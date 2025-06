SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Claudia Leitte está à frente de uma polêmica mais uma vez. Durante uma apresentação de seu trio elétrico na Micareta da San, em São Paulo, na noite da última quinta-feira (19), ela fez uma declaração aos gays que tem repercutido nas redes sociais de forma negativa.

Em determinado momento do show, de cima do trio, ela afirma: "Muito gay, muito gay, a evangê [evangélica] aqui adora um viado." Procurada, a artista ainda não havia se manifestado até a publicação desse texto.

Com isso, logo o vídeo viralizou na web e muita gente acusou a artista de oportunismo. "Boa tarde, querida! Hipocrisia grita", escreveu um seguidor. "Da onde que é evangélica essa mulher?", opinou outro. "Ela gosta é do dinheiro da comunidade gay", emendou um terceiro seguidor.

Claudia Leitte já foi apontada como eleitora de Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições e, dessa forma, teve a fala a favor da comunidade LGBT+ colocada em xeque.

No início do ano, ela também polemizou ao trocar uma parte da letra da música "Caranguejo" ao substituir a frase "Saudando a rainha Iemanjá" por "Eu canto meu Rei Yeshua".

O episódio causou o rompimento da amizade entre Claudia e Ivete Sangalo, com direito a indiretas do empresário da primeira, que já trabalhou com Ivete entre 2011 e 2022.