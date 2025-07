Campanha resgata cartazes das primeiras marchas LGBTQIAP+

Entre 2022 e 2025, foram registradas mais de 90 reformas legais que reduziram direitos essenciais da comunidade LGBTQIAP+ em diferentes países, revertendo avanços que durante décadas pareciam estar consolidados. Diante deste contexto, a LLYC, empresa global de marketing e corporate affairs, lançou a campanha "Signs of Pride", que tem como objetivo resgatar os cartazes de manifestantes que participaram das primeiras marchas do Orgulho, e devolvê-los às ruas em marchas da causa que aconteceram em diferentes lugares do mundo em 2025.



A campanha foi desenvolvida em parceria com a produtora Dim Sum e com o apoio de organizações LGBTQIAP+ de cinco países, que acompanharam a LLYC no processo de pesquisa. O projeto conta uma peça audiovisual protagonizada pelo ativista espanhol, Ramón Linaza, que revive lembranças das primeiras marchas do Orgulho. Por meio da sua trajetória, ele percorre os avanços conquistados pela comunidade no decorrer dos anos e compartilha um olhar crítico sobre o panorama atual enfrentado.

Além disso, a campanha apresenta uma experiência web que permite conhecer com profundidade a história dos donos dos cartazes originais e comparar como era o mundo quando eles marcharam pela primeira vez e como está hoje. Por meio de um exercício visual e emocional, são apresentadas fotografias comparativas que reproduzem fielmente as imagens originais ao lado de fotos atuais tiradas nos mesmos lugares, com os mesmos cartazes (restaurados ou reproduzidos artesanalmente), com o objetivo de mostrar que as mensagens daquela época ainda são válidas.



“Signs of Pride é a nossa contribuição para a defesa de direitos em um momento em que o risco de retrocesso cresce em muitos países. Fazemos isso com a proposta de recuperar o legado de personagens importantes que iniciaram a luta por nossos direitos e que nem sempre foram suficientemente escutados. O que eles escreveram há décadas continua sendo necessário agora”, afirma David González Natal, sócio da LLYC e líder do projeto.



O filme principal da campanha e a experiência web estão disponíveis através do site.



