Tianastácia celebra 30 anos com show acústico no Palácio das Artes
Em entrevista ao Podcast do Carlini, integrantes do Tianastácia relembram bastidores da carreira e convidam público para show comemorativo em BH
compartilheSIGA
Os músicos Antonio Julio, Egler Bruno e Beto, integrantes da banda Tianastácia, participaram do Podcast do Carlini para celebrar os 30 anos do grupo. Durante a conversa com Ricardo Carlini, os artistas revisitaram a trajetória iniciada nos anos 1990, em Belo Horizonte. O trio relembrou histórias de bastidores e a evolução do rock mineiro ao longo das últimas décadas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A banda aproveitou o encontro para convidar os fãs para o show Tianastácia 30 Anos – Acústico. A apresentação ocorre no dia 20 de março de 2026, no Palácio das Artes. O espetáculo integra o calendário oficial de comemorações da banda neste ano. O repertório inclui sucessos como "Cabrobró", "Conto de Fraldas" e "O Sol".
SERVIÇO
Evento: Tianastácia – 30 Anos (Show Acústico)
Data : 20/03/2026 (Sexta-feira)
Horário: 21h00 (Abertura da casa 1h antes)
Local: Grande Teatro Cemig Palácio das Artes
Endereço : Av. Afonso Pena, 1537 - Centro - Belo Horizonte/MG
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Conheça o Podcast do Carlini
Conduzido pelo jornalista Ricardo Carlini, o programa recebe personalidades para debater cultura, política e sociedade. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai.