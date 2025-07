TCE sedia exposição e palestras sobre Orgulho LGBTQIAPN+

Com o objetivo de ampliar o debate sobre os desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIAPN+, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) abriu nesta terça-feira (1º/7) a exposição fotográfica "Translúcida", uma série de imagens que revelam a realidade de mulheres transgênero privadas de liberdade no Brasil. A mostra poderá ser visitada até 31 de julho e marca o início da Semana do Orgulho LGBTQIAPN+: Vozes, Cores e Resistência - A Diversidade que Transforma, promovida pelo TCEMG, programação esta que inclui palestras, conteúdos educativos e ações culturais que estimulam o diálogo sobre diversidade, cidadania e o papel das instituições públicas na garantia dos direitos humanos.

A exposição é composta por fotos em preto e branco tiradas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Sebastião Reis Júnior, que registrou momentos de resistência e humanidade em meio à dureza do sistema prisional. As imagens, capturadas durante um ensaio fotográfico realizado em 2022, mostram mulheres trans em situações de privação de liberdade, em gestos, olhares e sorrisos que transmitem força diante das adversidades. As fotos foram reunidas no livro homônimo "Translúcida" (2023).

Programação da semana do orgulho LGBTQIAPN+

A abertura da exposição foi apenas o primeiro passo na extensa programação da Semana do Orgulho LGBTQIAPN+, organizada pelo TCEMG, que promove uma série de atividades educacionais, culturais e de conscientização sobre a importância da diversidade e inclusão. A agenda inclui palestras, painéis e apresentações que abordam temas como direitos humanos, cidadania e o papel das instituições públicas na proteção dos direitos dessa comunidade.

Nesta terça-feira, foi realizado o painel "Desafios e avanços na garantia dos direitos LGBTQIAPN+", que contou com a participação de especialistas e defensores dos direitos humanos, incluindo a vereadora Juhlia Santos (Psol), o defensor público Vladimir de Souza Rodrigues e a jurista Maria Berenice Dias. O painel discutiu os avanços e desafios enfrentados por essa comunidade no Brasil e as perspectivas para o futuro.

A programação segue com uma série de atividades, incluindo uma palestra sobre as dissidências de sexo/gênero em Belo Horizonte entre as décadas de 1950 e 1980, além de discussões sobre os desafios emocionais e psicológicos enfrentados, com foco nas histórias de coragem e resistência.

O tribunal reforça que a exposição não é apenas uma exibição de fotos, mas um convite à reflexão profunda sobre os obstáculos enfrentados por mulheres trans em situação de encarceramento e a invisibilidade que muitas vezes é imposta pela sociedade. Além disso, é uma oportunidade para que todos possam ampliar seu entendimento sobre a pauta.

Evento



Exposição: "Translúcida"



Local: Salão Mestre de Piranga, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) - Avenida Raja Gabaglia, 1315, Luxemburgo



Data de Abertura: Terça-feira (1º/7)

Visitação: Até 15 de julho



