianastácia relembram bastidores e convidam para show comemorativo em BH
Em entrevista ao Podcast do Carlini, integrantes do Tianastácia relembram bastidores da carreira e convidam público para show comemorativo em BH

Os músicos Antonio Julio, Egler Bruno e Beto, integrantes da banda Tianastácia, participaram do Podcast do Carlini para celebrar os 30 anos do grupo. Durante a conversa com Ricardo Carlini, os artistas revisitaram a trajetória iniciada nos anos 1990, em Belo Horizonte. O trio relembrou histórias de bastidores e a evolução do rock mineiro ao longo das últimas décadas.

A banda aproveitou o encontro para convidar os fãs para o show Tianastácia 30 Anos – Acústico. A apresentação ocorre no dia 20 de março de 2026, no Palácio das Artes. O espetáculo integra o calendário oficial de comemorações da banda neste ano. O repertório inclui sucessos como "Cabrobró", "Conto de Fraldas" e "O Sol".

SERVIÇO

  • Evento: Tianastácia – 30 Anos (Show Acústico)

  • Data : 20/03/2026 (Sexta-feira)

  • Horário: 21h00 (Abertura da casa 1h antes)

  • Local: Grande Teatro Cemig Palácio das Artes

  • Endereço : Av. Afonso Pena, 1537 - Centro - Belo Horizonte/MG

Conheça o Podcast do Carlini

Conduzido pelo jornalista Ricardo Carlini, o programa recebe personalidades para debater cultura, política e sociedade. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai.

