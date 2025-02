26ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de BH tem data definida

A 26ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Belo Horizonte já tem data confirmada. O Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais (Cellos-MG) anunciou, no último sábado (15), que o evento será realizado no dia 20 de julho. A manifestação seguirá o formato tradicional, com concentração no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Avenida Brasil.





17/02/2025 - 11:31 Cidades do Brasil que possuem mais imóveis do que habitantes

16/02/2025 - 20:12 MG: bombeiros quebram parede de casa e resgatam idoso em acidente

17/02/2025 - 06:00 Imagem do Cristo da Paciência não está mais entre nós Leia mais

Para o presidente do Cellos-M, Maicon Chaves, a Parada é um momento de celebração e também de luta por direitos. “Para nós do Cellos, a Parada é um ato político de afirmação de direitos da população LGBTQIA+, mas também é um dia de celebrar a diversidade e a liberdade de ocupar uma das principais avenidas da cidade, sendo quem somos. Nós resistimos com muito brilho, jogação, sem perder a alegria. A Parada é nossa!”, afirmou.







Os organizadores estão trabalhando na estruturação do evento e planejam trazer uma programação ampliada. “Estamos no processo de preparação e organização, mas a ideia é construir uma programação mais extensa, com presença de artistas, muita música boa, atividades de lazer e esporte”, destacou Maicon.









Na edição de 2024, a Parada do Orgulho LGBTQIA+ reuniu milhares de pessoas nas ruas de Belo Horizonte. O evento teve trios elétricos, apresentações artísticas e discursos em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+. A expectativa para este ano é de um público ainda maior, reforçando o caráter político e cultural da manifestação.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A programação oficial do evento será divulgada nos próximos meses.