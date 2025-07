Paradas do Orgulho LGBTQIAPN+ movimentam Minas; confira a agenda

As celebrações do Orgulho LGBTQIAPN+ seguem intensas em Minas Gerais nos próximos meses, com uma série de paradas confirmadas em diversas cidades da região metropolitana e interior. Os eventos, que promovem visibilidade, inclusão e luta por direitos, devem reunir milhares de pessoas em manifestações marcadas por cores, música, protesto e resistência.



A agenda já conta com datas, horários e locais definidos para várias dessas paradas. No entanto, algumas ainda não tiveram todas as informações divulgadas oficialmente, e as organizações locais devem anunciar os detalhes em breve.

Confira a programação atualizada:

Julho

Belo Horizonte

Data: 20/7

Horário: 14h

Local: Avenida Afonso Pena com Avenida Brasil, bairro Funcionários

A tradicional Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ da capital mineira volta às ruas com expectativa de grande público.

Betim

Data: 27/7

Horário: Das 16h às 23h

Local: Estacionamento do Ginásio Poliesportivo Divino Braga, bairro Angola



A cidade promove sua celebração com shows e atividades culturais.

Agosto

Contagem

Data: 3/8

Informações ainda não divulgadas

Juiz de Fora

Data: 16/8

Horário: Das 12h às 17h

Local: Largo do Riachuelo, Centro

A parada é um dos eventos mais tradicionais do interior mineiro, com forte presença universitária e ativista.

Santa Luzia

Data: 17/8

Informações ainda não divulgadas

Vespasiano

Data: 31/8

Local: Avenida Existente (concentração em frente ao campo do Curumim), bairro Conjunto Habitacional Morro Alto

Detalhes sobre horário ainda serão anunciados





Setembro

Pedro Leopoldo

Data: 14/9

Informações ainda não divulgadas

Ponte Nova

Data: 21/9

Informações ainda não divulgadas

Esmeraldas

Data: 21/9

Horário: 12h30

Local: Avenida Ayrton Senna, bairro São Pedro

Divinópolis

Data: 28/9

Horário: 12h

Local: Rua Pitangui - Mercado Distrital, bairro Horto

A 18ª Parada LGBTQIAPN+ de Divinópolis têm como tema este ano "A Volta da Primavera". O evento contará com shows de artistas locais, barracas informativas, serviços de saúde e atividades interativas, apresentando atrações como músicos, dançarinos, drags e artistas performáticos.

Outubro

Ribeirão das Neves

Data: 5/10

Horário: A partir de 12h

Local: Arena Ribeirão, bairro Cohab

O evento promete um domingo vibrante com atrações culturais e celebrações da diversidade.

Fique atento



A organização de cada parada é feita por coletivos locais e pode sofrer alterações até a data do evento. Recomenda-se acompanhar as redes sociais oficiais das paradas ou dos movimentos LGBTQIAPN+ locais para atualizações.



Seja para celebrar, reivindicar direitos ou apoiar a causa, as Paradas do Orgulho seguem sendo espaços fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, plural e igualitária.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos