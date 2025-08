Miss Brasil Gay 2025 terá votação popular e promete edição histórica

A 43ª edição do Miss Brasil Gay chega repleta de novidades e já movimenta os bastidores do maior concurso de beleza transformista do país. A principal delas foi anunciada nessa segunda-feira (4/8): pela primeira vez, a candidata mais votada na eleição popular garante vaga direta entre as seis finalistas do evento.

A votação, aberta ao público até 22 de agosto, é feita por meio do site oficial mediante contribuição simbólica de R$ 2,10 por voto. O nome da vencedora será revelado ao vivo no palco do Terrazzo, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, no próximo dia 23.

O novo formato segue a tendência de grandes concursos internacionais, como Miss Universo, e busca aumentar o engajamento do público. "Estamos acompanhando as transformações do mercado e acreditamos que dar voz ao público fortalece ainda mais a conexão com o concurso", afirma André Pavam, diretor artístico e coordenador nacional do Miss Brasil Gay.

Além da votação popular, o evento traz outras inovações. Em 2025, 12 semifinalistas disputarão as seis vagas na final, sendo cinco selecionadas pelo júri técnico e uma eleita pelos internautas. As finalistas passarão, então, pela prova de oratória, etapa introduzida em 2023, onde responderão a perguntas de conhecimentos gerais com temas sorteados na hora.

Para tornar o evento mais dinâmico e moderno, a votação dos jurados também passará por mudanças. Nesta edição, será utilizado um sistema de apuração eletrônica por meio de aplicativo, com auditoria garantida para assegurar a lisura do processo. A medida visa agilizar os resultados e trazer mais transparência à avaliação das candidatas.



Glamour, resistência e impacto cultural



Criado em 1976 pelo cabeleireiro Francisco Mota, a disputa é reconhecida como Patrimônio Imaterial de Juiz de Fora desde 2007 e reúne representantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Somente em 2024, o concurso movimentou mais de R$ 7,5 milhões na economia local, com ocupação hoteleira acima de 90%. A expectativa para 2025 é ainda maior, especialmente com a programação da Semana da Diversidade acontecendo no mesmo período.

A dupla de apresentadores Ikaro Kadoshi e Sheila Veríssimo, já consagrada no universo Miss, volta a comandar o espetáculo deste ano. Além dos tradicionais desfiles em trajes típicos e de gala, o evento contará com apresentações artísticas de nomes como Sheron Corrêa, Danny Cowlt, Titiago (em show com Andréia Andrews), Marcos Marinho com sua performance de Édith Piaf, e Uátila Coutinho encarnando sua personagem Hellena Borgys, vencedora do reality Caravana das Drags.



Ingressos à venda e opções para todos os públicos



Os ingressos para o Miss Brasil Gay 2025 já estão à venda. As compras podem ser realizadas online, ou presencialmente no Zine Cultural (Praça Menelick de Carvalho, 150, Juiz de Fora), de segunda a sexta, das 10h às 18h. Há diversas opções disponíveis, como mesas (nas categorias Super Diamante, Diamante, Ouro A, B e C), camarote open bar, pista e ingressos para festas paralelas. Os valores variam entre R$ 30 e R$ 140.

Sobre o concurso



O Miss Brasil Gay é uma competição nacional entre 27 candidatos transformistas que desfilam em busca do título de mais belo do país. As regras principais incluem a exigência de identidade masculina (sem ser travesti ou transexual) e a proibição de próteses estéticas. Com visibilidade internacional, o evento reforça, ano após ano, sua missão de unir beleza, arte e militância, promovendo o respeito e a diversidade.

