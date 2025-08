Podcast debate não monogamia e anuncia nova festa em BH

“Você quer ser nossa marmita?” A pergunta, carregada de humor e afeto, veio de Carol Bresolini, modelo e produtora de eventos, durante o episódio mais recente do podcast do Ricardo Carlini. Ao lado de Felipe Galery, também produtor, ela falou sobre os bastidores da festa DR, que acontece no próximo dia 9 em BH, sobre os sentidos da não monogamia.

A entrevista descontraída abriu espaço para desmistificar práticas e afetos que fogem do modelo tradicional de relacionamento. Logo no início, Bresolini explicou que ela e Felipe se consideram “afetos”, sem rótulos rígidos. “A gente sabe que amizade pode ter uma corzinha... pode não ter”, disse, arrancando risos de Carlini, que se mostrou surpreso com a fluidez das definições. Felipe completou: “A gente tenta levar nossas relações de forma muito plural. Pode ser namorado, pode ser amigo, pode ser os dois.”

Entre termos e gírias da comunidade não mono, um momento chamou a atenção: a explicação sobre o conceito de “marmita”. “É uma brincadeira que a gente usa quando um casal quer uma farra com uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa vira a marmita, porque os dois vão ‘marmitar’ a pessoa”, detalhou Carol. Carlini reagiu com risos e espanto: “Tem food truck também?”, brincou.

Preconceito e igualdade

A conversa, no entanto, foi além das risadas. Felipe trouxe à tona a dimensão política da não monogamia: “É repensar todas as relações, inclusive com a família. A ideia é deixar tudo mais igualitário.” Carol reforçou: “Você não precisa ser tudo para uma pessoa só. Dá para dividir.”

A dupla também abordou um dos principais preconceitos enfrentados: a ideia de que a não monogamia se resume à promiscuidade. “A galera acha que a gente tá fazendo suruba. Mas, às vezes, a gente tá salvando galinha, tendo DR e fazendo encaixe de agenda”, ironizou Carol. O termo “DR” virou título da festa que organizam em BH, que promete unir música, cuidado mútuo e diversidade.

Sobre a festa

Ao final do episódio, os produtores revelaram os detalhes da “DR - A Festa”, marcada para o dia 9 de agosto, das 21h às 4h, no Espaço Y, localizado no bairro Calafate, Região Oeste de Belo Horizonte. A proposta é criar um ambiente seguro, inclusivo e diverso, voltado ao público não monogâmico, mas aberto a todas as pessoas dispostas a respeitar as regras de convivência e os corpos dissidentes.

Carol encerrou o episódio com um convite direto ao público: “Marca na agenda: 9 de agosto. Vai ser muito boa e inesquecível.”

Mais informações e ingressos estão disponíveis no Instagram oficial do evento, @dr.afesta.

Sobre o podcast

