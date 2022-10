Intolerância religiosa é tema de podcast do Portal Uai

Ricardo Carlini, no podcast 'Pod ou não pode?' (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA)

O podcast "Pod ou não pode?", apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini, debate nesta quarta-feira (26/10), a intolerância religiosa no Brasil com representantes da vertente espírita, candomblé e evangélica. A conversa acontece ao vivo no Youtube do Portal Uai, às 14h.Participam do episódio o líder espírita Ricardo Tavares, o pastor evangélico Chris do Morro e o representante do candomblé Gregory Rodrigues, coordenador da aliança nacional 'LGBTI+' em Minas Gerais.O podcast vai retomar casos recentes de intolerância religiosa que repercutiram no país, como invasões e depredações de igrejas católicas, evangélicas e terreiros de umbanda e candomblé.É o caso do vereador Renato Freitas (PT), que invadiu a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Curitiba, no dia 5 de fevereiro de 2022, em protesto contra o assassinato do congolês Moïse Kabagambe.O podcast 'Pod ou não pode?' vai ao ar todas às quartas-feiras ao vivo no Youtube do Portal Uai. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder um episódio. Não esqueça de interagir com os convidados e enviar sua pergunta pelo chat. O apresentador sempre dedica parte do episódio para ler as perguntas do público.